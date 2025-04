Hoy, 27 de abril, el diseño gráfico celebra su Día Internacional bajo el lema “Optimismo extravagante” (Outlandish Optimism), una invitación a imaginar futuros alternativos, audaces y esperanzadores a través de la creatividad. La fecha, instaurada por el Consejo Internacional de Asociaciones de Diseño Gráfico (Icograda) en 1991, coincide este año con la Semana del Libro, abriendo nuevas conexiones entre la palabra, la imagen y el pensamiento visual.

El Consejo Internacional de Diseño (ICoD) ha confiado la imagen de esta edición a la diseñadora ucraniana Olena Tverdokhlib, quien ha creado un cartel simbólico en el que flores emergen de un fondo oscuro, representando la resiliencia y la capacidad del diseño para encontrar luz en tiempos sombríos. Una composición llena de metáforas visuales que conecta perfectamente con el espíritu combativo y optimista que la profesión reclama en un mundo atravesado por crisis múltiples.

En este contexto, la celebración se amplifica también a través de la lectura. Algunos libros esenciales para reflexionar sobre el papel transformador del diseño son Design as an Attitude de Alice Rawsthorn, Speculative Everything de Anthony Dunne y Fiona Raby, o el ya clásico Design for the Real World de Victor Papanek, todos ellos defensores de un diseño que actúa como motor de cambio y generador de esperanza.

Desde España, la efeméride encuentra eco en exposiciones como “Héctor Serrano: El viaje entremedias. 25 años conectando”, que puede visitarse estos días en Matadero Madrid. La muestra recorre la trayectoria de uno de los diseñadores valencianos más relevantes a nivel internacional, con cerca de 100 proyectos que reflejan su particular manera de conectar innovación, sostenibilidad y emoción.

El espíritu de celebración no se limita a nuestro país. En paralelo, ciudades como Berlín o Nueva York están acogiendo esta semana eventos relevantes como el Berlin Design Week 2025, dedicado precisamente a explorar el diseño como herramienta para modelar futuros más inclusivos y optimistas, alineándose así de manera natural con el lema propuesto este año por el ICoD.

En definitiva, este 27 de abril no solo se celebra el diseño gráfico como disciplina, sino también su capacidad para imaginar, construir y provocar cambios significativos. Un recordatorio de que, incluso en la incertidumbre, el diseño sigue siendo una herramienta poderosa para transformar realidades y sembrar optimismo —por muy extravagante que este sea.

Actualizado 27/04/2025