Los premios que reconocen el mejor diseño de envases y embalajes han anunciado los trabajos galardonados de su decimoquinta edición.

Un jurado compuesto por 45 expertos en diseño de más de 20 nacionalidades y con representantes de 16 marcas y 24 agencias de diseño ha decidido los trabajos galardonados de los Pentawards 2021, en una edición en la que se incluían por primera vez las categorías de Diseño Sostenible y Branding & Consumidor.

Además, este año ha resultado especialmente complejo para el jurado ya que se ha batido nuevo récord en el número total de trabajos presentados superando la cifra de los 2000 proyectos entre las ocho categorías existentes.

la mejor agencia del año: supperstudio

Por segunda vez desde su creación en 2003, la agencia española con sede en Madrid ha recibido el galardón de Agencia del Año después de ganar un total de 10 Pentawards en la presente edición. Sus trabajos premiados han sido Solo para tus ojos Cold Brew Coffee (Oro), Love is love Olive Oil (Oro), El Corte Inglés: Guantes de limpieza (Oro), Wonder women Vermouth (Plata), Help me Save the oceans (Plata), Construye tu marca (Plata), Lanzal (Plata), Selección El Corte Inglés: conservas (Plata), Selección El Corte Inglés (Plata) y El Corte Inglés: Zumos (Bronce).







Entre los trabajos de Supperstudio premiados con el oro podemos destacar el trabajo Love is Love. Este trabajo fue analizado por Gràffica y pretende ser un homenaje que sirva para dar visibilidad a todo tipo de parejas a través de una serie de ilustraciones donde destaca la geometría de las figuras y el color. Otro proyecto interesante que también ha sido premiado con el oro ha sido Only for your eyes, un cold brew coffee que pretende concienciar la realidad de este colectivo.





diamante 2021: eminente reserva de moët hennessy y stranger & stranger

El máximo galardón de los óscars del packaging ha sido para Eminente Reserva, un ron cubano proveniente de la conocida como Isla de Cocodrilo y cuyo packaging ha sido realizado por la agencia londinense Stranger & Stranger. La botella se produce en México, el país más cercano a Cuba donde se produce vidrio. Las etiquetas, elaboradas con subproductos del algodón de la industria textil, se colocan a mano en Cuba y la etiqueta frontal revela el logotipo de la marca y la descripción del producto.

El tapón de botella intrincadamente grabado está hecho de corcho sostenible. Una vez que se termine el ron, la botella puede ser reutilizada como un hermoso objeto decorativo.

La contraetiqueta, en forma de billete de tren, es una invitación a embarcar en un viaje a la Cuba salvaje. Además, cada etiqueta trasera está numerada individualmente, lo que hace que cada botella de ron sea única.

6 trabajos premiados con platino

Después de la categoría de diamante, la de platino es la segunda más reconocida. En esta edición, han resultado premiados en esta sección un total de seis proyectos de diferentes países del mundo. Podemos destacar el trabajo realizado la agencia griega 2yolk para Oceaniq que ha resultado ser el primer premiado platino en la nueva categoría de diseño sostenible.

Pentawards 2021

Creada para una cadena de supermercados en Grecia, esta línea exclusiva de detergentes veganos para el cuidado del hogar está dirigida a consumidores conscientes del medio ambiente.

El nombre OceaniQ está deliberadamente mal escrito para unir «Oceanic» e «IQ», para mostrar el uso inteligente de los desechos plásticos del océano en sus envases. Este producto, que combina envases hechos con redes de pesca 100% recicladas de los océanos de todo el mundo y agentes de limpieza suave a base de plantas, ayuda a proteger la vida de las criaturas oceánicas que se muestran en las ilustraciones originales en los paquetes.

la interesante apuesta de brandsummit

El estudio valenciano de diseño estratégico Brandsummit ha sido galardonado en los premios Pentawards 2021 por su proyecto Naipes wines, diseñado por Alex Monzó y que ha ganado la plata en la categoría de familia de vinos.

Pentawards 2021

Naipes wines son cuatro vinos 100% españoles diseñados para la bodega Vinos de Terruños de Pastor Gilabert en 2019 y que en la actualidad ya se distribuyen en tierras estadounidenses. «Estos vinos están teniendo muy buena aceptación en EEUU. Apostamos con este proyecto por hacer vinos ecológicos y biodinámicos certificados Demeter (marca de productos de la agricultura biodinámica)», explica Teresa Pastor, gerente/socia de la bodega y subraya que «las etiquetas en el display llaman mucho la atención. Al ser una familia de cuatro, la gente prueba uno y luego tiene curiosidad por probar el otro».





En cada uno de los vinos, el packaging habla a través del diseño de su etiqueta marcada por la técnica de la ilustración y basada principalmente en el uso de lápices de colores, con ilustraciones desenfadas y divertidas que interpretan las características figuras (sota, caballo y rey) y palos (oros, copas, espadas y bastos) de la baraja española.

la bomba de titular

Titular, un estudio creativo con sede en Barcelona, especializado en la creación y desarrollo de proyectos de branding y packaging, ha ganado un Petawards de Plata por su diseño para la bebida de licor café Danger Coffee, con una botella en forma de bomba con un tapón con mecha.

un bronce para un estudiante valenciano

Javier Amigo Casado, estudiante de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Valencia ha recibido un bronce por su trabajo titulado Ancho, una original lata de anchoas que llamó la atención del jurado.







