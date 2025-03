La industria del packaging está en plena transformación. Cada vez son más los diseñadores y marcas que apuestan por soluciones sostenibles, capaces de minimizar su impacto ambiental sin sacrificar funcionalidad ni atractivo visual.

El Informe de Tendencias 2024/25 de Pentawards, que reúne los avances más innovadores en este ámbito, revela que la sostenibilidad no es solo un objetivo, sino una realidad en evolución constante. Entre los diez ejes clave identificados, la tendencia “Leave No Trace” destaca por su enfoque en envases que desaparecen sin dejar residuos o que reutilizan materiales previamente desechados. Un cambio de paradigma que redefine la relación entre el packaging y el medio ambiente.

Envases que desaparecen: la nueva frontera del diseño

El informe recoge ejemplos de proyectos pioneros que están dando forma a esta visión. One Good Thing, reconocido con el Pentawards Diamond Best in Show, ha desarrollado un recubrimiento comestible que elimina la necesidad de envoltorios plásticos, asegurando que el packaging del futuro no solo proteja el producto, sino que también se integre de manera natural en el ecosistema.

En esta línea, Woola ha encontrado una solución sostenible para los sobres acolchados, reemplazándolos con lana de ovejas estonias que, hasta ahora, era considerada un residuo textil. Una iniciativa que no solo reduce el uso de plásticos, sino que también da valor a un recurso infrautilizado.

Otra propuesta innovadora es la de Good Nature Co., Ltd, que ha creado envases a partir de hojas caídas de naranjos. Este diseño, además de ser completamente biodegradable, actúa como un indicador de frescura, reflejando el estado óptimo de la fruta a través del color de las hojas.

Según Chloe Scanlan, portavoz de Pentawards, “mirando hacia 2025 y más allá, la industria del packaging jugará un papel clave en el movimiento global hacia la sostenibilidad. Con la introducción de nuevas regulaciones, estamos seguros de que veremos más innovaciones creativas que fomenten la reutilización, el reciclaje y la economía circular”.

Pentawards 2025: un reconocimiento a la innovación en packaging

La apertura de inscripciones para los Pentawards 2025 representa una oportunidad clave para los diseñadores y marcas que buscan destacar en este escenario cambiante. Este año, Pentawards busca incrementar los proyectos en la categoría sostenible, reforzando su apuesta por un futuro en el que el packaging combine creatividad, funcionalidad y respeto por el planeta.

El certamen, que cada año premia lo mejor en packaging a nivel global, es un escaparate de referencia para el sector. Con más de 2.000 participantes de 60 países, los premios ofrecen visibilidad internacional y la posibilidad de marcar la diferencia en una industria en constante evolución.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de marzo.