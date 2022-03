Ascenders 2022 tiene el objetivo de buscar a los mejores talentos del mundo tipográfico con menos de 35 años.

En tipografía, cuando hablamos de ascendente nos referimos a un trazo hacia arriba de una letra minúscula que se extiende por encima de su altura x. En relación con este término, The Type Directors Club decidió fundar en 2018 Ascenders, un concurso que pretende reconocer las trayectorias de los creativos emergentes del diseño tipográfico.

La primera fecha límite para Ascenders es el sábado 30 de abril, con una fecha límite extendida con tarifas adicionales el martes 31 de mayo .

Este concurso premia a los mejores portfolios recibidos y la convocatoria está abierta a todos los creativos menores de 35 años cuyo trabajo tiene como objetivo elevar la tipografía y sus letras en diversas formas.

Desde tipos de letra hasta caligrafía, desde impresos hasta digitales, desde estáticos hasta animados, desde la creación de formas de letras hasta su uso magistral, Ascenders honra a los diseñadores en ascenso.

miembros del jurado

Desde la organización aseguran que como su objetivo es encontrar «los mejores talentos tiene sentido que sea juzgado por los mejores talentos». Por ello, han reunido a un grupo internacional de diseñadores y artistas que forman parte del jurado de este año.

Algunos de los miembros del jurado son antiguos premios Ascender como Albert Trulls o Fer Cozzi, diseñadora gráfica y tipógrafa radicada en Buenos Aires y ganadora de Ascenders en 2019.

Los otros miembros del jurado son:

Gail Anderson, presidenta, BFA Design y BFA Advertising Program, School of Visual Arts; socio, Anderson Newton, Nueva York, miembro de la junta de The One Club.

Aditya Bayu, tipógrafo e investigador de guiones indonesios, Yakarta.

Eleni Beveratou, directora creativa, Dalton Maag, Londres.

Erik Brandt, presidente del departamento, BFA Design, Minneapolis College of Art and Design, Minneapolis.

Anthony Bryant, creativo, director de arte, Brooklyn.

Cem Eskinazi, diseñador gráfico/tipográfico, Barcelona.

Jessica Hische, rotulista, autora, San Francisco.

Tien-Min Liao, diseñador tipográfico, Nueva York, Ascenders 2018.

Eric Q. Liu, editor, The Type, Tokio.

Dafne Martinez, diseñadora tipográfica, TipasType, Ciudad de México.

Gabriel Martínez Meave, diseñador gráfico y tipográfico, calígrafo, ilustrador, Meave Stvdivm, Ciudad de México.

Abbott Miller, socio, Pentagram, Nueva York.

Davis Ngarupe y JP Haynie, socios, directores creativos, Actual Source, Provo.

Miguel Reyes, diseñador tipográfico, tipo comercial, Cholula.

Alex Trochut, artista, diseñador gráfico, ilustrador, tipógrafo, Brooklyn.

Albert Trulls, director de arte, ilustrador, rotulista, Barcelona, ​​Ascenders 2018.

Liu Zhao, cofundador, director creativo, Guangzhou, Ascenders 2018.

«Trabaja duro, fracasa más duro. Esté siempre listo para ser más grande, más desordenado, mejor. Llora tanto como trabajas» Fer Cozzi

El premio y la campaña de promoción de la marca Ascenders de este año están diseñados por Zipeng Zhu, fundador y director creativo de Dazzle Studios, Brooklyn, con letras personalizadas adicionales de Tien-Min Liao.

un concurso mundial

Ascenders es un acontecimiento global, algo que es económico en una parte del mundo puede suponer una fortuna en otra. Es por eso que Ascenders tiene un precio determinado por país y región, desde 150$ hasta coste 0 en función del país. Y, por supuesto, ser miembro de The Type Directors Club o de One Club for Creativity te da derecho a un descuento sin importar dónde te encuentres.

