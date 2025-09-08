La plataforma global de reseñas online lanza una fuente tipográfica exclusiva desarrollada junto a Playtype para reforzar su identidad visual y transmitir sus valores de claridad y confianza.

Trustpilot, conocida por ser un espacio donde millones de consumidores comparten experiencias y las empresas interactúan para mejorar su reputación, ha dado un nuevo paso en su estrategia de diseño. La compañía acaba de anunciar el lanzamiento de Trustpilot Sans, una tipografía creada en colaboración con el estudio danés Playtype, que a partir de hoy comenzará a implementarse en su web, aplicación y materiales de comunicación.

El vicepresidente de diseño de Trustpilot, MC Dean, explica que la nueva tipografía “es un reflejo literal de nuestros valores fundamentales”. Se trata de una fuente variable sans serif que busca equilibrar la legibilidad, la claridad y la cercanía, tres conceptos que la empresa identifica con su compromiso de fomentar interacciones transparentes y honestas entre usuarios y marcas.

Dean detalla que en su construcción se han incorporado elementos de la identidad visual de Trustpilot, como las aristas de la estrella que simboliza sus valoraciones. El resultado es una tipografía que combina rasgos clásicos y contemporáneos, con líneas limpias y curvas suaves, diseñada para transmitir fiabilidad y accesibilidad.

La tipografía no solo es un ejercicio estético, sino también una herramienta estratégica para fortalecer la comunicación. Según Alex Smith, director creativo sénior en Trustpilot, el nuevo diseño “mejora la claridad, potencia la accesibilidad y refuerza la identidad visual de la marca, permitiéndonos comunicar con mayor calidez, precisión y coherencia”.

Smith subraya que Trustpilot Sans “captura la energía y diversidad de nuestra audiencia global” y que se concibe como una manera más humana y atractiva de contar la historia de la plataforma. La tipografía estará presente no solo en los entornos digitales, sino también en acciones de marketing, eventos y cualquier espacio donde la marca tenga visibilidad.

El lanzamiento de Trustpilot Sans responde a una tendencia cada vez más extendida: las grandes plataformas digitales apuestan por tipografías propias que refuercen su singularidad y aporten consistencia a sus productos y servicios. En este caso, la apuesta se asocia directamente a la misión de la empresa de promover la transparencia y la confianza como valores diferenciales en la relación entre consumidores y compañías.

La implementación de la nueva tipografía ya ha comenzado en el blog corporativo y se desplegará progresivamente en todas las interfaces de Trustpilot en las próximas semanas.

Actualizado 08/09/2025