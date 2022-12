Repasamos los acontecimientos más significativos que nos ha dejado este año de la mano de las mejores portadas de 2022.

Portada de Malika Favre para The New Yorker

¿Por qué pasará a la historia 2022? Con el fin del año a la vista, ha llegado el momento de mirar atrás y analizar cuales han sido los acontecimientos más relevantes de estos últimos 12 meses. Como viene siendo habitual en Gràffica, lo hacemos a través de las mejores portadas de revistas de 2022, ya que siempre son un buen termómetro que ayuda a sacar conclusiones con un sencillo vistazo.

Portadas de revistas como The Economist, Time, The New Yorker o Der Spiegel, entre otras, siempre son un buen reflejo de lo que pasa en el mundo pasado por un filtro de autocrítica y reflexión. Además de estas, siempre hay cabeceras menos conocidas que lanzan apuestas potentes y creativas y que consiguen hacerse un hueco entre lo mejor del diseño editorial.

guerra de ucrania

Si los años 2020 y 2021 estuvieron marcados por una pandemia, tristemente este lo ha estado por un conflicto bélico: la guerra de Ucrania. Dentro de todo el sufrimiento que ha supuesto, ha sido otra bonita ocasión para que el diseño y la creatividad demuestren de lo que son capaces en los momentos de crisis. En este sentido, el diseño editorial tampoco se ha quedado atrás y han sido muchas cabeceras las que han lanzado potentes portadas creativas para sensibilizar en torno a la guerra.

Es mucho el buen diseño editorial que se ha hecho a favor de Ucrania y son muchas las portadas que han denunciado el conflicto. Sin embargo, a modo de muestra hemos decidido destacar dos. La primera es la portada del número de marzo de The Economist en la que se muestra la bandera de Ucrania manchada de sangre, un potente símbolo que fue muy sonado en redes sociales. La segunda es de la revista Time, en la que se recogen las palabras pronunciadas por el presidente ucraniano en un discurso ante el Parlamento Europeo el 1 de marzo: «La vida vencerá a la muerte y la luz vencerá a la oscuridad».

el fallecimiento de la reina isabel ii

El 8 de septiembre será una de las fechas más recordadas de este 2022. En la tarde de aquel día, el Palacio de Buckingham anunciaba la muerta de la reina Isabel de Reino Unido, a los 96 años de edad, en la residencia real del castillo de Balmoral. Cuando saltó la noticia de su fallecimiento, los directores de arte de los grandes medios comprendieron que se enfrentaban al reto de construir una portada para la historia, de esas que luego se guardan y se recuerdan.

Una de las más interesantes es esta portada de Malika Favre para The New Yorker. La ilustradora admitió en sus redes sociales que hacia tiempo que no recibía un encargo de última hora. El resultado fue una ilustración de la Reina con la bandera de Reino Unido de fondo.

Una de las más interesantes es esta portada conmemorativa de FT Weekend Magazine. Ha sido creado por la ilustradora estonia Eiko Ojala y es un diseño en el que se representa a la monarca a través de diferentes períodos de su vida. Si quieres ver más portadas del fallecimiento de la reina Isabel II puedes hacerlo aquí.

la compra de twitter

Si bien en 2021 fue el año de la crisis de Facebook y su conversión en Meta, 2022 ha sido el de Twitter. Después de muchas idas y venidas, el 27 de octubre Elon Musk completó la adquisición de Twitter por 44.000 millones de euros y despidió a buena parte la cúpula de directivos. En mayo la revista Time dedicó una portada al tema bajo el título «Lo que todo el mundo piensa mal de Elon Musk».

el año del auge de la inteligencia artificial

Este año también será recordado por la consolidación de las herramientas de Inteligencia Artificial para crear imágenes. Primero llegó una primera versión de Dall-E, la Inteligencia Artificial de OpenAI, que, aunque con creaciones que eran más carne de meme que otra cosa, se podía adivinar una potente tecnología que en unos años podría ser de utilidad. Pero rápidamente comenzaron a salir potentes herramientas muy desarrolladas como Dall-E 2, Midjourney o Stable Diffusion que han revolucionado el sector creativo y han abierto un gran debate.

Tanto es así que también han llegado a las portadas de revistas. La primera en atreverse con el reto fue la artista digital Karen X. Cheng en la revista Cosmopolitan, la cual lanzó una portada creada con Dall-E 2 y después le siguió The Economist en un número especial sobre el tema. En Gràffica también quisimos utilizar esta tecnología para nuestro último número del año sobre «Diseño digital», el cual cuenta con dos portadas diferentes creadas con Midjourney por el creativo Chema Parra.

arte y cambio climático

El 29 de mayo de 2022 un hombre acudió al Museo del Louvre en París para lanzarle una tarta a la Mona Lisa mientras protestaba exigiendo la protección del planeta. Este fue el punto de partida de una serie ataques a obras de arte organizados por el colectivo «Última generación», cuyo objetivo es denunciar la emergencia climática. Sin duda, uno de los grandes temas de este año que también se ha visto reflejado en la portada de algunas reconocidas revistas. Este es el ejemplo de Stern, una revista alemana que puso un portada una Gioconda víctima de vandalismo.

destitución de boris jonshon

Boris Johnson ha sido otro de los personajes del año. Después de numerosas polémicas y una fuerte presión ejercida incluso por miembros de su propio partido, en julio de este año el primer ministro británico anunció su dimisión. Este fue motivo suficiente para que la reconocida publicación alemana Dier Spiegel le dedicara una cómica portada en señal de burla con el título «Una mentira de más».

lula, meloni y macron

Son muchos los países que han tenido elecciones presidenciales en este 2022, pero hay algunos que han destacado sobre las demás debido a su trascendencia e importancia internacional. Los más sonados han sido la reelección de Macron en Francia, la vuelta a la presidencia en Brasil de Lula tras el mandato de Bolsonaro y el triunfo de Giorgia Meloni en Italia. Como no podía ser de otra forma, las revistas y periódicos de sus respectivos países retrataron la hazaña con icónicas portadas.

mundial de qatar

El último gran acontecimiento que ha marcado 2022 ha sido el Mundial de Qatar, un evento deportivo que ha estado marcado por la polémica de principio a fin. Algunas de las principales revistas deportivas han dejado a un lado lo deportivo en buena parte de su contenido para reflexionar sobre la eticidad que supone disputar una Copa del Mundo en un país donde no se respetan los derechos humanos.

Un caso interesante es el de la revista italiana Undici, la cual dedicó su número de noviembre-diciembre para analizar el Mundial desde todas sus perspectivas, sin olvidar las contradicciones políticas y sociales que podría acarrear el evento. En España, Panenka ha lanzado un número especial titulado «Las sombras del Mundial», donde analizan la parte más oscura y escondida de lo que ha supuesto la preparación del Mundial. La portada es totalmente negra y se puede ver la sombra de la Copa del Mundo.

2023

Un recurso habitual en las revistas es dedicar el último número del año para presentar las tendencias y desafíos que nos esperarán en el año próximo. Este año, una portada especialmente destacable en este sentido ha sido la del El País Semanal, la cual ha contado con el gran Mariscal para ilustrar un número especial sobre 2023.