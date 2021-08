El diseñador Javier Jaén firma el cartel de Madres paralelas, la nueva película de Almodóvar. Facebook lo censuró inmediatamente por aparecer un pezón en el mismo y ahora rectifica autorizando su difusión.

Según informaba el propio Javier Jaén en su cuenta de Instagram, tan pronto publicó el cartel de la película la red social se lo eliminó. Y él volvió a publicarlo, ante lo que Facebook le comunicó que podían cerrarle la cuenta.

facebook rectifica

Facebook se ha puesto en contacto con Javier Jaén para disculparse. Entienden que las cosas necesitan un contexto y que la tecnología todavía no sabe diferenciar los contextos.

Gràffica ha podido ponerse en contacto con Facebook España y en conversación telefónica nos han confirmado que aunque en algunas cuentas de Instagram eliminaron el contenido por violar su política de desnudos, una vez analizado el contexto esas publicaciones están siendo restauradas ya que Instagram permite la imagen del cartel por considerarlo «contenido artístico».

«Hemos restaurado los posts que compartían el cartel de la película de Almodóvar en Instagram y lamentamos mucho la confusión causada». Facebook

En un comunicado oficial que la red social ha emitido a nivel internacional, la compañía hace la siguiente declaración: «Inicialmente eliminamos varias publicaciones de esta imagen por romper nuestras relgas sobre los desnudos. Sin embargo, nosotros hacemos excepciones para permitir los desnudos en ciertas circunstancias, que incluye cuando la imagen tiene un claro contenido artístico. Por lo tanto, hemos restaurado los posts que compartían el cartel de la película de Almodovar en Instagram y lamentamos mucho la confusión causada».

sobre el community operations

Según ha explicado a Gràffica la portavoz de Facebook utilizan una combinación de inteligencia artificial e informes de personas para identificar publicaciones, imágenes u otros contenidos que probablemente infrinjan sus normas comunitarias. Estos informes son revisados por el equipo de Operaciones de la Comunidad.

Se trata de un equipo global que modera la red independientemente del país en el que se publique o se visite. Eso sí, advierten de que cuentan con moderadores de contenidos en todo el mundo que les ayudan a entender el contexto cultural que suele ser clave para hacer cumplir sus políticas.

En los últimos años, según hemos podido saber a través del portavoz de Facebook, han triplicado el tamaño de su equipo de seguridad hasta alcanzar las 35.000 personas y han invertido en sus sistemas para reducir los contenidos nocivos, así como para garantizar una mayor transparencia.

También nos han hecho saber que han creado un consejo de supervisión independiente y externo cuyas decisiones serán transparentes y vinculantes, para que la gente pueda recurrir las decisiones de la red social. Y que han hecho «grandes avances en nuestros sistemas de inteligencia artificial» que les ayudan a detectar cosas antes de que los usuarios las comuniquen.

indefensión

«Lo que en un principio es una buena notica también te da que pensar. Cuando desde una red social se dice que mi trabajo es peligroso, erróneo, y que la gente no debe verlo… yo pienso que a mi me afecta, pero al final, es como a un hombre diseñador, hiper privilegiado, al que le encargan hacer un cartel de una película de Almodóvar. Pero… ¿qué pasa con toda esa gente a la que le dicen que su cuerpo está mal? que su cuerpo es peligroso, pornográfico, que la gente no debería verlo y hay que taparlo y censurarlo. ¿Qué hubiese pasado si este cartel no hubiese sido de una película de Almodóvar sino de otro director? ¿O si ese pezón hubiese sido de una persona alimentando a su hijo?», nos explica Javier Jaén en conversación teléfonica.

«En Facebook te encuentras con un muro, no hay una ventanilla donde argumentar.» Javier Jaén

«Es triste que cuando me borran las publicaciones esto va acompañado con aviso de una amenaza de que si sigo publicándolo me borrarán la cuenta. No hay ningún link, ningún teléfono, ningún contacto donde tú puedes argumentar. En Facebook te encuentras con un muro, no hay una ventanilla donde argumentar.», nos relata Javier.

«He tenido la suerte de que han llamado, y creo que ha sido gracias a la presión social. Cuántas veces escuchamos que no sirve de nada quejarse, pero ahora hemos visto que sí sirve. Yo no soy tan ingenuo, sabía que esto podía pasar, pero la autocensura creo que es más peligrosa. Si yo pienso que este cartel nunca lo aceptarán y yo nunca lo propongo pues es un día triste».

chico Almodovar

«Me he sentido cómodo trabajando en el universo que Pedro Almodovar ha creado en sus películas, así como en el universo de los diseñadores que me anteceden. Lo siento como un universo cercano y que me apetece mucho jugar en ese patio. Y creo que nos hemos entendido muy bien», nos cuenta Jaén, que continua la labor de diseñadoes como Gatti o Mariné.

«Para mí, lo que me llevo de todo esto es el ejemplo, a nivel personal, tanto de todo el equipo de El Deseo [la productora cinematográfica de los hermanos Almodóvar] como del propio Pedro Almodóvar, que me llamó personalmente y que al final es quien está arriesgando más en todo esto y quien está poniendo la cara.»

«Almodóvar —continua Javier Jaén— probablemente es el director del mundo con una colección de carteles más increíble. Cuando me llegó el encargo lo primero que hice fue imprimirme todos los carteles y colocarlos en el suelo, y solo mirarlos da vértigo: Juan Gatti, Ósar Mariné, Ceesepe, Mariscal. Todos han sido profesores o maestros míos, y les estoy agradecido porque han abierto la puerta para que los demás que venimos después podamos proponer cosas como esta y que funcionen. Para mí es importante reconocer el trabajo previo que hicieron ellos».

el cartel y la película

El director de cine Pedro Almodóvar presentará el próximo 10 de septiembre en el Festival de Cine de Venecia su nueva película, Madres paralelas. Como adelanto al estreno, ya hemos podido conocer el cartel, obra de Javier Jaén, Premio Gràffica 2010; y ya podemos ver el tráiler oficial.

En esta nueva película el director manchego sigue fiel a su personal estética colorida, brillante y audaz. La escenografía, el vestuario, las localizaciones tienen la firma de Almodóvar. Como también la tiene el cartel que se acaba de presentar.

Javier Jaén ha recogido el testigo de Juan Gatti, Óscar Mariné y ha creado, fiel a su propio estilo, un cartel icónico que pasará a la historía del diseño como lo hicieron los de sus antecesores.

Su poesía visual, el uso de la metáfora, el modo en que apela a la inteligencia del espectador mediante fotografías, tipografías, colores, objetos… esa forma suya de entender el collage como hilo discursivo es tan pop y tan kitsch tantas veces, como lo es la dirección de arte en las películas de Pedro Almodóvar.

Por lo que nos cuenta el propio Javier Jaén, el proceso creativo fue como era de esperar: cuando creas para un creador existe un mismo lenguaje y cada uno con su vocabulario desarrolla su idea. Jaén fue capaz, tras el visionado de la película, de pergeñar esta idea. Según cuenta, fue la primera idea que le inspiró la película, y, a sabiendas de que incluía un pezón, la idea salió adelante.

Con un fondo rojo y una contundente tipografía grotesca, el cartel parece un pequeño guiño al mítico cartel que diseñara Juan Gatti para Tacones lejanos. Sin embargo, el color rosa de las letras junto con la limpieza de la ejecución (un sencillo óvalo ocular y una foto en grises) le otorga ese tono amable, y ¿por qué no? maternal.

La película describe la relación entre dos madres de dos generaciones diferentes —Penélope Cruz y Milena Smit— que coinciden en la habitación de un hospital antes de dar a luz. Cada una en una etapa vital diferente y con unas perspectivas y anhelos casi opuestos con respecto a lo que la maternidad cambiará sus vidas, la historia explora los secretos e intimidades que escondemos las personas, las familias y la sociedad.