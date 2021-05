«Lo que veo en pantalla no es igual a lo que me entrega la imprenta». Una frase que suele ser muy habitual entre diseñadores y clientes, que es fruto de las diferencias que existe en el color dependiendo sobre qué soporte se representa. Nuestro impresor de cabecera nos explica las diferencias que hay entre el color RGB y CMYK.

Siempre tenemos el mismo problema con el color. «Quiero imprimir el color que veo en la pantalla». Y aunque no siempre se puede, podemos decir que tenemos la solución. Sí se puede o mejor dicho, casi se puede.

Si quieres ver impresos los colores RGB en CMYK hay una solución pero tendrás que leer el artículo hasta el final para poder encontrar la solución.

Lo primero que tenemos que dejar claro es que el color es algo muy complejo de controlar y dominar. El color es un elemento vivo dentro de nuestro proyecto y eso es importante tenerlo en cuenta.

Un color no es igual por la mañana que por la tarde o por la noche, depende de la luz del entorno. Al igual que no es lo mismo ver un color en interior con luz artificial (con cientos de variantes de bombillas, tubos fluorescentes o led) que en el exterior.

Lo mismo ocurre en nuestras pantallas. Ni es lo mismo un color si la luz del sol le da a nuestro monitor por detrás, de lado o por delante.

color visible

El color que ven nuestros ojos es una realidad que no se puede reproducir (de momento) de ninguna manera. El color que vemos siempre es mucho mayor y mucho más rico que cualquier reproducción, en pantalla o en papel.

Además de que hay colores que nuestros ojos no ven como son los infrarrojos o los ultravioletas que existen en una longitud de onda pero nuestros ojos no son capaces de verlo.

Teniendo toda está locura presente podemos pasar al siguiente nivel.

color rgb

El color RGB es lo que denominamos color luz, es decir, no se trata de tinta sino el que se representa gracias a la luz que emite nuestra pantalla. Para conseguir todos los colores (exactamente 16.7 millones de colores) los monitores usan una combinación de tres colores Rojo (Red), Verde (Green) y Azul (Blue)

Los colores RGB normalmente son más brillantes y vivos. La combinación tanto de la luz como de esa gama concreta hace que las combinaciones entre ellas produzca un campo de color diferente del CMYK.

Hay colores en RGB que no son reproducibles en CMYK especialmente algunos azules, verdes o naranjas. Generalmente tienen un tono más eléctrico que el resto.

¿Por qué sucede esto? Simplemente porque no usan los mismos elementos combinatorios para producirlos ni el mismo soporte para trasmitirlos.

color cmyk

El color CMYK es color tinta, es decir que todos los colores se producen al combinar la trama de Cian, Magenta, Amarillo (Yellow) y Negro (Black). Estos cuatro colores tienen un campo de color más reducido lo que nos lleva a tener menos colores.

Además los colores tinta se imprimen sobre un soporte, normalmente papel, y en cada papel la tinta reacciona de forma diferente y ante la misma tinta lo que vemos cambia.

Los papeles estucados normalmente ofrecen unos colores más brillantes y vivos, mientras que los papeles no estucados (offset) suelen mostrar el color más apagado y desaturado.

«Lo que veo en la pantalla no es igual que en el papel», es lo que suelen decir algunos diseñadores o clientes. La respuesta es sí, así es. Y normalmente no se parecerá nada en absoluto. Son dos sistemas de reproducción diferentes y por tanto no son comparables. Ese gesto tan propio de los creativos de acercar la carta de color a la pantalla para ver si se parece no tiene ningún sentido.

Comparar un color impreso con un color en pantalla es como comparar un avión de papel con uno de verdad, los dos vuelan pero nada tienen que ver.

imprimir rgb

Hay una solución intermedia para poder reproducir los colores RGB con tintas CMYK, que tenemos en Impresum, que es la impresión de alta calidad fine art, algunos lo llaman impresión giclée.

Este tipo de impresión utiliza más tintas de color con lo que se amplia el campo de color y además si utilizamos papeles especiales pensados especialmente para ampliar y mejorar los colores nos acercaremos a lo que vemos en pantalla entre un 85-94%.

La diferencia está en el color y en el papel que se use, ya que hay colores que aunque se quiera nunca saldrán pero otros con un papel adecuado podemos acercarnos hasta ese 94%.

En cualquier caso siempre habrá que contar con un profesional que sea capaz de gestionar el color y adaptarlo para reproducir aquello que se quiere.

Por otro lado, tenemos también el universo de color de Pantone, pero esto lo dejaremos para otro día.

