Commercial Type lanza Vault, una plataforma para dar salida comercial a proyectos tipográficos heterogéneos, inacabados o en proceso.

¿Un outlet de tipografía? ¿Por qué no? Eso debieron pensar en Commercial Type cuando se dieron cuenta de la cantidad de material acumulado a lo largo de los años que, por diversas circunstancias, no había seguido los canales de comercialización habituales. Desde bocetos «apenas utilizables» hasta familias completas que todavía no tienen espécimen, material de marketing, proyectos personalizados antiguos y, por supuesto, trabajos en desarrollo.

Para dar salida comercial a tan variopinta colección, la fundición digital angloamericana ha creado Commercial Type Vault, una plataforma específica donde cada fuente o proyecto tipográfico cuenta con información detallada para que el comprador sepa exactamente qué está adquiriendo.

En cada ítem encontramos información general de cada proyecto, donde se detalla desde el autor de la fuente, año de elaboración, precio, estilos disponibles, set de caracteres, una somera descripción y algo realmente útil para diseñadores: ejemplos reales de uso de la fuente. En fin, todo muy bien ordenado y funcional.

En cuanto al material tipográfico en sí, en el Vault de Commercial Type hallamos un poco de todo.

Tras el rediseño de The Guardian por parte de Commercial Type, quedaron algunos retales tipográficos con suficiente valor e interés como para no desecharlos completamente, pero no lo suficientemente desarrollados y completos para que encajaran en una plataforma comercial al uso. Esta es precisamente la esencia de Vault.

En la descripción de Guardian Compact se puede leer que se trata de una variante de la Guardian Egyptian Headine con las serifas más cortas y las proporciones más estrechas, al que nunca se le diseñó y una cursiva ni se llegó a terminar. Sin embargo, cuenta con nueve estilos, desde hairline a ultrablack, y puede resultar realmente atractiva en titulares, cartelería y cualquier medio que requiera de una fuente display de rotunda personalidad.

Otro ejemplo ilustrativo de lo que podemos encontrar en Vault es Moulin, un trabajo en proceso de la diseñadora tipográfica francesa Sandrine Nugue, de la que ya se pueden adquirir los estilos regular y regular italic.

Moulin encuentra su inspiración en Icône, fuente diseñada por Adrian Frutiger que no tuvo tanta repercusión como otras tipografías icónicas del maestro suizo.

En definitiva, un modo a priori muy interesante de dar salida comercial a proyectos tipográficos que por un motivo u otro no encuentran su espacio en los circuitos comerciales habituales siempre y cuando se mantengan unos estándares de calidad razonables, porque siempre habrá trabajos fallidos que donde mejor están es confinados al fondo del cajón.

