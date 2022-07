The Type Directors Club acaba de anunciar a los 25 jóvenes tipógrafos menores de 35 años que han recibido el premio Ascenders.

Tina Smith

Ascenders es la competición más importante de ámbito mundial basada en portafolios dedicada a la tipografía en todas sus formas versátiles. Su objetivo es dar visibilidad a los inspiradores y prometedores diseñadores (individuos o equipos) que están elevando la disciplina.

Estos son los 25 ganadores, provenientes de 13 países, de la edición de Ascenders 2022:

Andrej Barčák, Andrej Čanecký (Andrej & Andrej), Bratislava

Au Chon Hin, Macao

David Barnett, Brooklyn

Scott Biersack, Phoenix

Ryan Bugden, Brooklyn

Chris Caldwell, New York

Asal Farshchi, Tehran

Kimya Gandhi, Berlin

Roxane Gataud, Brussels

Han Gao, New York

Matthijs Herzberg, New Orleans

Marko Hrastovec, Zagreb

Wei Huang, Melbourne

Ieong Kun Lam, Macao

Alistair McCready, Auckland

Valerio Monopoli, Barcelona

Gemma O’Brien, Sydney

Shivani Parasnis, Baltimore

Claudia Rubín, Brooklyn

Alexander Slobzheninov, Prague

Tina Smith, Denver

Benjamin Tuttle, Brooklyn

Mark van Leeuwen, Berlin

Mat Voyce, Leeds

Kurt Woerpel, Brooklyn

Los participantes enviaron seis proyectos con breves descripciones, así como una declaración de su papel en la creación del proyecto y una lista de créditos individuales donde correspondía.

Creado en 2018, Ascenders premia los porfolios tipográficos de diseñadores que tienen 35 años o menos.

Au Chon Hin

Alexander Slobzheninov

Roxane Gataud

Las propuestas de este año fueron juzgadas por un jurado diverso de primeras figuras mundiales en el campo de la tipografía, incluidos varios ganadores anteriores de Ascenders.

Entre los miembros del jurado estaba la tipógrafa Jessica Hische quien tuiteó: «He estado juzgando la competición Ascenders del @typedirectors y el increíble calibre del trabajo me hace querer eliminar mi sitio web».

Chris Caldwell

Matthijs Herzberg

Valerio Monopoli

«Los Ascenders de este año son algunos de los mejores diseñadores visuales, diseñadores tipográficos y rotulistas que trabajan en la actualidad, independientemente de su edad», dijo Paul Carlos, director de Pure+Applied, profesor adjunto de Parsons School of Design, The New School, New York y miembro de la Junta Asesora de TDC que creó el programa.

«Los jueces tuvieron dificultades para reducir sus selecciones finales dadas las increíbles entradas de este año. El jurado también, sin saberlo, seleccionó un grupo geográficamente diverso de ganadores, con diseñadores y rotulistas en países que van desde Auckland hasta Zagreb y muchos puntos intermedios».

TDC, parte de The One Club for Creativity, organizará una recepción para los ganadores de Ascenders el 16 de agosto de 2022 en el espacio de la galería The One Club en Nueva York, marcando la inauguración de una exposición de su trabajo que se prolongará hasta el 1 de septiembre de 2022.