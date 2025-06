Ayer por la mañana, las redes sociales desaparecieron. Así, sin guerra, sin amenaza cibernética, sin comunicado de Elon Musk. Instagram, X, TikTok, YouTube… dejaron de estar. Durante unos segundos, el mundo pareció contener la respiración. Después, simplemente, siguió.

No hubo pánico colectivo, solo un silencio incómodo. Como cuando alguien se despide sin decir adiós. Nada dramático. Pero algo faltaba. Lo curioso es que muchos seguimos entrando, como por inercia, a un lugar que ya no existía. Como si actualizar la app fuera a devolvernos algo que en realidad nunca nos perteneció del todo.

No fue la caída de las redes lo que dejó al descubierto a las marcas, sino la evidencia de que muchas hablaban sin saber muy bien por qué. No había crisis de canal: había crisis de relato. Durante años, el ecosistema digital ofreció una plataforma casi infinita, inmediata y seductora. Y las marcas —como era de esperar— entraron corriendo. Pero correr no es lo mismo que llegar.

Desaparecieron también los bailes espontáneos que eran ensayados, los textos escritos con desgana y disfrazados de naturalidad, los mensajes diseñados para parecer casuales. Todo eso que llamábamos “contenido orgánico“. Y por un momento, el espacio digital se volvió más honesto en su vacío que en su saturación.

Con ellas se fueron millones de publicaciones, pero también la necesidad constante de tener que parecer algo. De emitir, comentar, posicionarse. Un ecosistema que abrió oportunidades inmensas, sí, pero que también convirtió la presencia en obligación. Las redes no eran el problema. El problema fue actuar como si solo ellas fuesen la solución.

Porque sí: las redes sociales transformaron la manera en que nos comunicamos. Democratizaron el alcance. Le dieron a cualquier idea la posibilidad de volverse masiva. Pero también arrastraron una urgencia que muchas marcas confundieron con estrategia. Una aceleración que hizo que planear pareciera anticuado y que improvisar, bien maquillado, se leyera como cercanía.

Así, lo improvisado se volvió estética. Lo inmediato, norma. Y lo auténtico, un KPI más. Las marcas aprendieron a parecer humanas, aunque a veces olvidaran cómo sonar humanas. Todo tenía que ser breve, visual, “compartible“. Pero ¿qué pasaba cuando ya no había nada que decir?

Quizá, si las redes desaparecen, no se trata de nostalgia ni de catarsis. Se trata de perspectiva. No de preguntarnos qué nos quitaron, sino qué hicimos con ellas. ¿Qué queda si mañana no hay plataforma donde publicar?

Queda la idea. La historia. El tono. La coherencia. Lo que no depende del scroll, sino de una visión clara. Lo que no se alimenta de métricas, sino de propósito. Las marcas descubrirían si su voz era propia o solo un eco del algoritmo. Si lo que decían tenía raíz o solo respondía al pulso del momento.

No es un mundo ideal sin redes. Es un ejercicio útil para entender cómo nos relacionamos con ellas. Porque las redes pueden ser terreno fértil para empezar una historia, desarrollarla y probarla en tiempo real. Pero si todo lo que tenemos que decir solo cabe en un post, es probable que no tengamos mucho que decir.

Una marca relevante no es la que publica más, ni la que reacciona más rápido. Es la que, en cualquier formato, en cualquier contexto, sabe lo que quiere decir y cómo hacerlo. Con red. Sin red. En un feed o en una conversación privada. La que no corre detrás de las tendencias, sino que entiende cuáles le hablan y cuáles puede ignorar sin culpa.

Esto va más allá de dominar un canal. Se trata de saber quién eres como marca. Tener tono. Tener criterio. Tener paciencia para construir algo que dure más que un retweet o un trending topic.

Las redes seguirán aquí. Y seguirán cambiando. Como cambian los códigos, los estilos, los hábitos. Pero el reto no es adaptarse por reflejo, sino participar con intención. El reto es construir una voz reconocible que no dependa del canal, sino que sobreviva a través de él.

Porque, al final, lo verdaderamente viral —lo que de verdad queda— no es el contenido. Es la convicción. Es el porqué. Es esa idea que, aunque no se comparta, se recuerda. Esa marca que, aunque le apaguen las pantallas, sigue diciendo algo que vale la pena oír. No porque esté gritando, sino porque tiene algo que decir.

Actualizado 04/06/2025