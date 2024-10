Ante la polémica suscitada en torno a la nueva marca de la Agencia Espacial Española queremos expresar, de forma clara, nuestro punto de vista como agentes implicados.

1. EL PROCESO INICIAL

La Red Española de Asociaciones de Diseño READ organiza un proceso que cuenta con un jurado compuesto por personal del PERTE y varios perfiles profesionales de reconocido prestigio, entre los que se encuentra una Premio Nacional de Diseño. Queremos expresar nuestro agradecimiento a este organismo, que se ha ofrecido a promover sistemas de contratación basados en criterios cualitativos medidos por personas competentes para ello, casuística menos habitual de lo que debería entre las administraciones públicas. El sistema puede no ser perfecto, pero nos parece infinitamente mejor que otros en los que se solicita la realización de trabajos previos, a modo de propuestas, sin ofrecer remuneración alguna.

2. LA REMUNERACIÓN

La remuneración es claramente inferior a la que ambos estudios estamos acostumbrados a percibir por proyectos similares, pero la motivación de hacer un trabajo así juntos y que éste entre a formar parte del patrimonio gráfico del país nos aporta una motivación extra que compensa esta carencia económica.

3. QUÉ HA FALLADO

La cuestión aquí no es si el trabajo que hemos realizado desde Cruz más Cruz y Rubio & del Amo es mejor o peor que el implementado. Tampoco si una institución pública está en su derecho de cambiar una marca por otra cuando considere. Esto dependerá, entre otras cosas, de lo anterior, y no es una cuestión en la que queramos entrar ahora ya que nuestra decisión de adoptar esta postura es previa a haber visto el trabajo finalmente presentado por la AEE. El tema medular es cómo se ha pisoteado un proceso de contratación en el que están implicados personal del Ministerio, una federación de asociaciones con presencia en todo el territorio y profesionales reputados, en pro de una contratación más opaca. A día de hoy desconocemos el nombre, la razón social o CIF del autor, la fecha del contrato, los servicios contratados, el importe abonado… datos que sí son sobradamente accesibles en el proceso previo que también aporta otras informaciones adicionales como los requerimientos del encargo, las candidaturas descartadas, las propuestas finalistas o el fallo motivado del jurado. Por otra parte, la publicidad de este proceso previo y la opacidad del que ha imperado supone un riesgo para nuestra reputación, al poder entenderse que el trabajo presentado en Sevilla ha salido de nuestros estudios. Esto ya nos preocupaba antes de desvelarse dicho trabajo.

¿Qué hacer ante esto? ¿Debemos quedarnos callados como si nada hubiera pasado? Obviamente hay un malestar añadido de origen emocional, pero tratando de dejar a un lado las expectativas incumplidas y la falta de respeto por la ausencia de información por parte del cliente, decidimos tomarnos unos días para reflexionar sobre qué hacer. Finalmente, consultamos a nuestro abogado y enviamos un burofax a la Agencia Espacial Española pidiendo que se despejen las dudas sobre la autoría de este trabajo y que nos sea facilitada la información que desconocemos, aludiendo a la ley de transparencia. A día de hoy no hemos obtenido respuesta.

4. AGRADECIMIENTOS

Queremos dar las gracias a todas aquellas personas, medios e instituciones que han dado cobertura a este tema. En primer lugar por ayudarnos a despejar cualquier vinculación de nuestros estudios con la actual marca de la Agencia Espacial Española. Y en segundo lugar por su apoyo moral, no tanto hacia nosotros y nuestro trabajo, que es difícilmente defendible sin haberse visto aún, sino a la posición que hemos adoptado para defender una idea sobre cómo hay que hacer las cosas y cómo no.

El diseño gráfico es una disciplina especialmente infravalorada entre muchas administraciones públicas de este país, que con frecuencia demuestran un grave desconocimiento de nuestro sector, más si se compara con la percepción que las empresas privadas tienen de la profesión. En ocasiones, estas administraciones socavan el valor de un trabajo que, por otro lado, apoyan con inversiones en formación pública a los estudios Superiores de Diseño y galardones como el Premio Nacional de Diseño e Innovación, entregado por el mismo Ministerio que incurre en las prácticas aquí expresadas. Ante cosas así nos cuesta pensar que esto no tiene solución. Ante cosas así hemos preferido hablar que callar, porque lo que no se dice no existe.

Cruz más Cruz Rubio & del Amo

En Madrid y Murcia a 16 de octubre de 2024

Actualizado 17/10/2024