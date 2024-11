La reciente DANA que azotó Valencia dejó a su paso una devastación sin precedentes, afectando a comunidades enteras. Ante esta situación, la iniciativa “Auction for Action”, liderada por el renombrado artista Felipe Pantone, surge como una respuesta creativa y solidaria para apoyar la recuperación de la región mediante el poder del arte.

En esta subasta única, artistas internacionales de gran renombre, como Ana Barriga, Okuda, Demsky, Jaime Hayon, PichiAvo y Sopopomo, entre otros, han donado generosamente sus obras para recaudar fondos destinados a la reconstrucción de Valencia.

La subasta, que incluye piezas valoradas desde 300 € hasta decenas de miles, ofrece una oportunidad única de adquirir obras de artistas que rara vez están disponibles al público general. Pero lo más significativo es el impacto colectivo: esta iniciativa ha ganado rápidamente apoyo en redes sociales, especialmente en Instagram, donde una comunidad entusiasta se ha movilizado para contribuir con donaciones adicionales y ayudar al renacimiento de las zonas más afectadas de Valencia.

El proyecto de “Auction for Action” tiene un trasfondo personal, pues el estudio de Felipe Pantone también sufrió graves daños a causa de las inundaciones. Sin embargo, Pantone ha dejado claro que los fondos recaudados no se destinarán a restaurar su espacio, sino que cada euro se canalizará íntegramente a fundaciones locales comprometidas con la recuperación. Entre ellas, la Fundación Coloring the World, que se encargará de que las donaciones lleguen a las áreas más necesitadas, y otra fundación valenciana que actualmente está en conversaciones para sumarse a la iniciativa.



“Aunque mi estudio y mis obras fueron afectados por la tormenta DANA, no me considero una víctima. Esta iniciativa es para levantar a la gente de Valencia. Cada donación irá directamente a fundaciones dedicadas a la recuperación de nuestra ciudad y sus comunidades. Juntos, a través del arte, ayudaremos a que Valencia resurgirá con más fuerza.” Felipe Pantone

La meta de “Auction for Action” es lograr un apoyo global para esta causa urgente. Se hace un llamado internacional a todos para unirse y amplificar este mensaje de solidaridad. Cada gesto, cada compra, cada donación, cuenta para ayudar a reconstruir Valencia y apoyar a su gente.

Para más información sobre la subasta y cómo contribuir, visita auctionforaction.art o escribe a auctionforaction@felipepantone.com. Cada gesto, por pequeño que sea, ayuda a que esta iniciativa gane impulso y cumpla su propósito de revitalizar Valencia.