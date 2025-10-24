Un dise\u00f1ador profesional maneja una gran cantidad de tipograf\u00edas en el curso de su trabajo diario. Una labor \u2014la de la gesti\u00f3n tipogr\u00e1fica\u2014 que, si no se dispone de herramientas adecuadas, puede ser realmente engorrosa, adem\u00e1s de suponer un considerable gasto de tiempo y recursos t\u00e9cnicos. Por ello, existen en el mercado un n\u00famero cada vez mayor de herramientas cuyo objetivo es racionalizar y facilitar el trabajo con tipograf\u00edas. Vamos a ver a continuaci\u00f3n la \u00faltima en llegar. Typographer es una aplicaci\u00f3n enfocada en \u00abencontrar, sincronizar y probar\u00bb tipograf\u00edas de manera centralizada, sencilla y funcional. Su principal prop\u00f3sito es simplificar todo lo posible la gesti\u00f3n de tipograf\u00edas en el contexto del flujo de trabajo de dise\u00f1o. Para ello, re\u00fane en un mismo espacio los distintos procesos que tienen lugar durante la selecci\u00f3n de tipograf\u00eda para proyectos de dise\u00f1o: b\u00fasqueda, selecci\u00f3n, prueba y licencia. Typographer da acceso a unas 10.000 tipograf\u00edas de fundiciones, pertenecientes todas ellas al cat\u00e1logo de The Type Founders. Podr\u00eda definirse TTF como una fundici\u00f3n de fundiciones; una gestora de los cat\u00e1logos tipogr\u00e1ficos de las fundiciones independientes que se suman al proyecto y que se mantienen independientes bajo su propio sello, concepto, autor\u00eda e incluso sus propias webs, pero que se incorporan a una estructura com\u00fan de licenciamiento, soporte t\u00e9cnico y distribuci\u00f3n. Entre las fundiciones del conglomerado encontramos a Mark Simonson, Laura Worthington, Black Foundry o TighType. Typographer es pues una plataforma que aglutina las herramientas necesarias para la gesti\u00f3n de tipograf\u00edas en el exigente contexto del dise\u00f1o contempor\u00e1neo. Pero no s\u00f3lo a nivel profesional, pues ofrece una versi\u00f3n gratuita para estudiantes. En cuanto a sus principales caracter\u00edsticas, actualmente Typographer solamente est\u00e1 disponible MacOS. Windows y las plataformas m\u00f3viles iOS y Android todav\u00eda tendr\u00e1n que esperar. Una gran ventaja de esta nueva plataforma es que se puede integrar con las herramientas de dise\u00f1o m\u00e1s extendidas, como Figma, Adobe Creative Cloud, Sketch y Affinity, e incluso con la suite de Microsoft Office. En cambio no es compatible con Canva. En cuanto al sistema de licencia, Typographer deja claro que se trata de una herramienta para \u00abprobar y explorar\u00bb y que el uso en web de las tipograf\u00edas se limita a uso personal y 15.000 p\u00e1ginas vistas al mes. Para licencias de uso comercial, sin l\u00edmite de visualizaciones, es necesario adquirir una licencia directamente de la fundici\u00f3n, una gesti\u00f3n que se puede realizar dentro de la misma plataforma con la funci\u00f3n Get License. En resumen, la iniciativa de The Type Founders, con todos sus pros y contras, es m\u00e1s que interesante, pues con Typographer facilita enormemente el acceso a su amplio cat\u00e1logo de fuentes.