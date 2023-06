Actualizado 26/06/2023

El archipremiado estudio de packaging ha creado en colaboración con Avery Dennison Once Upon a Time, un proyecto basado en los cuentos populares que pretende inspirar a las marcas a pensar de manera diferente en relación con el papel del diseño para conectar con sus consumidores.

Imagen cedida por Supperstudio.

A pesar del paso de los años, los cuentos populares no dejan de cautivarnos con sus encantadoras narraciones. No son solo historias. También sirven como herramientas poderosas para comunicarse y conectar con las personas. Han sido transmitidas de generación en generación y su longevidad proviene de su capacidad para provocar respuestas emocionales. Con estos relatos como ejemplo, son muchas las marcas las que han reconocido el poder de la narración para usarlo en su beneficio.

En este camino por conectar emocionalmente con los consumidores, los diseños de packaging y etiquetas son el primer punto de contacto con las marcas. Para ayudar a las empresas a aplicar esta mentalidad, Supperstudio, Avery Dennison, Estal, Egisa, Amorim Top Series y Kurz han colaborado juntos para crear Once Upon a Time, un potente proyecto en el que han diseñado diez conceptos de belleza basados en cuentos populares con un enfoque particular, poniendo en el centro el problema de la sostenibilidad social.

Imagen cedida por Supperstudio.

La colección fue presentada el pasado 21 de junio en Barcelona a empresas del sector beauty en un evento en el que estuvieron presentes todos los agentes involucrados en el proceso creativo. Todos ellos explicaron en qué ha consistido su participación y cuáles son los puntos diferenciales de un proyecto que está llamado a marcar un estilo en el packaging para marcas de belleza.

Once Upon a Time empezó a gestarse hace poco más de un año con un objetivo muy claro: mostrar a la industria de la belleza las posibilidades que los materiales para etiquetas podían brindar a sus productos. Esto, en palabras de Miguel García, BDM Premium Solutions de Avery Dennison, se traduce en que «justamente la etiqueta podría brindar una nueva experiencia de marca, con texturas, acabados y formas».

Los cuentos tradicionales han servido de inspiración a Supperstudio para la conceptualización y el diseño de este proyecto que «repiensa cada uno de los mensajes que siempre nos han contado con el objetivo de adaptarlos a la sociedad del 2023» como explica su Director Creativo Paco Adín. En este sentido, asegura que «movimientos como el body positive, la discriminación por edad o la diversidad de género son algunos de los temas que desarrollamos en los 10 conceptos que integran Once Upon a time».

Imagen cedida por Supperstudio

El papel de Estal, Egisa, Amorim Top Series y Kurz tampoco puede pasar desapercibido en el proceso de creación de Once Upon a Time. Todos ellos han formado un cluster dispuesto a innovar y a trabajar con los mayores niveles de exigencia cuya labor se ve reflejada en todos los pequeños detalles de la colección.

Carlos Labori, CEO de Egisa, fabricante de estuches de alta gama, reconocía en la presentación que «la exigencia de este proyecto ha sido una motivación desde el primer momento y no dudaron en poner todos los medios técnicos y humanos para hacerlo realidad». Por su parte, Catarina Costa, de Amorin Top Series, empresa responsable del desarrollo y producción de los tapones, explicaba que «el gran reto de este proyecto ha sido salir de la zona de confort y buscar soluciones innovadoras».

También intervino Cristian Sillero, de Kurz, encargado de todos los acabados especiales, el cual aseguraba que «Once Upon a Time les ha obligado a dar un pasito más allá en la ejecución de cada uno de los conceptos». Y Celice Kkwapich, de Estal, empresa especializada en soluciones premium para el mundo del envase, destacaba «la visibilidad que este tipo de proyectos ofrece al vidrio y el papel crucial que desempeña la innovación en todo este proceso».

repensar los cuentos

El resultado de esta colaboración es un proyecto comprometido con la sociedad a través de la revisión de los mensajes de los cuentos tradicionales, que busca construir un mundo más justo e igualitario. Repasamos a continuación algunas de las propuestas.

Mirror Mirror está basado en el clásico cuento de Blancanieves. Desafía las normas estéticas y promueve que la verdadera belleza proviene del interior. La amabilidad, la empatía, la sinceridad y el amor son los valores que finalmente importan y se encuentran más allá del reflejo de un espejo.

Imagen cedida por Supperstudio.

Honeysty se inspira en Pinocho y llama a las personas a ser fieles a sí mismas. Refuerza la idea de que la honestidad y seguir tu conciencia pueden llevarte lejos y que no podemos cegarnos por el flujo constante de tendencias que nos alimentan en las redes sociales. Sin duda, un poderoso ejemplo de cómo las marcas pueden inspirar autenticidad y cómo conceptos como este pueden llevar a aceptarnos.

Imagen cedida por Supperstudio.

Huff & Puff está basado en Los tres cerditos y aborda el tema de los prejuicios. Enfatiza que no existe un único estilo de vida y llama a dejar de juzgar a los demás por vivir según sus propias reglas. Bajo el eslogan «Soplaré y soplaré y tus prejuicios destruiré», destaca la importancia de acabar con nociones y sesgos preconcebidos y promover la inclusión.

Imagen cedida por Supperstudio.

Con Twelve O’Clock, nos encontramos con un giro moderno en Cenicienta. Simboliza el empoderamiento y la capacidad de hacerse cargo de nuestro propio destino y tomar nuestras propias decisiones, a diferencia de Cenicienta que tenía que volver a casa a una hora exacta.

Imagen cedida por Supperstudio.

I’m Pretty está inspirado en El patito feo y su objetivo es desafiar los estándares de belleza convencionales y promover la aceptación corporal. Adopta la idea de ser bonita como una actitud y alienta a las personas a amarse a sí mismas tal como son.

Imagen cedida por Supperstudio.

Love Always Wins, por otro lado, está inspirado en La Bella y la Bestia. Promueve la idea de que el amor es una fuerza poderosa que puede unir a las personas, curar heridas y triunfar sobre la adversidad. Las historias de amor siempre han cautivado al público, y este concepto aprovecha esa fuerza para inspirar un cambio positivo, ya que vivir con amor enriquece las relaciones, genera confianza y crea un fuerte sentido de unidad.

Imagen cedida por Supperstudio.

Antiageism se basa en Rapunzel y desafía los sesgos relacionados con la edad. Destaca que la edad no es una característica definitoria ni una barrera para una vida plena, animando a las personas a vivir sin complejos.

Imagen cedida por Supperstudio.

Además de repensar los mensajes, cada uno de los conceptos innova en el uso de las aplicaciones, utilizando etiquetas de diferentes materiales tanto en los estuches como los envases, y que sorprende por el uso de técnicas y materiales disruptivos en los tapones. Como es el caso de los 3 tapones de Huff& Puff realizados con impresión 3D Full color o el tapón inspirado en los collares de tachuelas de Peter Punk, un concepto que nos invita a no perder el espíritu joven y a seguir teniendo una actitud rebelde.