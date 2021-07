Esta tipografía de Daniel Iglesias es puramente geométrica y tiene formatos variables y funciones OpenType que la convierten en la tipografía idónea para múltiples proyectos.

La tipografía Triakis es un emocionante tipo de letra geométrico, inspirado en las reformas futuristas de los videojuegos retro del año 2000. Tiene una voz audaz, manteniendo la simplicidad y la fuerza de las tipos geométricas futuristas a través de una reelaboración fresca y elegante.

Ha sido diseñada como una fuente variable con 6 pesos diferentes para dar muchas opciones y acceso a aspectos tipográficos únicos. Además, su carácter distintivo y sus numerosas variables la convierten en un caballo de batalla versátil y elegante, perfecto para interfaces, envases y señalización.

«Ya no vale con diseñar simplemente una tipografía, sino que es necesario crear todo ese imaginario que la rodea para vender la tipografía». Daniel Iglesias

Según afirma su creador, «como toda tipo que se precie actualmente, tiene sus formatos variables y alguna que otra función opentype que la convierten en la tipografía idónea para múltiples proyectos, ya sean de branding, packaging, videojuegos, etc.» Además, Iglesias asegura que también incluye un peso gratuito y la familia completa la puedes conseguir por un precio de 10 euros aquí.

los mundos retrofuturistas de los videojuegos

Triakis está inspirada principalmente en los mundos retro-futuristas tan característicos de los videojuegos de la época de 2005. En concreto, según explica Iglesias, su origen se debe a un pequeño videojuego llamado Wipeout. De esta forma, el nombre de Triakis viene de una de las escuderías principales de este juego.

Iglesias cuenta que su idea no era solamente trasladar la peculiar geometría del juego a una tipografía, sino que era representar todo los recursos gráficos del universo de Wipeout en ella: «la idea no era solamente trasladar todas esas formas y esa geometría tan peculiar a una tipografía, sino traer todos esos recursos gráficos al universo visual de la misma, ya que actualmente considero que ya no vale con diseñar simplemente una tipografía, sino que es necesario crear todo ese imaginario que la rodea».

«Gran parte del trabajo fue desarrollar y todas las demás piezas en 3d, motions, composiciones, etc». Daniel Iglesias

En cuanto a los aspectos más técnicos, Iglesias afirma que el principal objetivo que tenía en mente era desarrollar una tipografía puramente geométrica, display y con carácter, pero que fuera lo suficientemente neutra para que funcionará bien en otras jerarquías y niveles de lectura, además de tener una versión variable.

un universo visual creado en torno a una tipografía

Además de diseñar la tipografía, el tipógrafo Daniel Iglesias ha creado todo un universo visual que gira en torno a Triakis y que ayuda a entender la vertiente retrofuturista de esta letra.

Iglesias asegura que, como en la mayoría de sus proyectos, «me gusta estar en todas las partes del proceso, y en este puedo decir que desde la creación y conceptualización de la tipografía hasta el motion y los renders que veis han sido realizados por un servidor».

→ Triakis

