El Ayuntamiento de Madrid cambia, actualiza, redise\u00f1a\u2026 como quieras llamarlo, su logo. Y lo primero que sale de la boca del alcalde es ese orgulloso \u201ccoste cero\u201d. Bravo, se\u00f1or alcalde. Quiz\u00e1 deber\u00edamos probar entonces con \u201cpol\u00edticos coste cero\u201d o \u201cdecisiones coste cero\u201d, ya que estamos en ese juego. Porque no s\u00e9 qu\u00e9 hemos hecho los dise\u00f1adores para que se nos ningunee de esta manera, pero el menosprecio ya roza lo grotesco. Se\u00f1or alcalde, \u00bfqu\u00e9 significa exactamente \u201ccoste cero\u201d? \u00bfDe verdad cree que si lo hace internamente no cuesta? Claro que cuesta. Y costar\u00e1 m\u00e1s. Primero, porque si lo han hecho funcionarios del Ayuntamiento, esas personas cobran un sueldo, as\u00ed que eso de \u201ccero\u201d es sencillamente falso. Y segundo, porque adaptar una identidad visual implica cambiar miles \u2014por no decir millones\u2014 de soportes: placas, membretes, se\u00f1al\u00e9tica, documentos, veh\u00edculos, uniformes, papeler\u00eda, aplicaciones digitales\u2026 \u00bfTambi\u00e9n eso es coste cero? \u00bfO lo que realmente quer\u00eda decir es que, si se hace as\u00ed, se evita abrir un concurso, tener que trabajar con estudios y agencias de branding y, en definitiva, esquivar cualquier proceso serio que limite la capacidad de hacer lo que a uno le d\u00e9 la gana? Pero lo m\u00e1s preocupante no es el logotipo en s\u00ed. Es la sensaci\u00f3n que transmite. El mensaje simb\u00f3lico. Ese subtexto que cala r\u00e1pido: que el dise\u00f1o no vale nada. Que cualquier funcionario con un ordenador y un poco de gracia puede resolver la imagen institucional de una de las capitales de Europa. Que los miles de estudiantes que se est\u00e1n formando en escuelas de dise\u00f1o \u2014en Madrid y en toda Espa\u00f1a\u2014 est\u00e1n prepar\u00e1ndose para un trabajo que, seg\u00fan usted, vale cero. Y si el Ayuntamiento de Madrid, con todo lo que representa, no invierte ni un euro en su propia identidad, \u00bfqu\u00e9 se supone que har\u00e1n las empresas? Pues lo mismo: coste cero. Llevar el trabajo del dise\u00f1o a ese rinc\u00f3n donde \u201csi lo puedes hacer dentro, mejor; si lo hace el sobrino, tambi\u00e9n; total, es dise\u00f1o\u201d. Y eso nos devuelve a un escal\u00f3n m\u00e1s abajo como profesi\u00f3n. Un descenso lento, casi invisible, que se ha ido normalizando. Nadie hace absolutamente nada para frenarlo, quiz\u00e1 porque muchos ya lo dan por perdido. Lo grave es que una corporaci\u00f3n p\u00fablica considere que la imagen del Ayuntamiento de Madrid \u2014la instituci\u00f3n que firma contratos, impuestos, licitaciones, documentaci\u00f3n social, cultural, administrativa\u2014 no merece inversi\u00f3n. Que basta con que alguien de dentro le cambie un poco el dibujo y listo. Como si fuera poner una alfombra nueva o cambiar las luces de Navidad. De hecho, lo presentaron justamente en ese contexto, como si fuese un adorno m\u00e1s en el encendido. Y as\u00ed nos va. El contraste con Barcelona es evidente. All\u00ed, el proyecto cost\u00f3 m\u00e1s de 100.000 euros. No estoy diciendo que el proceso fuera perfecto \u2014porque no lo fue, y su concurso fue r\u00e1pido, con dinero relativo y un resultado que no gust\u00f3 a todo el mundo\u2014, pero al menos hubo presupuesto, profesionales externos, un encargo formal, un reconocimiento del valor del trabajo. En Madrid, en cambio, ni proceso, ni aviso, ni transparencia. Y por si alguien piensa que exageramos, conviene mirar otros casos. El Ayuntamiento de Murcia presupuest\u00f3 8.000 euros para la imagen gr\u00e1fica de la ciudad. Mientras tanto, para las luces navide\u00f1as adjudic\u00f3 800.000 euros. Cien veces m\u00e1s. Es decir: la iluminaci\u00f3n ef\u00edmera vale cien veces m\u00e1s que la imagen institucional que se supone que representa a toda la ciudadan\u00eda. Y yo me pregunto: si a las luces les dieran 700.000 en lugar de 800.000, \u00bfser\u00edan mucho peores? \u00bfDe verdad no podr\u00edan seguir siendo espl\u00e9ndidas? Porque con los 100.000 restantes, la identidad gr\u00e1fica de Murcia habr\u00eda sido la repanocha. Y no porque la agencia se hiciera rica, sino porque ese dinero construye industria: paga a fot\u00f3grafos, a ilustradores, a dise\u00f1adores junior, a directores de arte, a tip\u00f3grafos. Ese es el tema. Y por si queda alguna duda de c\u00f3mo valoran el dise\u00f1o otras administraciones, ah\u00ed van algunos ejemplos: la identidad de Euskadi cost\u00f3 hace una d\u00e9cada m\u00e1s de 280.000 euros. La identidad de Par\u00eds 2024 super\u00f3 los 600.000 euros. No porque los franceses o los vascos sean derrochadores, sino porque entienden que una identidad institucional es una infraestructura simb\u00f3lica, no un cuaderno de colorear. Por eso este tipo de acciones \u2014las de Madrid, las de Murcia, y tambi\u00e9n las de concursos expr\u00e9s como el de Barcelona\u2014 terminan devaluando nuestro trabajo hasta hacerlo casi indefendible. Todo se reduce al precio y al \u201cme gusta \/ no me gusta\u201d. Nadie quiere entender que detr\u00e1s hay procesos, investigaci\u00f3n, estrategia, impacto econ\u00f3mico, coherencia visual. Y as\u00ed es imposible construir un relato social del valor del dise\u00f1o. Lo peor es que quienes deber\u00edan defender esto \u2014colegios profesionales, asociaciones, instituciones vinculadas al sector\u2014 est\u00e1n a otra cosa. Nadie ir\u00e1 al Ayuntamiento a decirle al alcalde que as\u00ed no se hacen las cosas, que as\u00ed no se respeta una profesi\u00f3n, que as\u00ed no se construye imagen p\u00fablica. Nadie lo incomodar\u00e1. Y dentro de unos meses, cuando la pol\u00e9mica se diluya, el alcalde estar\u00e1 exultante contando que ese logo lo hizo \u00e9l, que es \u201csuyo\u201d, que se consigui\u00f3 sin gastar nada. El alcalde como dise\u00f1ador del futuro.El dise\u00f1ador como trabajador de coste cero.