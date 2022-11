Carlos Pacheco, dibujante nacido en San Roque, Cádiz en 1961, ha muerto a causa de una esclerosis lateral amiotrófica que le diagnosticaron en septiembre.

–

Apasionado de los superhéroes desde que de pequeño leyó la serie clásica de las aventuras de Los Vengadores. Serie que, años más tarde, él mismo dibujaría para Marvel Comics, Carlos Pacheco nunca tuvo intención de hacer del dibujo de cómic su profesión, ni mucho menos llegar a trabajar para las grandes compañías estadounidenses del mundo del cómic. Según ha contado siempre el dibujante «todo ha sido fruto de una serie de coincidencias. Solo ha trabajado duro para estar siempre preparado ante cualquier oportunidad».

Inició su trayectoria profesional como dibujante realizando pequeños trabajos en el ámbito de la historieta nacional, mientras terminaba la carrera de Biología en la Universidad de Sevilla. También colaboró en varios fanzines regionales como Tuboescape, La Línea-Cádiz y Caballete. En 1983 expuso en el Salón del Cómic de Barcelona. En estos inicios llegó a ganar algunos premios para aficionados como el Comix Internacional de Toutain Editor.

En los años ochenta Carlos Pacheco amplió sus miras profesionales colaborando con la editorial Planeta De Agostini. Su trabajo consistía en personalizar las ediciones españolas de los cómics norteamericanos de Marvel Comics realizando nuevas portadas, ilustraciones para diversas revistas de la editorial y pósters. Entre los títulos destacan X-Men, Los Vengadores, Los 4 Fantásticos, Capitán América y Nick Furia. Para la misma editorial realizó, como historietista, varios trabajos como American Soldier.

Normal Editorial y la editorial Casset fueron otras de las editoriales para las que Carlos Pacheco trabajó. En Normal Editorial el dibujante colaboró en especiales de sus revistas como Cimoc y Humor a tope. Y en la editorial Casser, Carlos Pacheco participó en el álbum titulado Pop español. Durante este período, además de realizar las colaboraciones con estas editoriales, escribió artículos como analista y crítico para Planeta De Agostini y Zinco Editorial.

No fue hasta 1993 cuando traspasó las fronteras españolas de la mano de la división británica de Marvel Comics. Sus primeros trabajos fueron las cubiertas de la revista Exploits of Spiderman y una historieta corta para Motormouth and Killpower. Aunque la primera serie que Carlos Pacheco dibujó íntegramente y que le dio a conocer fue Dark Guard.

La primera serie que Carlos Pacheco dibujó íntegramente para Marvel y que le dio a conocer fue Dark Guard.

En 1994 realizó su primer trabajo para DC Comics: los primeros números de la serie The Flash. No llegó a hacerse cargo de toda la colección ya que, desde Marvel, le ofrecieron trabajar en la serie X-Men y en la miniserie Bishop. Así, durante los siguientes años trabajó con Marvel Comics en colecciones como X-Universe, Starjammers y Excalibur, Avengers Forever y más tarde, en el año 2000, The Fantastic Four.

El último trabajo que realizó para Marvel fue su colaboración en el especial Héroes. Tras abandonar Marvel Comics trabajó para DC Comics, como freelance para evitar firmar la exclusividad con la compañía y tener más libertad en su trabajo.

Desde el año 2005, trabajó en la serie Superman/Batman, junto a Jeph Loeb, y participó en el relanzamiento de la serie de Green Lantern. Su última colaboración en DC Comics fue Final Crisis.

En el 2008 dejó DC Comics para regresar a Marvel. En esta nueva etapa dibujó en Los Ultimate Avengers, a los que le siguieron Ultimate Thor con Jonathan Hickman.

En 2011 retomó la serie de X-Men y en 2012 volvió a trabajar con el editor Tom Brevoort y con los personajes Marvel más clásicos: The Avengers: Age of Ultron. Durante el año 2013 se ha dedicó a trabajar en el Captain America.

En 2014 Carlos Pacheco fue el encargado de realizar el cartel del Salón del Cómic de Barcelona, en el que personajes de ficción famosos sobrevuelan la estatua de Colón.

Si quieres saber más acerca del trabajo de Carlos Pacheco en DC Comics y en Marvel, puedes visitar estos enlaces respectivamente: dccomics.com y marvel.com

_____

+info en: CarlosPacheco