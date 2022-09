La prensa internacional rinde homenaje a la Reina de Inglaterra con portadas que ya forman parte de la historia del diseño editorial.

Todos los grandes periódicos del mundo han querido despedirse de la Reina Isabel II. Cuando ayer saltó la noticia de su fallecimiento en torno a las 19:00, los directores de arte de los grandes medios comprendieron que se enfrentaban al reto de construir una portada para la historia, de esas que luego se guardan y recuerdan. Recogemos a continuación algunas de las más destacadas.

la prensa inglesa

Sin duda, las portadas inglesas son las más especiales de hoy. Periódicos icónicos como The Guardian, The Times, The Daily Telegraph o The Herald han querido despedirse de la Reina con una portada que es un homenaje en todos los sentidos. Algunos han optado por una foto reciente de la Reina, pero la gran mayoría de periódicos británicos han mostrado a una joven Reina Isabel recién llegada a la corona.















una reina joven

Son muchas las fotos que podrían resumir el largo reinado de Isabel II. Pero muchos de los grandes medios europeos también han decidido ir a los inicios para retratar lo que supuso su mandato desde el comienzo. Vemos a la Reina en sus primeros años en La Croix (Francia), El Mundo (España), NRC (Países Bajos) o en The Wall Street Journal (Estados Unidos). En cambio, Libération (Francia), De Standaard (Bélgica) o La Stampa (Italia) han optado por una foto de una Isabel II más madura, con varios años de mandato a la espalda pero todavía sin entrar en la ancianidad.













un mandato de siete décadas

Otros medios han apostado por una foto de la última parte del reinado de Isabel II. Unos años marcados por el Brexit y las crisis internas de la corona británica, hechos que demostraron que, a pesar de la edad, la Reina de Inglaterra todavía tenía fuerzas para ejercer su cargo. Por ejemplo, este es el caso de medios como De Morgen en Bélgica, El País en España, Clarín en Argentina, The New York Times en Estados Unidos, Sueddeutsche Zeitung en Alemania o Milenio en Argentina.













la corona como símbolo

También ha sido significativo el recurso de utilizar una foto de la reina de espaldas. De esta forma, los medios han querido poner el acento en la corona, un símbolo que representa a la perfección lo que fue Isabel II. Los casos más destacados son La Repubblica en Italia, ABC en España o Journal de Noticias y Público en Portugal.









the new yorker

Algunas revistas también han tenido tiempo de lanzar sus portadas en forma de homenaje y, sin duda, una de las más interesantes es la que ha creado Malika Favre para The New Yorker. La ilustradora ha admitido en sus redes sociales que hacia tiempo que no recibía un encargo de última hora. El resultado es una ilustración de la Reina con la bandera de Reino Unido de fondo y que saldrá en el número de la semana que viene.

Otro caso interesante es el de Javier Jaén. El español realizó recientemente la portada de The Telegraph Magazine para conmemorar el Jubileo de Platino de Isabel II, que marcó los 70 años desde su ascenso al trono británico. La obra, que es el perfil de la reina con los sellos con su rostro, ha sido rescatada por el creativo en sus redes sociales.