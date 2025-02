Del 13 al 15 de mayo de 2025, Milán volverá a convertirse en el epicentro del diseño y la innovación en packaging con una nueva edición de Packaging Première & PCD Milan. Este evento no es solo una feria comercial, sino un espacio de encuentro para explorar las tendencias que están redefiniendo el sector, desde la sostenibilidad hasta la tecnología de vanguardia.

Un escaparate de tendencias y creatividad

“Packaging Première & PCD Milan representa una oportunidad única para conocer las corrientes que están transformando el mundo del packaging”, explica Lara Castagna, directora del evento. “Este año vamos más allá de los límites tradicionales, combinando tecnología, creatividad y sostenibilidad para inspirar a todos aquellos que trabajan en la evolución de este sector”.

El evento reunirá a grandes marcas como Lancôme, El Corte Inglés y Xerjoff, que compartirán su visión sobre el futuro del diseño, la sostenibilidad y los materiales innovadores. Entre los ponentes confirmados destacan José Antonio Rojano (Branding & Packaging Design Services en El Corte Inglés), Niingjing Zhang (International Project Manager en Lancôme), Alberto Lozano Aragonés (Sourcing Senior Manager en Suntory Global) y Anna Toppino (Diseñadora en Xerjoff).

Debates y vanguardia en diseño de packaging

La edición de 2025 presentará una nueva sala de conferencias que se transformará en un “ring” de debate sobre los desafíos y oportunidades del sector. Cada jornada estará dedicada a uno de los pilares de Avant-Garde, la iniciativa de Packaging Première enfocada en redefinir el diseño de packaging:

Sostenibilidad (13 de mayo)

Materiales innovadores (14 de mayo)

Diseño (15 de mayo)

En este espacio, también se presentará una selección exclusiva de proyectos innovadores que marcan la dirección del sector. Un jurado de expertos evaluará las últimas propuestas antes de su exhibición en el evento.

Arte y tecnología: de la Inteligencia Artificial a la Imaginación Aumentada

Uno de los aspectos más esperados de esta edición será la interpretación de la Art Gallery por parte de los artistas Andrea Filippi y Gabriele Moschin, conocidos por integrar inteligencia artificial en sus obras. Bajo el lema “From AI to AI: from Artificial Intelligence to Augmented Imagination”, esta exposición explorará nuevas metodologías que van más allá de los usos convencionales de la IA en el arte y el diseño. También se presentará una selección de obras creadas por artistas y estudiantes que fusionan la inteligencia artificial, la naturaleza y el packaging.

Design Hub: el espacio de las agencias de diseño

El área dedicada a las agencias de branding y diseño de packaging, Design Hub – powered by Avery Dennison, ampliará su presencia con la incorporación de nuevos nombres clave como Bulldog, Batllegroup, NSG Design y Advision. Este espacio funcionará como punto de encuentro para el intercambio de ideas y la generación de nuevas colaboraciones.

Un evento exclusivo para profesionales del sector

Packaging Première & PCD Milan 2025 ofrece una ventana privilegiada al futuro del packaging de lujo, con entrada gratuita para profesionales del sector. Los interesados pueden registrarse a través del siguiente enlace: www.packagingpremiere.it utilizando el código 1235 para obtener su acreditación.

Actualizado 28/02/2025