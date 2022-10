Dos salas de exposiciones de Bizkaia Aretoa-UPV/EHU (Axular y Etxepare) acogen hasta el 4 de noviembre «Primer asalto», la primera exposición retrospectiva de la obra del ilustrador y diseñador gráfico Javier Jaén.

El Auditorio Mitxelena acogió el pasado lunes 10 de octubre el último diálogo de la decimotercera edición de Ja! (entre el escritor Eduardo Halfon y el periodista Álex Oviedo), pero la programación del Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor no terminó ahí: ha encontrado continuación en dos salas de exposiciones del propio Bizkaia Aretoa-UPV/EHU. Axular y Etxepare son concretamente los dos espacios donde se pueden contemplar hasta el 4 de noviembre las obras que componen «Primer asalto», la primera exposición retrospectiva de Javier Jaén, producida por el festival bajo la supervisión del artista.

La muestra reúne cerca de 250 obras nunca expuestas con anterioridad, entre las cuáles hay maquetas de los proyectos realizados, audiovisuales, esculturas, impresiones y objetos, en distintos soportes y materiales, que permiten recorrer la trayectoria profesional del autor. Al mismo tiempo, una selección de «Primer asalto» (diez ilustraciones en gran tamaño) se puede ver desde el pasado 1 de octubre en tres estaciones de Metro Bilbao (Abando, Moyua y Casco Viejo).







Trabajos de Javier Jaén

javier jaén en esencia

De esta forma, hasta el último día de este mes la oportunidad se presenta doble para conocer la obra de un ilustrador y diseñador gráfico que traduce a imágenes historias y conceptos complejos. Lo hace con la ayuda de materiales cotidianos —objetos, iconos, palabras—, en un lenguaje simbólico y lúdico, lleno de dobles lecturas. Su trabajo puede verse a diario en medios de comunicación nacionales e internacionales, en librerías, cines, teatros, museos, camisetas, tiendas de música, aeropuertos o en la parada del autobús.

Javier Jaén nació el mismo año en el que murió Joan Miró, la revista TIME eligió el ordenador como máquina del año y se emitió por primera vez el Equipo A. Comparte cumpleaños con Bruce Springsteen, Ray Charles, Julio Iglesias y el emperador romano César Augusto. Estudió Diseño Gráfico y Bellas Artes en Barcelona, Nueva York y Budapest.

Su actividad profesional se ha centrado en ilustración de prensa y editorial, comunicación cultural, publicidad y proyectos audiovisuales, además de obra propia. Ha trabajado para The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, La Vanguardia, El País, Random House Mondadori, Planeta, Vueling Airlines, Unesco y Greenpeace. Su trabajo ha recibido numerosos reconocimientos: American Society of Illustrators, American Illustration, Print Magazine-New Visual Artists (2013), Premio Gràffica (2010), The Society of Publication Designers (Oro 2018), Premios Feroz (2022) y Society for News Design (2022). Ha participado en exposiciones en Nueva York, Londres, México, El Salvador, Tallin, Seúl, Rotterdam, Paris y Roma.