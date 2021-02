La idea de explorar nuevas técnicas, actualizarnos y divertirnos, suele ser recurrente en la mente de las personas creativas.

Quienes trabajamos con ideas, necesitamos información fresca y la oportunidad de abrirnos a otros conocimientos. Las rebajas de Domestika suelen ser la oportunidad perfecta para conectar con profesores destacados en sus campos y aprender de ellos al mejor precio. ¿Quieres aprovecharlas? Estas son algunas ideas para hacerlo.

atrévete con el sketching creativo

Aprende a combinar todas tus ideas y esbozos dentro de una composición equilibrada de la mano de Mattias Adolfsson. Mattias es reconocido por sus alegres personajes y sus obras de arte detalladas y divertidas. También crea ilustraciones para revistas como The New Yorker, The Hollywood Reporter y The New York Times, así como para estudios de animación como Nickelodeon, Dreamworks y Disney. Aprende a realizar tus primeros bocetos junto a él en el curso El arte del sketching: transforma tus bocetos en arte.

explora el manga

Si te gusta ilustrar, el manga puede abrirte un universo enorme, repleto de historias fantásticas, llenas de acción y aventuras. Dos especialistas en este estilo, Giovana y Paulo, un galardonado dúo creativo más conocido como Eudetenis, pueden explicarte cómo crear un model sheet completo a lápiz, mostrando las diferentes perspectivas y detalles de un personaje de estilo manga. ¿Quieres probar? Apúntate al curso Dibujo de personajes manga desde cero.

asómate al dibujo en movimiento

¿Te gustaría capturar la belleza y el movimiento del cuerpo en tus dibujos figurativos? El artista Shane Wolf ha dedicado más de diez años a explorar y experimentar con el arte del dibujo de figuras. En su curso Dibujo de la figura humana en movimiento, no solo compartirá sus técnicas para mejorar sus habilidades de dibujo, sino que también te enseñará un aspecto fundamental, cómo conectar con el modelo, algo fundamental en este oficio.

la importancia de los basics

Los Basics de Domestika son paquetes de cursos orientados a un software específico y a mejorar el conjunto de habilidades que precisamos para aplicar trucos y perfeccionar nuestra fluidez. Estas son dos oportunidades para aprovecharlos durante las rebajas.

actualiza tus procesos

Autodesk Revit se ha convertido en el proceso estándar por el que todos los arquitectos, ingenieros y diseñadores apuestan. Para aprenderlo, Domestika Basics ofrece un paquete de 7 cursos en los que explorarás el software con ayuda de Paula Cabral y Nataliya Tokmacheva, dos arquitectas al frente del colectivo de arquitectura BIM it, en Barcelona. Apúntate a Autodesk Revit para principiantes.

aprende el lenguaje de la infografía

Prácticamente todo lo que sucede en el mundo puede entenderse mejor si tenemos un mapa. En ellos podemos crear auténticas historias ilustradas. En el Basics de 7 cursos Introducción a la infografía con Adobe Illustrator, aprenderás a usar el software desde cero para crear espectaculares mapas infográficos llenos de información relevante. De la mano de Paadín, diseñador gráfico, infografista y profesor, convertirás tu mapa en un póster repleto de información.

En Domestika encontrarás estas y otras rebajas en cursos de distintas disciplinas para potenciar tu creatividad.