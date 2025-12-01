La convocatoria estará abierta hasta el 9 de diciembre y busca un sello visual que unifique la proyección internacional de la creación cultural española.

Acción Cultural Española (AC/E) ha puesto en marcha una licitación pública para seleccionar un estudio o profesional que diseñe la nueva marca gráfica destinada a representar la cultura española en el exterior. Se trata de un proyecto estratégico con el que la institución quiere dotar a la proyección cultural internacional de un sello unificado, contemporáneo y reconocible, capaz de expresar la diversidad creativa del país y los valores que la sustentan.

La iniciativa aspira a construir una identidad visual sólida y adaptable que acompañe las actividades de internacionalización impulsadas por AC/E y otras entidades colaboradoras. No se trata solo de un logotipo, sino de un sistema gráfico que sintetice, de forma clara y duradera, la riqueza cultural del país, su posicionamiento creativo y su compromiso democrático.

Una imagen para la diversidad, la calidad y la apertura

Según detalla la licitación, la futura marca deberá reflejar la amplitud de disciplinas y territorios creativos presentes en España; reivindicar la calidad y la vanguardia de su producción cultural; y proyectar una imagen de país plural, abierto y comprometido. El objetivo es reforzar el relato de España como un actor cultural de referencia en el panorama internacional mediante un lenguaje visual coherente y de largo recorrido.

Requisitos y plazos

La convocatoria está dirigida a estudios de diseño, agencias de comunicación visual y profesionales con experiencia acreditada en el desarrollo de identidades corporativas y marcas culturales de alcance global. El plazo para presentar propuestas finaliza el próximo 9 de diciembre de 2025.

Toda la documentación, requisitos técnicos y condiciones de participación pueden consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, donde se encuentra publicado el expediente completo de la licitación.

Con este proyecto, AC/E busca establecer un distintivo de excelencia que acompañe la proyección exterior de la cultura española en un momento en el que la identidad visual institucional se ha convertido en una herramienta clave para reforzar visiones de país y estrategias culturales a largo plazo.



Más Info: AC/E

Actualizado 01/12/2025