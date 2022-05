¿Quién fue John Whitney? Fue un animador e inventor americano que es considerado como uno de los padres de la animación por ordenador.

¿Quién fue John Whitney?

Descendiente de la famosa familia americana Whitney, John Whitney nació en Pasadena (California) en 1917. Estudió en Pomona College, una universidad privada de artes, y sus primeros trabajos cinematográficos fueron películas en 8 mm de un eclipse lunar que realizó con un telescopio casero.

En los años 1937 y 1938 viajó a París para estudiar composición dodecafónica con René Leibowitz. En 1939 volvió a Estados Unidos y comenzó a colaborar con su hermano James en una serie de películas abstractas que se centraban en la materialidad de la imagen en relación con la percepción. En 1948 recibió una beca Guggenheim y su obra Five Film Exercises recibió un premio de sonido en el Primer Concurso Internacional de Cine Experimental de Bélgica en 1949.

Más adelante, entre los años cuarenta y sesenta, los hermanos Whitney llevaron a cabo una serie de obras que en aquel momento destacaban en la síntesis de la video-imagen a partir de anotaciones gráficas en sistemas informáticos. El desarrollo de estos conocimientos tuvieron una gran repercusión en toda su carrera.

los primeros pasos en la animación

Durante la década de 1950, Whitney desarrolló diferentes técnicas de animación mecánica para crear secuencias para programas de televisión y comerciales. En 1952, dirigió películas de ingeniería sobre proyectos de misiles guiados. Una de sus obras más famosas de este período fue la secuencia animada del título de la película “Vértigo” de Alfred Hitchcock de 1958, en la que colaboró con el diseñador gráfico Saul Bass.

En 1960 fundó Motion Graphics Incorporated, donde utilizó el ordenador analógico mecánico de su propia invención para crear anuncios y secuencias de títulos de películas y televisión. Al año siguiente, reunió un registro de los efectos visuales que había perfeccionado usando su dispositivo, titulado simplemente Catálogo.

Whitney tuvo la oportunidad de trabajar con los nuevos ordenadores de alta potencia entre 1966 y 1969 cuando obtuvo una beca como artista residente en IBM. El programador Jack Citron programó las computadoras IBM 360 Digital para él. La primera película que creó en este formato fue titulada Homenaje a Rameau y hace referencia al libro de Rameau que habla sobre la armonía.

procesos digitales más rápidos

El trabajo profesional de Whitney en la década de los 70 destacó por el abandono del ordenador analógico para trabajar con procesos digitales más rápidos. En esa década impartió la primera clase de gráficos con ordenadores en la UCLA. Una de sus obras más reconocidas es Arabesque de 1975, caracterizada por formas de colores florescientes y psicodélicas.

Entre 1969 y 1970 experimentó con la programación informática de gráficos en movimiento en el Instituto de Tecnología de California. Su trabajo durante las décadas de 1980 y 1990 estuvo marcado por la utilización de ordenadores más rápidos y la invención de un programa de composición audiovisual llamado Whitney-Reed RDTD (Radius-Differential Theta Differential). Las obras de este período, como Moondrum (1989-1995), utilizaron música compuesta por él mismo y, a menudo, exploraron temas místicos o nativos americanos.

Whitney desarrolló en la serie Matrix I-III (1970-1972) una película abstracta con un elaborado sistema de patrones gráficos en movimiento que, junto a otras películas que creo en aquel momento, se convertirían en los primeros pasos de las películas realizadas a ordenador. Estas primeras películas fueron creadas a partir de la programación informática con el principal objetivo de construir un lenguaje visual sistemático. Más adelante, el verdadero interés se puso en la construcción de un léxico de vocabulario electrónico.

A partir de los setenta los hermanos continuaron caminos diferentes: mientras que James se centraría en la creación de películas de temática mística; John seguiría con la programación para animación.

Algunas de sus películas fueron conservadas por el Center for Visual Music de Los Ángeles. Más adelante fueron transportadas al HD para mejorar su conservación y han sido expuestas en grandes museos como Visual Music en el Museo de Arte Contemporáneo de Los Ángeles, el Museo Hirshhorn, en la muestra Third Mind en el Museo Guggenheim o en Sons et Lumieres en el Centro Pompidou.

ordenador analógico mecánico

El ordenador analógico que Whitney utilizó para crear sus animaciones más relevantes fue construido a finales de la década de 1950 al convertir el mecanismo de un director de cañón antiaéreo de la Segunda Guerra Mundial. Después, Whitney aumentaría el mecanismo con otro aparato de más calidad, creando una máquina de doce pies de altura.

Las plantillas de diseño se colocaron en tres capas diferentes de mesas giratorias y se fotografiaron con cámaras giratorias de varios ejes. En esta técnica el color se añadía mediante la impresión óptica que provocaba.

A finales de la década de 1980, Whitney se concentró en desarrollar un instrumento en el que se pudiera componer una salida visual y musical al mismo tiempo. Su primera pieza sobre esta nueva instrumentación, que se mejoró más adelante, apareció en Espirales en 1987. Whitney continuó componiendo nuevas piezas de música visual hasta su muerte en 1995.

La carrera cinematográfica de John Whitney duró más de 55 años y 40 los dedicó al trabajo con ordenadores. Esto es un hecho sorprendente en la vida de cualquier cineasta independiente y, en el caso de Whitney, parece particularmente sorprendente por la notable calidad de sus creaciones.