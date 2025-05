Lucie Bordelais es directora de Figma para la región de EMEA (Europa, Oriente Medio y África), y una de las responsables de expandir el alcance de la plataforma más allá del entorno profesional del diseño. Durante la Config 2025 celebrada en Londres, nos sentamos con ella para conocer su visión sobre el futuro del diseño digital, la integración de la inteligencia artificial, y cómo Figma está abriendo su ecosistema a perfiles y sectores cada vez más diversos.

Figma ya no es solo una herramienta de diseño. ¿Cómo afecta eso al trabajo de los diseñadores?

“Desde el principio, lo que Dylan (Field) dijo en la keynote de apertura fue claro: nunca se ha tratado solo de mover píxeles, sino de ampliar los límites de lo que podemos hacer. Es cierto que esto cambia el día a día de los diseñadores digitales, pero no su función principal: crear aplicaciones usables y de calidad. En la era de la inteligencia artificial se va a generar muchísimo contenido, pero la diferencia entre una buena y una mala experiencia sigue siendo responsabilidad del diseñador. Eso no cambia. Su labor sigue siendo crucial, porque son quienes convierten ideas en algo realmente útil y disfrutable.”

¿Y qué papel juega la IA en ese futuro? ¿Puede llegar a sustituir parte del trabajo del diseñador?

“De momento, la IA está en una fase de ideación. Se usa para experimentar, para plantear hipótesis. Pero cuando hablamos con nuestros clientes más grandes, los que manejan productos complejos, la sensación general es que aún no estamos ahí. Todo el mundo está explorando. Nadie tiene la respuesta clara. Se pueden construir cosas interesantes, pero a escala sigue siendo un terreno de pruebas. Lo único que sabemos con certeza es que va a cambiarlo todo.”

En medio de esa aceleración digital, ¿sigue habiendo espacio para lo analógico, lo físico?

“Muchísimo. Muchos de nuestros clientes no son solo digitales. Por ejemplo, SEAT en España: fabrican coches. Objetos físicos. El diseño sigue siendo tangible. Y hasta que no vivamos dentro de un episodio de ‘Black Mirror’, seguimos siendo animales físicos. Así que sí, el mundo digital y el físico van a convivir.”

¿Qué marcas españolas usan Figma actualmente? ¿Y qué puedes contarnos sobre el sector público?

“No creo que pueda dar muchos nombres, pero sí te puedo decir que Telefónica es uno de nuestros grandes clientes. También lo es Cabify, y por supuesto SEAT. Creo que tenemos cerca del 50 % del IBEX 35. Sobre el gobierno o el sector público, no creo que pueda dar detalles, pero sí que hay presencia. Podemos compartir una lista con referencias públicas más adelante.”

Figma también se está acercando a nuevos perfiles que no son diseñadores profesionales. ¿Cuál es vuestra estrategia en este sentido?

“Nuestro enfoque es construir productos digitales. Si eres una persona que quiere crear una web personal o un pequeño proyecto, eso también es un producto digital. Tenemos un plan llamado ‘Starter Plan’ que usan muchas personas no vinculadas a empresas. Esos casos de uso no son secundarios, pero sí colaterales al enfoque principal. Queremos que casi cualquiera pueda crear un sitio web. Por ejemplo, con Figma Sites, que presentamos esta mañana, podrías construir una pequeña web con tus hijos como proyecto conjunto. Eso también es diseño digital.”

Después del intento fallido de fusión con Adobe, Figma ha seguido creciendo. ¿Qué aprendisteis de ese proceso?

“Yo ya estaba en Figma antes de que se anunciara la operación con Adobe, y seguí cuando se canceló. Desde dentro, la sensación fue que no cambió nada. Solo un grupo reducido de personas lo gestionaba. Desde el primer día dijimos: ‘Esto puede que no ocurra, así que seguimos siendo una compañía independiente’. Y eso no modificó en absoluto nuestra forma de trabajar ni nuestra visión. Seguimos construyendo herramientas para ir de la idea al producto.”

¿Cómo se está expandiendo Figma en mercados como el español?

“España ha sido una región clave desde hace tiempo. Hace tres años abrimos la oficina de París, que da soporte al sur de Europa. Al principio todo era igual para todos: la interfaz solo estaba en inglés y japonés. Pero si quieres hacer el diseño accesible de verdad, tienes que hablar en el idioma de la gente. Por eso lanzamos la versión en español hace tres meses. Además, la comunidad Friends of Figma Barcelona es la más grande del mundo, y ha sido esencial para ayudar a crear otras comunidades en Latinoamérica.”

¿Cómo funciona la estrategia de marketing en un país como España?

“Durante mucho tiempo teníamos una estrategia muy uniforme, un solo producto en inglés, y el japonés que lanzamos hace un par de años. Pero ahora queremos bajar la barrera de entrada. Hacer Figma accesible implica hacerlo accesible también en otros idiomas. El marketing de Figma es muy particular: somos una empresa liderada por el producto y por la comunidad. Hay plugins, herramientas, eventos… y en España tenemos la mayor comunidad de Friends of Figma del mundo, con más de 2.000 personas. Ellos incluso han ayudado a montar capítulos en América Latina, compartiendo su experiencia con otros países.”

¿Cómo mantiene Figma su espíritu original a medida que crece?

“La cultura está en cada persona que se incorpora. No es algo que se imponga, es algo que construimos juntos. Por eso nos llamamos ‘figmates’, como amigos. Uno de nuestros valores es el juego. Literalmente: jugamos mucho. Organizamos fiestas, celebramos el orgullo, hacemos eventos sobre diversidad. Todo eso es parte de lo que somos.”

¿Qué tipo de alianzas tiene Figma con otras plataformas tecnológicas?

“Tenemos muchos socios tecnológicos porque nuestro objetivo es acompañar el proceso desde la idea hasta el producto final. Hay cosas que no hacemos directamente, como el desarrollo de código. Por eso tenemos integraciones con plataformas como VS Code de Microsoft, o herramientas de Atlassian. Son conexiones profundas: por ejemplo, desde VS Code puedes acceder a un archivo de Figma, y la IA te sugiere cómo escribir el código. También hacemos campañas de co-marketing con estas empresas porque buscamos llegar tanto a diseñadores como a desarrolladores.”

¿Cómo se enfrenta Figma a la competencia de otras plataformas?

“Con un gran producto. Es lo más eficaz. Escuchamos mucho a nuestros usuarios. De hecho, muchas de las funciones que ves en Figma nacen del feedback de la comunidad. Y al tener una comunidad muy activa, esa conversación es constante. Además, somos una empresa liderada por el producto. Eso está en el centro de todo lo que hacemos.”

¿Qué te ilusiona del futuro del diseño?

“Como usuaria, me preocupa cómo es la web hoy en día, con tantos contenidos falsos y experiencias pobres. Me emociona pensar que el diseño va a replantear por completo cómo interactuamos con la tecnología. Creo que nuestros hijos vivirán experiencias digitales totalmente distintas. Y eso no va a pasar solo: alguien tendrá que imaginar ese futuro. Y ese alguien serán los diseñadores.”