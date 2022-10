Este proyecto, que podría traducirse como «Los tipos detrás de las tipos» hace un recorrido por la historia del Type Directors’ Club e incluye artículos y conversaciones con los diseñadores que han recibido su medalla honorífica.

«The Faces Behind Typefaces» es una selección de conversaciones interesantes sobre tipógrafos que han hecho contribuciones extraordinarias al campo creativo: Paula Scher, Paul Rand, Gerard Unger, Ed Benguiat, Rubén Fontana, Emigre y Adrian Frutiger.

Diseñado en forma de editorial, «The Faces Behind Typefaces» coincide con el 75 aniversario de The Type Directors Club, parte de The One Club for Creativity. Partiendo de un comienzo humilde con 20 miembros en Nueva York, TDC sirve a una audiencia global de tipógrafos, diseñadores tipográficos y artistas de letras de todo el mundo con docenas de eventos en línea atractivos, la renombrada conferencia anual Type Drives Culture y los concursos de premios más prestigiosos de la profesión.

“The Faces Behind Typefaces” es una inmersión profunda en el impacto y el legado de la Medalla TDC y los medallistas anteriores. Consta de siete capítulos, en los que Sven Lindhorst-Emme habla sobre el papel de Paula Scher en el diseño tipográfico, Qian Sun reflexiona sobre el legado de Paul Rand, Douglas Davis analiza el impacto de Ed Benguiat en los campos creativos, Akira Kobayashi recuerda a Adrian Frutiger, Fer Cozzi escribe sobre el papel de Rubén Fontana en la enseñanza de la tipografía y más.

El proyecto “The Faces Behind Typefaces” ha sido diseñado por Tatiana Egoshina de Readymag.

sobre readymag

Puedes visitar «The faces behind the typefaces» aquí.