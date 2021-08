El encargo de la marca de papel Avery Dennison está en la short list para el premio People’s Choice de los Pentawards, los oscars del packaging

En cuanto vimos esta imagen en nuestro feed de Instagram quisimos saber más. Y nos pusimos en contacto con Paco Adín de Supperstudio director creativo de la campaña Love is Love de Avery Dennison.

Para el lanzamiento de su nueva gama de papeles ecológicos R, Avery Dennison confió en el estudio español quien desarrolló dos etiquetas para bebidas, un aceite y un café de preparación en frío, que cumplían con el briefing de la marca: «Todos los tipos de amor tienen cabida en Love is love».

Así que desde Supperstudio desarrollaron un concepto de packaging con el foco puesto en la diversidad. Un homenaje que sirve como reconocimiento y da visibilidad a todos los tipos de parejas, a través de una serie de ilustraciones donde destaca la geometría de las figuras y el color.

El éxito del proyecto queda probado con su selección para los People’s Choice Awards de Pentawards

Se trata de los premios por votación popular del prestigioso certamen de diseño de packaging. Así que podéis ir al feed de Instagram de Pentawards y votar por vuestro proyecto favorito, o bien guardar las imágenes en vuestros tableros de Pinterest, y de este modo estarás participando como jurado.

Supperstudio encargó al ilustrador Xoan Viqueira las ilustraciones para esta línea de aceite de oliva Love is Love. Para estas etiquetas se utilizó el papel ecológico R Granite Blanc FSC.

visibilizar a los que no ven

El segundo proyecto que Supperstudio ha desarrollado para la campaña Love is Love es la etiqueta para el café de preparación en frío Only for your eyes.

Según nos cuenta Paco Adín, el briefing de la marca explicaba que en el mundo el número de personas ciegas supera los 1.300 millones de personas. Only for your eyes, un cold brew coffee, pretende concienciar la realidad de este colectivo.

Así que «desarrollamos un concepto de packaging exclusivamente en Braille donde los caracteres se representan mediante una disposición de puntos en relieve realizados con tinta serigráfica y barniz serigráfico».





«Love is love —nos cuenta Adín— forma parte de Build your Brand, la campaña con la que Avery Dennison invita a sumarse a una revolución donde los pequeños gestos pueden conseguir grandes cambios. Y Build your brand es una llamada a la acción para crear marcas responsables».

Puedes visitar el feed de Instagram de Pentawards, echar un vistazo a lo mejor del packaging actual y emitir tu voto (estos proyectos aquí y aquí). Las votaciones se cierran este domingo 29 de agosto.