Esta marca tiene el objetivo de cumplir una labor social a través del simbolismo de sus portadas y de aportar una alternativa sostenible y original en la demanda habitual de cuadernos. Hablamos con Eneko Sánchez Medina, director de arte y fundador de Uprising, sobre un proyecto nacido para transformar la sociedad.

Cuaderno de notas y dibujo con una ilustración de Caveman impresa en la portada.

Cansados de ver siempre lo mismo en todas las portadas de cuadernos, Uprising llega para dar un soplo de aire fresco a toda una industria que se ha quedado anclada en el pasado. Se trata de un proyecto que trata de producir cuadernos creativos y sostenibles para todo tipo de personas, sin distinción de sexo, género, identidad u orientación sexual. Su principal objetivo es cumplir una labor social a través del simbolismo que tienen y tendrán sus portadas.

Los creadores de la marca se dieron cuenta de que la mayoría de los cuadernos están fabricados simple y llanamente para coger apuntes, ir al colegio o llevarlos al trabajo, con unas portadas más bien monótonas y aburridas. Frente a esto, tuvieron la idea de poner fotos y dibujos divertidos, apasionantes, curiosos y entretenidos en las portadas.

No querían caer en lo simple y por ello tienen el objetivo de que haya un cuaderno para cada persona porque, aseguran, no lo ven solamente como un objeto de escritura, lo entienden más bien como algo único, moderno, de colección, de diseño y de reivindicación. Hablamos con Eneko Sánchez Medina, director de arte y fundador de la marca, sobre el porqué de este proyecto y sobre la gran capacidad que tiene el diseño para cambiar la sociedad.

Cuaderno de notas y dibujo con una ilustración de Tone Olvera impresa en la portada.

¿Qué es Uprising y cuál es su principal objetivo?

Uprising es mucho más que una simple marca. Es un movimiento que engloba el diseño, el arte, la lucha por los derechos de un amor igualitario, por el respeto de la identidad de cada unx y el feminismo. En resumen, es todo aquello con lo que cualquier persona con conciencia social del siglo XXI estaría de acuerdo.

Estamos cansadxs de ver siempre lo mismo en todas las portadas: que si el escudo del Real Madrid, que si el Capitán América… Nosotrxs somos el cambio. Estamos aquí para dar un soplo de aire fresco a toda la industria, que se ha quedado anclada en el pasado. Alguien tenía que hacerlo y hemos decidido tomar las riendas de este cambio.

No culpo a la sociedad de que los cuadernos más vendidos hasta ahora sean los mencionados antes, seguramente sea porque no habría ninguna alternativa. Por suerte eso ha cambiado.

¿Qué importancia tiene el simbolismo en las portadas de los cuadernos Uprising?

Lo es todo. Gracias a ello podemos llegar a gente de diversos ámbitos y colectivos, además de generar un impacto positivo en la sociedad. Al lanzar un mensaje tan claro, la gente rápidamente se da cuenta de que no son cuadernos al uso y que no solo nos centramos en la estética.

Otro asunto que resulta interesante es que contáis con la colaboración de prestigiosos ilustradores y creativos. ¿Cómo enriquece estas alianzas la colección?

La enriquece muchísimo. Es verdad que no tenemos acuerdos con grandes compañías televisivas o equipos de fútbol, pero la verdad es que tampoco las necesitamos. Por una parte, creemos que al poder contar con ellx fomentamos el arte; por otra, nos llena de orgullo el poder tener y compartir con toda la sociedad un pedacito de la visión que tiene cada artista del mundo que nos rodea.

Cuaderno de notas y dibujo de Uprising.

Todo aquel que compre nuestros cuadernos va a tener la oportunidad de tener una obra única en sus manos. Pensemos por un momento a quién no le gustaría, siendo artista o no, poder llevar encima, ya sea a la escuela o a la oficina, un cuaderno donde poder tomar apuntes del que se sienta orgulloso y con el que se sienta identificado.

Por desgracia en este país el arte y lxs artistas están muy menospreciadxs. Y es hora de que cambie. Seguro que la fe mueve montañas, pero el arte mueve y enriquece a la sociedad.

Uno de los ilustradores más destacados con el que contáis es Javier Rubín, el cuál ha ilustrado dos cuadernos dobles complementarios que, además, pretenden ser un medio de reivindicación de un amor igualitario. ¿Qué nos puedes contar de estas creaciones?

Nos dimos cuenta de que había muy pocos regalos específicamente para parejas gais o lesbianas, y de que todos los regalos que podrían haber se limitaban a la típica bandera del arcoíris o la clásica frase de «orgulloso de ser quien soy»… Así que decidimos cambiar esto.

Dos cuadernos de notas y dibujo con una ilustración de Javier Rubín impresa en la portada.

Pensamos ¿por qué no crear algo para parejas únicamente gais y lesbianas? Enviamos un correo a Javier Rubín después de ver las maravillosas obras que realizaba e instantáneamente se puso en contacto con nosotrxs diciendo que la parecía buena idea. Así surgió todo. Estos cuadernos son una unión entre un excelente diseño, una increíble sorpresa y una reivindicación de un amor igualitario.

Los cuadernos Uprising son un claro ejemplo de que el diseño puede transformar el mundo. En vez de ser unos sencillos diseños sin repercusión, son objetos que transmiten mensajes y que ayudan a concienciar. ¿Cómo piensas que el diseño puede cambiar la sociedad?

Creo que la puede cambiar de muchas maneras. Todo tipo de diseño, pero sobre todo el gráfico, tendría que tener un trasfondo detrás. Es verdad que muchas marcas usan el diseño como medio para obtener más ventas, renovarse o morir dicen, pero realmente pienso que no solo se debería utilizar con este fin.

Todas las sensaciones y muchos otros sentimientos que nos pueden generar se podrían utilizar con un fin positivo y reivindicativo que no esté basado en las ventas. Creo que es un arma muy poderosa, sobre todo si se usa correctamente. Estoy seguro que podría cambiar muy positivamente a esta sociedad si se usa de una manera correcta.

Cuaderno de notas y dibujo con una ilustración de Matu Santamaría impresa en la portada.

¿Qué te impulsó a crear esta marca?

Desde pequeño he sido una persona muy inquieta, con ganas de cambiar el mundo. Empecé creando una marca de camisetas con la que no tuve mucho éxito, pero me dio la oportunidad de aprender muchísimas cosas. Posteriormente ingresé en la Facultad de Bellas Artes, allí conocí muchísima gente interesante y fue cuando me metí de lleno en el tema del diseño, la papelería y la edición editorial.

Esa experiencia tan positiva que tuve en la universidad me llevó a viajar por todo el mundo y seguir conociendo a personas y lugares fantásticos. Fue cuando realmente me di cuenta de que tenía que hacer algo para cambiar el mundo y las reglas establecidas.

Pensé, vale, el tema de las camisetas no ha funcionado, pero ¿y si creo una marca de cuadernos, que es un producto portátil, ligero y con una cantidad ingente de posibilidades? Me puse manos a la obra y se me encendió la bombilla, ¿por qué no combinar mis ansias reivindicativas junto con diseños extraordinarios? Y así nació la marca.

Cuaderno de notas y dibujo con una ilustración de Andrea Lucio impresa en la portada.

En este sentido, la sostenibilidad es una apuesta fundamental. ¿Cómo de importante es hacer un diseño sostenible? ¿Cómo podríamos hacer para implementarlo?

Nuestra marca nació con una idea muy clara respecto a la reducción del impacto medioambiental. Queríamos que este impacto fuera el menor posible a la hora de fabricar nuestros productos. Por esa misma razón lo primero que hicimos fue garantizarnos el certificado FSC®.

Yo personalmente siempre he estado muy conectado y muy ligado a la naturaleza. Desde muy pequeño me enseñaron a respetarla, cada vez que me adentraba en un bosque sentía esa conexión tan especial, esa conexión indescriptible, por ese mismo motivo me cuesta mucho entender a las personas y a las empresas que no lo valoran ni lo aprecian, que anteponen la riqueza propia al resto, ya sea a nivel medioambiental o al bienestar social.

Interior del cuaderno Uprising.

Es verdad que gracias a la presión política y, en gran medida, a la presión social esto está cambiando poco a poco. Ahora vemos como grandes empresas del sector papelero, tienen el certificado FSC® u otros certificados. Si no hubiera sido por estas presiones, estoy seguro de que nunca lo hubieran hecho y sigo pensando que es más una estrategia de negocio que un compromiso real como el que nosotrxs tenemos. Pero todo lo que sea ayudar al planeta, bienvenido sea.

Ahora, la gente tiene que pensar en lo que realmente quiere: o una marca «verde» que cede a las presiones y usa esa certificación como negocio o una marca comprometida como la nuestra. La sostenibilidad es clave para el futuro, sin ella solo tendremos catástrofes de dimensiones inimaginables. La única manera de que esto cambie y hacer que todas las marcas lo implementen en sus proyectos es la concienciación de las generaciones presentes y futuras, mediante charlas, explicaciones, leyes que realmente sirvan para revertir el proceso en el que nos encontramos y políticas duras sobre las marcas y el medio ambiente.

Cuaderno de Uprising

¿Cómo dedicarte al diseño te ha afectado en tu vida?

Ha afectado en todos los ámbitos de mi vida. Gracias al diseño y al arte he podido fijarme unos objetivos, me ha dado una razón verdadera por la que luchar y por la que seguir adelante y me ha ayudado en momentos difíciles. Recuerdo como me ayudó en un momento en el cual lo pasé verdaderamente mal. Por muy mal que estuviera, pensaba «voy a crear algo, voy a expresar todo lo que siento a través del arte y el diseño».

En muchos sentidos ha sido una liberación para mí, me dio ese impulso para poder viajar en busca de inspiración, en busca de nuevas culturas, nuevas sensaciones y sentimientos.

También he de decir que gracias al diseño y al arte he conocido a muchísima gente súper interesante, ya sea en la universidad, en reuniones, en charlas… He tenido la oportunidad de poder debatir, hablar y cambiar opiniones y, por suerte, muchas de esas personas ahora son grandes amigxs. Siempre lo diré, el diseño es y será el único gran amor de mi vida.

