Tras la denuncia pública del sector y la repercusión en medios como Gràffica, el Ayuntamiento aprueba por unanimidad revisar las bases del programa para incluir honorarios y limitar la cesión de derechos.

La presión del sector artístico y la difusión mediática han dado resultado. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rectificado su polémica convocatoria “Creadores Canarios con el Comercio Local”, después de que artistas, colectivos profesionales y medios especializados —entre ellos Gràffica— denunciaran que el programa, cofinanciado con fondos europeos, no contemplaba ningún tipo de remuneración económica para los participantes.

El pleno municipal celebrado el 28 de noviembre aprobó por unanimidad una moción presentada por la portavoz socialista Patricia Hernández para modificar las condiciones de participación de la iniciativa y garantizar que los creadores reciban un pago digno por su trabajo.

Un cambio impulsado por la presión del sector

La rectificación llega apenas tres semanas después de que la artista Gara Nivaria publicara en redes sociales un vídeo crítico con la convocatoria y de que la Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Canarias (MSACC) enviara una carta oficial al Ayuntamiento solicitando la revisión de las bases.

La carta, firmada por asociaciones como MAV, ArteMisia, AICAV y el Instituto de Arte Contemporáneo Canarias, advertía que “la visibilización profesional no puede sustituir la contraprestación económica por el trabajo artístico” y pedía que la convocatoria se ajustara al Manual de Buenas Prácticas en las Artes Visuales.

El caso, difundido y analizado en Gràffica, puso de relieve una contradicción evidente: un proyecto público destinado a “revitalizar el tejido empresarial” que excluía del circuito económico precisamente a quienes aportaban el contenido creativo. La denuncia se viralizó en redes y fue recogida posteriormente por otros medios locales y nacionales.

El Ayuntamiento rectifica y asume las recomendaciones del sector

Según ha informado la prensa local, el pleno de Santa Cruz ha acordado revisar las bases del programa para incorporar varias modificaciones clave:

Honorarios mínimos para cada uno de los diez artistas seleccionados, siguiendo las recomendaciones del Manual de Buenas Prácticas.

para cada uno de los diez artistas seleccionados, siguiendo las recomendaciones del Manual de Buenas Prácticas. Producción, instalación y mantenimiento de las obras a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria —no de los artistas—.

de las obras a cargo exclusivo de la empresa adjudicataria —no de los artistas—. Cesión de derechos limitada únicamente a fines de promoción y difusión del programa.

únicamente a fines de promoción y difusión del programa. Revisión de la cláusula de exención de responsabilidad , que se restringirá a la garantía de originalidad de las obras.

, que se restringirá a la garantía de originalidad de las obras. Participación del sector artístico en el jurado, incluyendo representantes de la MSACC y de las asociaciones que la integran.

en el jurado, incluyendo representantes de la y de las asociaciones que la integran. Publicación del Manual de Buenas Prácticas junto a la convocatoria, para asegurar la transparencia y el respeto a los estándares profesionales.

En palabras de la portavoz socialista Patricia Hernández, “era incomprensible que un programa de dinamización comercial se basara en el trabajo gratuito de los artistas. Era una cuestión de justicia y de respeto profesional”.

Un precedente que marca camino

La modificación de la convocatoria supone un precedente importante para el sector cultural y creativo en España. La presión coordinada entre artistas, asociaciones y medios ha conseguido lo que pocas veces ocurre: una rectificación institucional en defensa de las buenas prácticas.

La Mesa Sectorial del Arte Contemporáneo de Canarias ha celebrado la decisión como una victoria colectiva y un ejemplo de cómo la interlocución entre administración y profesionales puede mejorar las políticas culturales. En un comunicado interno, subrayan que esta rectificación “demuestra que el diálogo y la acción conjunta del sector son herramientas eficaces para dignificar la profesión”.

Para Gràffica, este caso pone de manifiesto la importancia de visibilizar los abusos estructurales en la contratación pública de trabajos creativos, un problema recurrente que afecta no solo al arte, sino también al diseño, la ilustración o la comunicación visual.

El desenlace de “Creadores Canarios con el Comercio Local” debería servir también de referencia para las asociaciones de diseñadores y otros colectivos del ámbito creativo. La actuación firme y articulada del sector artístico canario —unida al eco mediático— ha logrado revertir una situación que, de haberse mantenido, habría normalizado nuevamente el trabajo gratuito dentro de programas financiados con dinero público.

La rectificación del Ayuntamiento de Santa Cruz confirma que la presión organizada y la visibilidad mediática funcionan. Y que defender el valor profesional del trabajo creativo no solo es legítimo, sino necesario.

Actualizado 30/11/2025