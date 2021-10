Moro ocupará la presidencia hasta el 2023, sucediendo así a Judith Francisco que ejerció el cargo durante los dos últimos años.

Mónica Moro

Mónica Moro será la presidenta del Club de Creativos durante los dos próximos años, y sustituye a Judith Francisco que ha ocupado el puesto en el periodo 2019-2021. Así lo decidió el pasado martes 5 de octubre la Asamblea General de socios del Club de Creativos.

Moro presentó a los 11 miembros que formarán con ella la junta directiva, cuatro de los cuales procedían de la junta anterior. Los nuevos miembros son: Alba Vence, directora creativa y fundadora de Lady Brava; Gonzalo Figari, Sumiller de Chuches; Jesús Lada, Chief Creative Officer en Havas Spain; Juan Sevilla, director creativo en Wieden+Kennedy London; Marta Llucià, fundadora de Martians; Raquel Martínez, directora creativa independiente, y Tay Sánchez, socia fundadora de Harry.

Los cuatro que continúan son: Paco Conde, director creativo y fundador de Activista; Pedro Aires, responsable de estrategia creativa en Sony Music Entertainment; Amaya Coronado, especialista en transformación y estrategia, y Belén Coca, directora creativa, coach, compositora y cantante en la banda Niña Vintage y una de las co-fundadoras y co-directoras de la plataforma #MásMujeresCreativas.

Los 11 miembros de la junta directiva de c de c

La nueva presidenta del c de c es una de las pocas mujeres del mundo que ha liderado el departamento creativo de una agencia de publicidad. Además, ha sido elegida la Creativa más Admirada de España (Scopen) consecutivamente en los últimos seis años, y fue la primera mujer que lideró este ranking en los últimos 40 años.

Además, Mónica ha conseguido que algunos de sus trabajos hayan sido incluidos en la colección permanente del Museo Nacional de Arte Contemporáneo Reina Sofía.

la cita con los socios del c de c

La asamblea, celebrada en la sede del c de c en Madrid, se inició con la intervención de Judith Francisco, que presentó el balance de estos dos años de mandato y explicó que su junta había continuado trabajando en los cuatro objetivos que se había marcado al asumir la presidencia: Impacto, la creatividad es el camino más corto para el éxito de un negocio; Conexión, la creatividad como encuentros; Inspiración, la creatividad se alimenta de más creatividad; y Transformación, la creatividad como agente de cambio social.

Por otro lado, comentó las acciones que se han emprendido en este tiempo como el podcast «Hoy no es mañana», en colaboración con Correos, sobre la evolución del consumo y los hábitos del consumidor; el Curso Creativos & Creadores Free, enfocado a explotar y autogestionar el talento creativo; el programa EXP, para ayudar a explotar el talento español fuera de nuestras fronteras; los Días C en formato híbrido o retomar los eventos y la formación presencial en la sede del c de c.

Francisco destacó cómo aún con los acontecimientos vividos en el último año y medio, el c de c no había perdido socios lo que refleja la fortaleza del c de c y la relevancia que ha conseguido en la industria.

la creatividad en estado puro

El programa propuesto por Moro tiene como centro la «creatividad en estado puro». «Reivindicarla, usarla, ponerla al frente de cada cosa y seguir blindando su valor», es la apuesta de la nueva presidenta del c de c.

Mónica Moro destacó cinco líneas de actuación de su programa en el que la junta trabajará los próximos dos años: Fama e influencia, convertir al club en una marca con calado capaz de generar conversación y ser relevante; Desarrollo personal creativo, convertir al club en una herramienta de acompañamiento para los socios que lo necesiten, desde desarrollar su carrera hasta mejorar su relación emocional con el trabajo; Negocio, potenciar la relación entre creatividad y negocio; Diversidad e inclusión, conseguir el mejor ecosistema posible promocionando la conversación, la educación y el análisis; y Futuro; apostar por la creatividad en estado puro más que nunca como la herramienta capaz de cambiarlo todo.

→ c de c