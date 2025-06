La mayor exposición dedicada al diseño de la Región de Murcia muestra dos décadas de creatividad y talento egresado de la Escuela Superior de Diseño, ahora conocida como Edi

Hasta el 26 de julio, quien visite el centro cultural Cárcel Vieja en Murcia se encontrará con algo más que una exposición. Lo que ocupa sus más de 800 metros cuadrados repartidos en dos plantas es una radiografía viva del diseño murciano: más de doscientos proyectos de diseño gráfico, producto, moda e interiorismo que repasan lo mejor del archivo de la Escuela Superior de Diseño de la Región de Murcia, rebautizada desde 2021 como Edi.

La muestra, planteada como un recorrido inmersivo, permite al visitante adentrarse en el proceso creativo desde dentro. Tres salas articulan el recorrido, donde el diseño se presenta no como resultado sino como proceso. “Se crea un recorrido en el que descubriremos, de forma lúdica y simbólica, en qué consiste el acto de diseñar”, explica Alberto Garrido, responsable del diseño expositivo junto a Rafael Vinader y Javier Mañas. La última sala, en particular, hace hincapié en las salidas profesionales, un aspecto tan crucial como poco conocido. Allí se exhiben piezas actualmente en producción y se presentan testimonios de antiguos alumnos que hoy trabajan en distintos sectores creativos.

Para muchas personas, especialmente aquellas que estos días se examinan para acceder a alguna de las plazas de la Edi, esta exposición es una antesala de su futuro. Pero también lo es para cualquier ciudadano curioso, que tenga o no relación con el diseño. “La exposición tiene una vocación interactiva que interpela al visitante a través de pequeñas instalaciones que preferimos no desvelar”, apunta Vinader. Más que una exposición, es una experiencia formativa abierta.

Una parte central del recorrido está dedicada a proyectos fin de grado y trabajos sobresalientes que abarcan desde mobiliario hasta tecnología, pasando por packaging, diseño editorial o diseño de vestuario. La selección ha sido elaborada por los diferentes departamentos de especialidad de la escuela, escarbando en más de veinte años de archivo para rescatar ejemplos de excelencia.

La exposición culmina con una sala que conecta el pasado académico con la actualidad profesional. Allí se pueden ver proyectos de estudios y firmas como F33, Rubio & del Amo, Maba, New Garden, CartonLab, Pedro Lobo, Constanza Más, Las Culpas o el Premio Nacional de Cómic Magius. Todos ellos comparten un punto de origen: la Edi. También nombres como Marina Valenti, Valentín Corbalán o Alejandro Cerón (Somos Fino) dan fe del talento que ha brotado de sus aulas.

“El objetivo es acercar el diseño a los ciudadanos de a pie y descubrirles la importancia y capacidad que el diseño tiene para mejorar la vida de las personas”, afirma Sylvie Raphanel, jefa del departamento de promoción y desarrollo cultural de la escuela y profesora de fundamentos artísticos. Fue ella quien impulsó hace un año esta iniciativa, que hoy cobra forma con el esfuerzo conjunto del profesorado.

Desde su inauguración el pasado 14 de mayo, la exposición ha recibido ya a más de dos mil visitantes. Y es que no se trata de una escuela cualquiera. La Edi es actualmente el primer centro educativo público español en el ranking Global Creative College del One Club for Creativity. A nivel mundial ocupa el puesto 30, el 12.º en Europa y el 3.º en España.

Desde su fundación en 2003, más de 800 diseñadores se han formado en la Edi. Hoy, su comunidad cuenta con 350 estudiantes y 43 docentes en las especialidades de gráfico, interiores, producto y moda. Esta exposición no solo da cuenta del talento murciano, sino que visibiliza el potencial transformador del diseño cuando se educa, se valora y se expone como parte del tejido cultural de una región.

La Edi, que ya no necesita apellidos, se presenta así como un nodo central del diseño en España. Y esta muestra, como una invitación a mirar el diseño no como adorno, sino como una herramienta poderosa de interpretación, transformación y futuro.