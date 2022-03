Cada vez son más las iniciativas que surgen desde el sector creativo para solidarizarse con Ucrania y ayudar a poner fin al conflicto a través del diseño.

La polémica caricatura que publicó el gobierno ucraniano en Twitter

La industria creativa siempre lucha con sus herramientas contra las grandes problemáticas mundiales. Lo hemos visto en innumerables ocasiones en la lucha contra el cambio climático, lo vimos durante la pandemia y también en el crecimiento del movimiento Black Lives Matter. Ahora, en la invasión de Rusia a Ucrania lo hemos vuelto a ver en numerosos ejemplos que nos han recordado el increíble poder de cambiar vidas que puede tener el diseño.

los european design awards se vuelcan con ucrania

Desde la organización de los European Design Awards han decidido que «no se podían quedar de brazos cruzados» ante la situación de Ucrania y han querido mostrar su solidaridad con «más que palabras».

Todos los trabajos procedentes de Ucrania competirán este año de forma gratuita en los European Design Awards. Esta ha sido la principal medida que han anunciado para solidarizarse con el pueblo ucraniano: «Nos hemos puesto en contacto para devolverles las tasas que han pagado en el concurso de este año». Aseguran que, aunque es un gesto pequeño, no podían actuar de otra manera.

Por otro lado, los European Design Awards & Festival han conseguido reunir a su alrededor a una increíble comunidad de creativos para que expresen sus opiniones e ideas sobre cómo el diseño y la creatividad pueden ayudar a frenar este conflicto.

una plataforma de imágenes gratuitas para combatir la desinformación

Depositphotos, una plataforma de contenido con sede en Ucrania que conecta a los autores de fotos, gráficos, vectores y vídeos de alta calidad con licencia con los compradores, ha creado Say No to War, una colección de imágenes que muestra la cruda verdad de lo que está sucediendo en Ucrania, así como imágenes de las protestas de todo el mundo y dentro de Rusia. Se actualiza en tiempo real y es de uso gratuito para todos los usuarios.

Diseño guerra de Ucrania

La plataforma se llama Say No to War y su objetivo es combatir la desinformación que pueda generar el gobierno ruso respecto al conflicto y difundir en todo el mundo y de la forma más rápida posible todas las injusticias que están teniendo lugar en Ucrania. Puedes acceder al banco de imágenes aquí.

carteles de libre difusión

Otra iniciativa interesante es la que han llevado a cabo la revista de diseño Telegraf.Design y Projector Online Institute. Se trata de una plataforma donde están recogiendo carteles de diseñadores de todas partes del mundo que muestran «el apoyo hacia el pueblo ucraniano, agradecen a los defensores su valentía y difunden la llamada a la acción para que la OTAN y otras organizaciones internacionales tomen medidas reales para detener la guerra».

Diseño guerra de Ucrania

La plataforma cada vez cuenta con más diseños y todos los carteles son de libre de descarga. Los impulsores de la iniciativa firman que «Ucrania y todos los pueblos contra la agresión militar estarán muy agradecidos por compartir estos trabajos. Por favor, ayuda a que sus voces sean más fuertes». Puedes acceder a los carteles aquí.





Diseño guerra de Ucrania

artic paper también

El fabricante de papel ha donado 1 millón de coronas suecas para apoyar a los refugiados, con especial atención a los niños que llegan a Polonia desde Ucrania. Como empresa se están alineando a las sanciones internacionales y están apoyando los esfuerzos sobre el terreno en la frontera polaca para salvar vidas y proporcionar alivio a los afectados por la guerra.

Al mismo tiempo, los empleados de su fábrica de papel en Kostrzyn (Polonia) están recogiendo los productos necesarios para ayudar a los refugiados que cruzan la frontera. Estos incluyen productos de higiene personal, productos médicos, alimentos y agua. Los productos serán donados al Centro de Ayuda de Ucrania en Gorzów y al Grupo Kostrzyn Aniol en cooperación con la Fundación Pomagamy.

acoger artistas ucranianos

Ellie Pennick, directora y fundadora de Guts Gallery, está buscando la ayuda de cualquier persona que represente a las instituciones de Reino Unido para dar referencias de artistas ucranianos que huyen de su país de origen y quieren obtener una visa de talento. Si quieres ayudar o conocer artistas que necesitan ayuda puedes escribir a ellie@gutsgallery.co.uk.

crear carteles online gratis

Edit es una plataforma de diseño online que facilita la creación de carteles de una forma sencilla y gratuita. Con motivo de la invasión rusa han propuesto a sus usuarios la posibilidad de crear gratis y rápidamente un póster contra la guerra para organizar o asistir a manifestaciones. Puedes acceder aquí.

Desde Edit aseguran que «tu diseño será efectivo y atrayente para ayudar a conseguir tu objetivo: movilizar a tu comunidad de manera masiva y crear una diferencia popular contra el conflicto armado que te llena de dolor». También explican que han decido crear esta iniciativa para que promover el mensaje de paz sea lo más sencillo posible.