La exposición se llama «Design can change the world» y presenta ocho conceptos de packaging inclusivo realizado por Supperstudio.

Son los pequeños gestos lo que hacen que consigamos algo realmente grande. Imagínate una nueva manera de hacer las cosas. Pensar y buscar un propósito claro es ahora un reto obligatorio para las marcas. Concienciar sobre la necesidad de preservar los mares y los océanos, dar visibilidad a colectivos desfavorecidos o luchar contra actitudes y prácticas intolerables puede hacer que las marcas adquieran relevancia y compromiso social a través del packaging.

Avery Dennison y Supperstudio se suman a este objetivo con la exposición «Design can change the world», con la que buscan inspirar a otras marcas para construir con valores. Un innovador proyecto protagonizado por ocho conceptos de packaging.

Esta exposición, que se celebra en el marco del Festival OFF de Madrid Design Festival, ha contado con la participación de reconocidos ilustradores que han destacado con un estilo propio a la hora de contar historias como Xoan Viqueira, José A. Roda y Rosemarie; fotógrafos de la escena editorial como Antón Goiri y o del mundo gastronómico como Paco Arará. Además de Javier Sánchez Medida, el artesano español.

«Design can change the world» es una invitación a hacer las cosas de una manera diferente. Paco Adín, director creativo de Supperstudio, asegura que los «consumidores quieren marcas comprometidas que hagan de este mundo un sitio mejor». También asegura que el futuro está en las empresas que realmente crean conciencia: «las marcas no pueden permanecer indiferentes ante los desafíos de la sociedad».

«Cada vez son más las marcas que se mojan, porque hace falta valor para construir una marca comprometida». Paco Adín, director creativo de Supperstudio

En la muestra también participa Avery Dennison, líder mundial en la producción de materiales autoadhesivos. Miguel García es uno de directores de la empresa y asegura que «todas las etiquetas están fabricadas con fibras con certificado FDC y desechos orgánicos, con los que además de sumarnos a la economía circular, reducimos la huella de carbono y el impacto energético».

sobre supperstudio

Agencia boutique de branding y packaging con más de 20 años de experiencia en el sector. Es la única agencia española reconocida por los Pentawards como Agencia del Año por partida doble en 2021 y 2016. Y ocupa el puesto 8º en su ranking mundial de las mejores agencias. En su palmarés se cuentan más de 100 premios recibidos en los principales certámenes de packaging: D&AD Awards, Vertex, FAB Awards, Laus y Best!n Food, entre otros.

