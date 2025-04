Google Calendar ha eliminado silenciosamente diversas fechas culturales e históricas de su plataforma. En respuesta, un grupo de creativos ha lanzado All Dates Matter, una iniciativa que permite restaurarlas con un solo clic, abriendo además el debate sobre la memoria colectiva y la influencia de las grandes tecnológicas en la narrativa global.

En 2024, Google Calendar suprimió efemérides como el Mes de la Historia Negra, el Orgullo LGBTQ+, el Día de la Memoria del Holocausto y el Mes de la Historia de la Mujer, mientras mantenía otras. La eliminación de estas fechas, que visibilizan la diversidad social y cultural, provocó una reacción inmediata de un grupo de profesionales que decidieron tomar cartas en el asunto.

Así nace All Dates Matter, un proyecto que permite a cualquier persona restaurar estas fechas en su propio Google Calendar. La plataforma, accesible desde alldatesmatter.com, ofrece la posibilidad de sincronizar automáticamente un calendario público con todas las efemérides eliminadas. En palabras de la directora creativa del proyecto, Natalia Mirapeix, “Google argumenta que es insostenible a nivel técnico; nosotras creemos que es intolerable en pleno siglo XXI”.

Un clic para restaurar la historia

El funcionamiento de All Dates Matter es simple: los usuarios solo tienen que entrar en la web y pulsar el botón “PUT ALL DATES BACK” para sincronizar su cuenta con el calendario alternativo. Esto garantiza que las fechas suprimidas vuelvan a aparecer en su agenda digital, preservando la memoria colectiva y asegurando que las comunidades históricamente marginadas sigan teniendo visibilidad.

Además, si una efeméride importante no está incluida, la plataforma permite sugerir nuevas incorporaciones escribiendo a su mail e incluso crear calendarios personalizados para comunidades específicas.

El debate sobre la memoria y el poder de las tecnológicas

Más allá de la restauración de fechas, All Dates Matter plantea una cuestión más profunda: ¿qué implica que una corporación decida qué eventos históricos y culturales merecen permanecer en la memoria digital y cuáles no? En un mundo donde la información se consume en plataformas gestionadas por grandes empresas tecnológicas, la desaparición de ciertas efemérides no es un simple ajuste técnico, sino una decisión con un impacto social significativo.

Este proyecto, impulsado por Natalia Mirapeix Bedia, Mónica Gramunt de Azqueta, Ricardo Sanz Forriol, Jesús Gómez Bernal y Andrés María García Cuevas, invita a la reflexión sobre cómo se construye la narrativa histórica en la era digital y quién tiene el poder de definirla.