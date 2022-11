¿Quién es Gerard Huerta? Es el diseñador de logos tan icónicos como el de HBO o la revista Time. Sus aportaciones para el mundo de la música conformaron un imaginario visual en el que el logo de ACDC es el más destacado representante.

Gerard Huerta

Gerard Huerta nació en 1952 en el Sur de California. Después de graduarse en el Art Center Collage of Design en 1974, inició su carrera profesional como diseñador en la discográfica CBS Records, con sede en Nueva York. En estos primeros años de desarrollo profesional diseñó logos para numerosos artistas de la discográfica entre los que podemos destacar Bob Dylan, Boston, Willie Nelson, Rupert Holmes, Alvin Lee, Ramsey Lewis, The Isley Brothers o George Benson, entre muchos otros.

Logo de BlueOysterCult

el logo de acdc

Cuando Huerta dejó CBS era uno de los diseñadores referentes en la creación de identidades visuales para grupos de música. Este prestigio le llevó a un encargo especial que acabaría marcando su carrera: ACDC llamó a su puerta para diseñar la portada de los álbumes Let There Be Rock y High Voltage. El diseño para Let There Be Rock, inspirado en la tipografía de la biblia de Gutemberg, se convertiría en el logo oficial del grupo.

El diseño del logo para ACDC comenzó siendo parte de una portada para el disco Let There Be Rock.

El logo fue creado en 1977 y en la actualidad es uno de los más reconocidos en la historia del rock. Con su inconfundible rayo en medio de las cuatro letras y una tipografía sans-serif con letras angulares, no tardó en marcar tendencia configurando un estilo que se vería reflejado en portadas y logos posteriores. Respecto a la idea, Huerta cuenta que pensó que una tipografía inspirada en la de Gutenberg podría quedar bien: «Pensé que las letras Gutenberg casarían muy bien con el estilo de la banda y su estilo oscuro y siniestro». El tiempo ha demostrado que el diseñador americano no se equivocó.

Logo de ACDC

Sin embargo, la autoría del logotipo no está exenta de polémica. En la biografía que escribió Murray Engleheart sobre ACDC, se atribuye por error el logo a Bob Defrin, pero este solo se encargó de la portada del disco. Huerta jamás denunció a la banda y no reclamó más dinero por su trabajo, pero la obra original está guardada en su archivo personal y la realidad es que ahora hay apenas dudas de que él es el verdadero autor.

El logo de ACDC no fue su última creación en el mundo de la música. Los grupos The Outlaws, Chicago, Foreigner o Firefall también disfrutaron de sus diseños en los años siguientes. Además, diseñó una guitarra eléctrica de ocho mástiles, que fue bautizada como The Rock Ock, para el National Guitar Museum.

Bandas como The Outlaws, Chicago, Foreigner o Firefall también encargaron trabajos al diseñador.

más allá de la música

Pero el trabajo de Huerta va mucho más allá de la industria musical. Durante años trabajó mano a mano con el ilustrador Roger Huyssen, con el cual diseñó el cartel y la rotulación de la película Bronco Billy (1980) de Clint Eastwood y crearon los logos en numerosas ocasiones de la Superbowl. En cine también trabajó en los diseños de Star Trek III y Friday the 13th.

La lista de logos que diseñó para empresas ajenas al mundo musical también es inmensa. Algunos de los más destacados son HBO, la revista Time, Calvin Klein’s Eternity, Pepsi light, The American Lawyer, Condé Nast’s Traveler, The National Guitar Museum o Monterey Peninsula Country Club. Otra parte interesante de su obra es que durante 14 años se encargó del diseño de las esferas de los relojes originales del Ejército suizo y de la creación de ilustraciones para sus productos.

Logo de HBO

Si por algo destacan las creaciones de Huerta es por su carácter atemporal. Prueba de ello es que muchos de sus logos que fueron diseñados hace más de 40 años todavía continúan siendo utilizados por sus clientes y forman parte de la historia de la cultura visual. Es un claro ejemplo de que para el buen diseño no pasa el tiempo.

Durante 14 años se encargó del diseño de esferas de relojes originales del Ejército suizo.

Su condición de tipógrafo tampoco puede pasar desapercibida. Esta se ve reflejada en que la mayoría de sus logos están compuestos principalmente por letras. El uso del lettering para portadas de discos también fue un recurso que utilizó mucho a lo largo de su carrera. Pero, sin duda, su mayor creación en este campo fue la tipografía que diseñó para Pepsi.

Tipografía que diseñó para Pepsi

En la actualidad, parte de la obra de Huerta se encuentra expuesta en la colección permanente del Museum of Modern Art de Nueva York. Su portfolio está casi al completo en su página web oficial y en su cuenta de Instagram publica y analiza el trabajo que ha realizado a lo largo de su vida.

Logo de Eternity

Logo de Crabtree&Evelyn

Logo de Duchess

Logo de la revista Time

Logo de Adweek

Logo de PC Magazine