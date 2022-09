Se celebrará el sábado 24 de septiembre de 10h a 14h en Las Naves (Valencia) y el precio de la matrícula es de 30€.

Truenorayo Fest es un festival que nació con el propósito de convertirse en una cita anual en el calendario nacional de festivales difundiendo la música y la ilustración nacional e internacional. Además, se caracteriza por potenciar la música como plataforma de difusión cultural reivindicando el papel de la mujer y del colectivo LGTB+ como rol activo de la música, no solo como artistas sino también como equipo técnico, profesionales de la producción y en los principales puestos de dirección.

El cartel de esta edición lo ha realizado Lola Beltrán.

Cada año, en su cartel conviven artistas de primer nivel, tanto nacionales como internacionales, con bandas jóvenes y emergentes para poder dotar a estas de referentes, apoyo y oportunidades para poder desarrollar su carrera. Para esta nueva edición, Truenorayo Fest y Barreira A+D han unido fuerzas y ofrecen un taller excepcional con dos artistas increíbles como Ana Galvañ y Sonia Pulido que, por primera vez, compartirán conjuntamente las claves de su proceso de trabajo.

Las ilustradoras mostrarán su trabajo y expondrán diferentes ejemplos de encargos, que les permitirán tratar diferentes temas como relaciones con clientes, el proceso creativo para realizar un encargo, conceptualizar una idea, problemas y soluciones, fortalezas y debilidades. Todo esto se realizará dentro del marco del Truenorayo Fest y en colaboración con el Máster en ilustración Profesional de Barreria A+D, un taller experimental de ilustración. Puedes reservar tu plaza aquí.

objetivos

La idea del taller es abordar el formato cartel, en el que ambas ilustradoras han trabajado, poniendo el foco en el proceso y no en el resultado final: «Lo interesante es el camino, no la meta». En esta línea, se trabajarán dos posibles direcciones, una correspondería a un marco más institucional y la otra a un marco más independiente, lo que permitirá ver y poner sobre la mesa las diferencias de las opciones a todos los niveles.

sobre ana galvañ

Autora de cómics e ilustradora murciana. Ha colaborado con prensa y editoriales como El País, The Guardian, The Washington Post, The New York Times, Socialter y Berliner. En el ámbito del cómic, sus historias han aparecido en publicaciones como Fantagraphics, Nobrow, Kus!, Vertigo DC, Apa-Apa y Fosfatina. Recientemente ha publicado Tarde en McBurger’s, una historia preadolescente y fantástica editada por Apa Apa cómics.

sobre sonia pulido

Vive y trabaja en una pequeña ciudad al lado del mar. Es ilustradora y no podría ser otra cosa que una ilustradora. Aunque a veces le gustaría dejarlo todo y dedicarse a la jardinería conceptual, por ejemplo. Trabaja sobre todo para periódicos y revistas, entre sus clientes encontramos The New Yorker, The New York Times, El País Semanal, The Boston Globe, La Vanguardia, The Wall Street Journal, Wired y Variety entre otros. Ha ilustrado cubiertas para libros y álbumes. Phaidon, Penguin Random House, Harper Collins, Lumen, Blackie Books, Alfaguara y Planeta son algunos de sus clientes. En el año 2020 fue galardonada con el Premio Nacional de Ilustración.