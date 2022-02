El sábado 19 de febrero a las 18.00h el festival Paradís convertirá el espacio cultural La Rambleta de Valencia en el punto de encuentro del diseño y la creatividad.

Impulsada por València Capital Mundial del Diseño 2022 con el apoyo de la Diputació de València, esta iniciativa dará lugar a una completa jornada de conferencias con el diseño, la diversión y el humor como hilos conductores.

En su segunda edición participarán como ponentes Óscar Guayabero, Fernando Beltrán, Inma Bermúdez, Ingrid Picanyol, Javier Jaén, Wences Sanz y María Rufilanchas (Teta & Teta), presentado, en clave de humor por Lina Vila, diseñadora e ilustradora valenciana.

El festival Paradís 2022 tomará forma en 7 charlas que prometen llevar a todo el público al «cielo de la creatividad». En un formato didáctico y lúdico, se abordarán cuestiones como la ética y el diseño, el naming y la poesía, el activismo femenino, el humor, la sostenibilidad y la dirección de arte, todo con el diseño como hilo conductor.

La entrada al festival será gratuita y abierta a todo el público, previa inscripción en la página web del centro cultural La Rambleta.

Paradís es una iniciativa de València Capital Mundial del Diseño 2022 desarrollada bajo la dirección, comisariado y diseño de las creativas Lorena Sayavera y María Pradera del estudio Yinsen. Una iniciativa desarrollada desde una mirada paritaria, feminista y diversa con personas, que a través de la creatividad y el diseño, aportan valor a la profesión y cambios positivos en la sociedad.

ética y diseño: óscar guayabero

Óscar Guayabero escribe y comisaria exposiciones y eventos de diseño. En su ponencia “Ética en el diseño” hablará sobre el diseño como herramienta de cambio social, dará visibilidad a proyectos y profesionales que están trabajando en el entorno del diseño social.l y pondrá el foco en cuán amplio es el ámbito de influencia del diseño y, por tanto, la responsabilidad del diseñador.

naming y poesía: fernando beltrán

Fernando Beltrán se autodefine como poeta y nombrador. Ha creado muchos de los nombres con los que convivimos (más de 500 en total). Fundador de El Nombre de las Cosas en 1989 —estudio pionero en España en la creación de naming y denominaciones para marcas—y profesor del Instituto Europeo del Diseño y conferenciante en los principales foros internacionales de Imagen y Comunicación. Algunos de sus namings son Amena, La Casa Encendida, Faunia, Opencor, Everis, Rastreator… Es el precursor de la identidad verbal en España: aún no dedicándose a la cultura visual, en las palabras que él crea hay mucho de cultura y de visual.

diseño y dirección de arte: ingrid picanyol

Ingrid Picanyol, reconocida directora creativa, diseñadora gráfica y fotógrafa afincada en Barcelona, hablará sobre la conexión entre diseño y dirección de arte desde la elegante irreverencia que caracteriza su obra. Avalada por su excelencia gráfica y la cuidada dirección de arte de sus proyectos, en sus campañas rompe los códigos habituales de las marcas para comunicar a través de ellas nuevos valores del presente y el futuro.

diseño de producto y sostenibilidad: inma bermúdez

Inma Bermúdez es hoy uno de los talentos del diseño español más internacionales e influyentes. Se formó como diseñadora industrial en la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia y en la Escuela de Ciencias Aplicadas y Diseño de Pforzheim, Alemania, país donde inició su carrera profesional. Desde su estudio en Valencia, que fundó en 2007 y donde trabaja junto al arquitecto alemán Moritz Krefter, ha firmado piezas que pueden verse en todo el mundo gracias a su colaboración con marcas como IKEA o Lladró.

ilustración y humor: javier jaén

En la actualidad, Javier Jaén es un verdadero referente en el sector. El trabajo que desarrolla en el mundo editorial es de un nivel muy alto. Su manera de contar historias de forma gráfica es brillante y directa. Con los años se ha convertido en uno de los ilustradores españoles más internacionales. Desde Barcelona, ha trabajado para The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, Time, Universidad de Harvard, National Geographic, El País, Penguin Random House, Vueling Airlines y la UNESCO, entre otros. Una de sus obras recientes más reconocidas es el cartel del film Madres Paralelas para Almodóvar.

¿para qué sirven los festivales de diseño? wences sanz

Wences Sanz es co-fundador de Domestika.org, la mayor comunidad para profesionales creativos en español, y fundador y director del MadinSpain, evento internacional de diseño y creatividad que nació en el 2003. Sanz ha sido ponente de numerosos eventos y conferencias sobre diseño, publicidad y otros temas relacionados, como el OFFF (Barcelona) o Iconológica (Valencia y Alicante), entre otros. Es miembro de la junta de la ADG y jurado en diferentes iniciativas de diseño. Profesor del Grado en Diseño en IE University.

creatividad y activismo femenino: maría rufilanchas (teta&teta)

Teta&Teta reivindica la libertad femenina a través de la creatividad y el activismo. Una asociación sin ánimo de lucro y con ánimo de desexualizar la teta y el ambiente. En 2017 crean Breastfeeding Welcome Here: una iniciativa para normalizar la lactancia en público. En 2018, A las olvidadas: libros dedicados por la gente al rescate de las reclusas de las prisiones. Y en 2019, Lola: un sujetador unicopa para mujeres uniteta.

A lo largo del tiempo ha logrado crear una gran comunidad en redes sociales, una tienda non-profit y toda una serie de proyectos en paralelo para mejorar la visibilidad de la mujer desde el prisma de la creatividad.