El jurado formado por profesionales de Cotec, Gràffica y otros referentes del mundo del diseño ha designado que el diseñador Eduardo del Fraile sea el encargado de diseñar el Anuario 2023 de Informe Cotec.

Eduardo del Fraile

El concurso para diseñar el Anuario 2023 de Informe Cotec ya tiene ganador. En una edición en la que ha destacado la gran calidad de las propuestas, el jurado formado por profesionales de Cotec y Gràffica y otros referentes del mundo del diseño ha decidido que el diseñador Eduardo del Fraile será el encargado de diseñar el Anuario 2023 de Informe Cotec, la pieza más emblemática de la innovación en España.

Este anuario, que se publica desde 1996, refleja la evolución histórica de la I+D+I en España, a través del análisis de los principales indicadores autonómicos nacionales e internacionales. Desde 2015 el diseño del anuario se adjudica por concurso a un estudio diferente cada año. Desde 2021 el contenido principal es un monográfico basado en diferentes temas relacionados con la innovación.

Diseñar y producir este anuario es mucho más que imprimir un libro o un informe al uso. Se trata de una oportunidad única para la experimentación, una oportunidad para desafiar la creatividad con una propuesta que además de editorial debe ser escénica, interactiva y multimedia. En los próximos meses conoceremos la forma de llevarlo a cabo de Eduardo del Fraile.

Tras recibir más de cien portfolios en la convocatoria, Gràffica, Cotec y otros profesionales del diseño seleccionaron a Democràcia Estudi, TwoPoints.net, Morillas y Eduardo del Fraile como los cuatro finalistas que, a continuación, presentaron una propuesta remunerada. A partir de esas propuestas, todas ellas de gran calidad, se ha decido que Eduardo del Fraile sea el encargado de llevar a cabo el diseño final.

Democràcia Estudi, TwoPoints.net y Morillas han sido los otros finalistas

Los otros tres finalistas.

sobre eduardo del fraile

Eduardo del Fraile es director de arte y diseñador natural de Valladolid. Estudió diseño gráfico en Elisava y disfrutó de una beca Beca Högskolan för Design och Konsthantverk | HDK de Gotemburgo (Suecia) en 1996. Posteriormente, en 2001, fundó su propio estudio en Murcia. Ahora diseña desde Alicante. Desde hace 10 años su estudio investiga todas las fases de producción del diseño de producto en un salto al volumen desde el mundo del diseño gráfico.

Desde su estudio ofrece servicios de diseño a empresas, instituciones y organizaciones que buscan comunicar o realizar estudios de manera personal y en armonía con el mundo. De hecho, el estudio se caracteriza por realizar proyectos a largo plazo y crear relaciones amplias y rentables a los clientes.

Eduardo del Fraile

Especializado en identidad, packaging, diseño de producto y proyectos editoriales, lo más remarcable de su diseño es la elegancia de todos y cada uno de sus trabajos. Trabaja enlazando conceptos claros con sistemas formales muy sintéticos y una marcada dirección de arte, y piensa que un diseñador no sólo depende de un encargo y que esta profesión está vinculada a una forma de pensar que evoluciona y se ramifica en los proyectos.

Las claves de su diseño las sitúa en que este respire y sea limpio. Y si es posible, aportarle un toque de humor, como un elemento que permite humanizar los proyectos. Para Eduardo del Fraile el diseño va un paso más allá de los encargos habituales de los clientes. Es fácil encontrarlo desarrollando proyectos de investigación propia en los que pone a punto su ingenio y creatividad.

Durante estos años de intenso trabajo ha conseguido más de 100 premios de diseño, como es el caso del Premio Gràffica 2014. Otros premios destacados son: Laus de Honor 2013, oro One Show Design, Platinum & Gold Pentawards, Gold New York Festivals, Best of the Best Red-Dot Design, 2 Platinum Graphis USA, 2 Gold Premios Visual, Gold Best Pack, Gold Ed-Awards. También ha publicado tres libros: Ruta Solidaria a Mauritania, Wine Labels y Abecedario Fonético. Es ponente solicitado en conferencias, realizando workshops y ha sido jurado en diversos premios internacionales.

