Yves Zimmermann llegó a España en 1961 donde aportó una nueva mirada y una nueva metodología de diseño que difundió a través de su actividad profesional como diseñador, como docente y como editor. Falleció ayer a los 84 años de edad.



Yves Zimmermann nació en Basilea (Suiza) en 1937 y fue un diseñador gráfico afincado en Barcelona desde 1961. Se formó en la prestigiosa Allgemeine Gewerbeschule Basel y pertenece al movimiento de diseño gráfico conocido como Escuela de Basilea. En 1957 trabajó en el estudio del diseñador Bill Burtin, Visual Research and Design, y posteriormente en el estudio del arquitecto Ulrich Franzen, ambos en la ciudad de Nueva York. Más tarde trabajó en la Geigy Chemical Corporation de Montreal y Nueva York. Es en 1961 cuando se traslada a Barcelona, donde vivió gran parte de su vida profesional, y donde ha trabajado en calidad de director de arte del laboratorio Geigy.

A lo largo de seis décadas, Zimmermann cultivó los más diversos campos dentro del diseño, desde la identidad corporativa hasta el packaging o el diseño editorial. Junto con André Ricard fundó Disseny Industrial y, posteriormente, en 1989, el estudio Zimmermann.

Su visión del diseño ha influido en toda una generación de diseñadores catalanes.

En su faceta como investigador y editor, fue director de la colección Gustavo Gili Diseño, donde ha publicado una colección de comunicación visual, fundamental en la introducción de la teoría del diseño en España. En esta colección se publicaron libros sobre cine, diseño, arquitectura, semiótica, estética, arte, comunicación visual, entre otros.

En 1978 participó con André Ricard en la creación de ADP, la Asociación de Diseñadores Profesionales. En 1988 Yves Zimmermann y Ana Alavedra constituyen Zimmermann Asociados, con el objetivo de especializarse en proyectos de imagen corporativa y packaging. Entre 2008 y 2009, junto con André Ricard, organizó y gestionó la puesta en marcha bajo la tutela de la ONG Design for the World, una colaboración internacional para el diseño del pictograma que indica si hay que ’empujar’ o ‘tirar’ de una puerta para abrirla.

También es el autor del libro, Del Diseño (GG, 2002), donde aborda temas como la vulgarización que ha sufrido el término ‘diseño’ durante el último decenio. Para Yves Zimmermann el uso indiscriminado del que ha sido objeto por parte de los medios ha sumido en la confusión no sólo a la opinión pública –a los legos en la materia–, sino incluso a los propios profesionales del diseño que, inmersos en esta vorágine de la imagen, el look y lo in, se preguntan a menudo cuáles son los límites específicos de su ámbito.

Zimmermann invita a silenciar el ‘ruido’ creado en torno al diseño para abrir un espacio a la reflexión sobre lo que es, en esencia, el oficio de diseñar. Yves Zimmermann es diseñador.

Durante décadas se dedicó también a la formación. Como docente ha impartido clases en Elisava y Eina, dos de las principales escuelas de diseño de Barcelona. También ha dado conferencias y seminarios en varias universidades en Europa y Latinoamérica.

Entre sus múltiples clientes, cabe citar el Aeropuerto de Barcelona, Airtel, Banco de España, Carolina Herrera, Círculo de Lectores y Vittorio y Lucchino, entre muchos otros.

En 1995 recibió el Premio Nacional de Diseño que concede el Ministerio de Economía en reconocimiento de las trayectorias profesionales que han sobresalido en el campo del diseño o de la innovación. En 1999 recibió el Premio Aster de Comunicación. En 2016 fue reconocido con el Laus de Honor que concede el ADG-FAD, en reconocimiento a su aportación y trayectoria profesional.

