A través de la plataforma Verkami, el ilustrador José Luis Merino está recogiendo financiación para lanzar La mirada oblicua, una obra en la que se cuenta cómo la ilustración le ayudó a recuperar la luz cuando una enfermedad crónica le cegó sus retinas.

José Luis Merino es un ilustrador y artista visual de primer nivel. A lo largo de su carrera ha diseñado diarios como el deportivo Olé, la revista Mística en Buenos Aires, el diario Jornal de Noticias para Oporto, el diario Nemezti Sport para Budapest o el diario Sport en Barcelona. Además, algunos de sus clientes más destacados son BMW, Fast Company, La Vanguardia, London Sunday Telegraph, Los Angeles Times Magazine o The New Yorker, entre muchos otros.

En 2018 le diagnosticaron una enfermedad ocular crónica que ha marcado una nueva etapa de su vida. Lejos de resignarse, Merino se empeñó en buscar una solución a su nuevo e inesperado problema que le ayudara a volver a ver la luz. En este proceso encontró en la ilustración una fuente de curación que, según explica, fue «medicina y refugio».

En La mirada oblicua narra todo este proceso curativo. Se trata de un libro en forma de baraja en el que, sin un hilo concreto y con un desorden intencionado, se cuenta lo que ha supuesto esta enfermedad para Merino y cuáles han sido sus fuentes de sanación. Para lanzarlo está recogiendo financiación a través de un Verkami en el que puedes participar aquí.

el porqué de este libro

En los momentos iniciales de la enfermedad, Merino asegura que lo real se asemejaba, de golpe, a los sueños: «Desordenados, inconexos, fragmentados y sin sentido. Un galimatías que me hundía en un cansancio crónico». En todo ese laberinto, explica que le resurgió la necesidad de ilustrar todo lo sucedido: «De una forma compulsiva, enfermiza, una necesidad visceral, un acto de esperanza que resultó curativo, como un exorcismo, como una forma de devolverme la cordura».

El material generado en este proceso no tenía más propósito que el alivio: «No fue pensado para editarlo, creció de forma caótica en una realidad caótica y esto explica y justicia en desorden». En este sentido, explica que al igual que algo le empujó a realizarlo, ahora le empuja a compartirlo.

La historia está contenida en un libro ilustrado en forma de baraja que narra de forma fragmentada y con un tono de ensoñación un proceso personal. Se inició a causa de una enfermedad crónica que sufrió en las retinas, siendo un artista visual y las consecuencias que este hecho causaron en su vida diaria, en su vida laboral y en su vida emocional, algunas de ellas de manera permanente, son las que estas imágenes contribuyeron a superar.

Portada de La mirada oblicua

El hecho de que sean naipes hace que el relato lo decida el azar o la voluntad de la persona que lo tenga en sus manos y aunque el objeto no podía ser un libro, sin embargo, sí sigue un orden conceptual que ha organizado bajo las cinco fases del duelo: «La negación, la ira, la depresión, la negociación y la aceptación».

La baraja va acompañada de un librito que narra la historia de una manera más coloquial y muestra los momentos en los que se suceden las fases de este proceso de duelo. Esto complementa el lenguaje más onírico que se usa en el resto.

En un libro complementario que acompaña a la baraja se explican las fases del proceso creativo.

proceso de crowdfunding

Este libro se va a producir en una plataforma de crowdfunding llamada Verkami y se trata de un proyecto de mecenazgo. Este sistema se basa en publicar un proyecto a partir de la contribución económica de la aportación de mecenas. De esta forma, proyectos artísticos que no tienen salida en el mercado más comercial, encuentran formas alternativas para que se publiquen y vean la luz.

Si estás interesado en adquirirlo, tienes que entrar en www.Verkami.com e introducir tus datos para inscribirte. Verás que se ofrecen varias recompensas, que son combinaciones en las que se añaden algunos extras además de la baraja. Eliges el que prefieras y haces el pago de la forma que prefieras.

Esta campaña tiene un tiempo determinado, si al finalizar se ha llegado al objetivo, Verkami hará el cobro de tu dinero. Pero, en caso de no haber alcanzado el objetivo en el tiempo indicado, Verkami no efectuará el cobro del dinero que has invertido.

Una vez llegados al objetivo y con la ayuda de todos los mecenas, el proyecto se hará realidad y en el tiempo indicado recibirán su colaboración en el mecenazgo. Ser mecenas te convierte en parte del proceso, por ello Merino irá informando de cómo se va desarrollando el proceso de impresión, los envíos y responderá a toda aquella información que genere dudas. En definitiva, tú aportas un capital que permite que los artistas puedan seguir produciendo su obra.

Para que la aportación de los mecenas sea más sugerente y puedan llevarse contenido exclusivo de primera mano, han preparado varios packs de recompensas para abarcar todos los gustos y colores de cada uno de los mecenas. Si sigues el Instagram de Merino podrás ver la publicación de packs sorpresas, descuentos y novedades alrededor del proyecto, de su proceso y elaboración, y quién sabe, tal vez algún secreto oculto.

el equipo

Además de José Luis Merino, el proyecto de La mirada oblicua ha contado con el trabajo y el apoyo de Iñigo Jérez del estudio Extra! Además de la ayuda de Joan Adrover, Daniel Martos, Júlia Solans, José Luis Sánchez, Manel Arenas, Juanse Hernández y Caterina Barjau.