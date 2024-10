Este año, el renombrado dúo artístico valenciano PichiAvo, formado por Juan Antonio (Pichi) y Álvaro (Avo), presenta su primer libro, Our Odyssey, una antología que conmemora sus diez años de incesante actividad en el mundo del arte.

Our Odyssey va más allá de ser una simple recopilación de su trabajo. Es una inmersión profunda en su recorrido artístico y en su evolución creativa, que refleja cómo han sabido unir lo clásico y lo contemporáneo a lo largo de una década. Este libro documenta su trayecto tanto en el ámbito público, con sus imponentes murales, como en el privado, en su estudio, donde desarrollan un estilo que los ha llevado a ser una referencia mundial.

Una fusión entre lo clásico y lo urbano

El estilo de PichiAvo, reconocido por su fusión entre la mitología clásica y la vibrante expresión del graffiti contemporáneo, ha trascendido fronteras y ha dejado su huella en más de 25 países. Desde monumentales intervenciones en espacios públicos hasta exposiciones en museos internacionales, el dúo ha logrado crear un lenguaje visual propio, en el que la tradición y la modernidad se encuentran y dialogan.

Our Odyssey es, en este sentido, una celebración de ese viaje. “Este libro es una invitación a entender no solo nuestra evolución, sino también la mirada única que cada uno de nosotros aporta a la creación”, explican Pichi y Avo. A lo largo de sus 336 páginas, los lectores podrán apreciar más de 300 ilustraciones a todo color que recorren su vasta obra. Este volumen no solo documenta sus murales y esculturas, sino que también invita a conocer el proceso creativo detrás de cada pieza, haciendo visible lo que normalmente permanece oculto.

PichiAvo en la escena internacional

A lo largo de su trayectoria, PichiAvo ha participado en importantes proyectos internacionales. Recientemente, han dejado su huella en el Straat Museum de Ámsterdam, y en París, donde realizaron un monumental mural en las inmediaciones del Estadio de Francia con motivo de los Juegos Olímpicos de 2024. Su participación en la exposición Spot24, organizada por la oficina de turismo del Ayuntamiento de París, también destacó, marcando la inclusión de cinco deportes urbanos en los próximos Juegos Olímpicos.

Este tipo de proyectos internacionales pone de manifiesto la capacidad de PichiAvo para adaptarse a contextos variados y para llevar su propuesta artística a diferentes audiencias, siempre manteniendo su esencia: la conexión entre lo urbano y lo clásico, entre lo efímero y lo perdurable.

Our Odyssey: Más que un libro, un viaje

El título de la antología, Our Odyssey, refleja perfectamente el viaje creativo que ha marcado la carrera de PichiAvo durante estos diez años. Inspirado en la obra clásica de Homero, el nombre hace referencia a la constante dualidad que experimentan los artistas entre su estudio en Manises, Valencia, y los proyectos en los que participan por todo el mundo. Es un recorrido entre el espacio privado de creación y el espacio público donde el arte cobra vida.

El libro, dirigido editorial y artísticamente por Antonio García Mora y Ángel Sanz Correa, es el fruto de más de un año y medio de trabajo de documentación, redacción y diseño. Además de la edición estándar, Our Odyssey se presenta en una edición limitada que incluye una caja-escultura llamada Kivotos, inspirada en los cofres de la antigua Grecia, donde se guardaban objetos valiosos. Esta edición especial también incluye una lámina firmada y numerada por los artistas, haciendo de cada ejemplar una pieza de colección.

La conexión con El futuro del Ayer

A lo largo de nuestra celebración del 15.º aniversario de Gràffica, tuvimos el honor de contar con PichiAvo como protagonistas de nuestro documental El futuro del Ayer. Esta pieza audiovisual reflejó perfectamente los valores que compartimos: la exploración del pasado para proyectarlo hacia el futuro, algo que PichiAvo encarnan con su propuesta artística. En el documental, los artistas hablaron sobre su proceso creativo y su constante búsqueda de conectar lo antiguo con lo nuevo, lo que encaja de manera natural con el espíritu de su antología, Our Odyssey.

Para Gràffica, este proyecto fue un hito importante, y contar con PichiAvo fue esencial para expresar cómo el diseño y el arte urbano, tal como ellos lo conciben, pueden trascender su tiempo y espacio, generando un impacto cultural que se proyecta hacia el futuro.