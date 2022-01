🆕❤️‍🔥 Enguany s'han rescatat les flames com a element principal 🔥 però per primera vegada es fa explorant el seu moviment mitjançant este GIF 🎨



📲 Pots descarregar-te la imatge gràfica al nostre web per a tindre-la en el teu dispositiu 👉https://t.co/LzMAOmGds2#Falles22 pic.twitter.com/6vfeqwSKZI