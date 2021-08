El diseñador Javier Jaén habla con Gràffica tras la polémica censura y rectificación por parte de Facebook de su cartel para la película Madres Paralelas de Pedro Almodóvar.

Javier Jaén (Eldiario.es)

Cuando Javier Jaén publicó el cartel de la nueva película Madres Paralelas en Instagram la red social se lo eliminó de inmediato. Ante este hecho, el diseñador volvió a publicarlo y recibió una amenaza en la que Facebook le comunicaba que si seguía publicando contenido inapropiado tendrían que cerrarle la cuenta.

Facebook no tardó en darse cuenta de la equivocación y se pusieron en contacto con él para pedirle disculpas y rectificar el error cuanto antes. Una vez pasada toda la polémica, Javier Jaén nos da su opinión sobre lo sucedido avisa de lo «peligroso» y «triste» que es que se den situaciones como esta en la actualidad.

una reflexión sobre la censura

Desde Facebook se han puesto en contacto conmigo para disculparse. Me dijeron que luz verde para publicarlo y que no nos iban a amonestar más. También me dijeron que entienden que las cosas necesitan un contexto y que la tecnología no sabe todavía entender los contextos. En este caso entendieron que la publicación tenía un contexto artístico.

Sin embargo, lo que en un principio es una buena noticia también te da que pensar. Al final, desde una red social se me ha dicho que mi trabajo es peligroso, erróneo y que la gente no debe verlo… A mí eso me toca y me toca muy fuerte, pero al final soy un hombre, diseñador y privilegiado al que le encargan un cartel para una película de Almodóvar y le dicen que está mal. Pero, ¿qué pasa con toda esa gente que le han dicho que su cuerpo está mal, que es pornográfico, que la gente no debería verlo y quieren taparlo y censurarlo?

Me pregunto qué hubiese pasado si este cartel no hubiera sido para una película de Almodóvar, que fuese otro director o fuese el caso de una persona que está dando de comer a sus hijos. Eso se hubiese borrado y no hubiese salido en ningún medio.

presión social

Es triste que cuando me borraron las publicaciones y me saltó la amenaza de que si seguía colgando contenido inapropiado me borrarían la cuenta no encontré ningún link, ningún contacto, ni ningún teléfono para argumentar mi defensa.

He tenido la suerte de que me han llamado y creo que ha sido más una cuestión de la presión social que se ha hecho con esto… porque, ¿cuántas veces hemos escuchado que no sirve para nada protestar y quejarse? Pero cuando ves que sí que sirve, entiendes que es importante.

el problema de la autocensura

No soy tan ingenuo, sabía que esto podía pasar. Pero la autocensura es un tema muy peligroso y si yo nunca hubiese propuesto este cartel hoy sería un día triste. Para mí, lo que me llevo de esto es el ejemplo de todo el equipo de El Deseo y, en particular, de Pedro Almodóvar, que al final es quien está arriesgando más en esto y quien está dando de verdad la cara. Él lleva haciendo películas desde antes de que existieran las redes sociales y tiene muy claro que estas cosas no se deciden en los despachos de Sillicon Valley.

«Esto ha servido para hacer un pulso contra un gigante» Javier Jaén

He leído antes en Twitter que el hecho de que este cartel nos parezca polémico supone que ya han ganado los censores independientemente de que a partir de ahora lo podamos publicar. Facebook es una de esas empresas que nunca hablan, entonces si esto sirve para que lo hagan es una buena noticia.

trabajar con almodóvar

Hace muchos años trabajaba en un videoclub y tenía mucho tiempo para fijarme en las portadas y te diría que Almodóvar es probablemente el mejor director del mundo en lo que se refiere a los carteles de sus películas.

Cuando me llegó el encargo lo primero que hice fue imprimirme todos los carteles de sus películas, ponerlos en el suelo y la verdad: ¡te da vértigo! Juan Gatti, Ceesepe, Mariné, Mariscal… todos han sido maestros o profesores míos —figuras a las que he admirado— y les estoy muy agradecido porque han abierto una puerta para que los que venimos después podamos proponer cosas como esta y que funcionen. Para mí creo que es importante reconocer el trabajo previo que hicieron.

Me sentía cómodo en el universo creado tanto por las películas de Almodóvar como por los diseñadores de sus carteles. Lo siento como un universo cercano y me apetece jugar mucho en ese patio y creo que nos hemos entendido muy bien.

→ Javier Jaén