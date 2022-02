Si estás en blanco y aún no sabes qué regalar a un diseñador gráfico por San Valentín este 2022, aquí una selección de 10 ideas para ajustar según el bolsillo y los gustos de cada uno.

Joanna Kosinska on Unsplash

colección biblioteca gràffica

Con esta colección queremos que conozcáis la vida tanto profesional como personal de los principales referentes del diseño gráfico. Porque seamos sinceros, ¿qué sabes acerca de A.M. Cassandre? ¿Y de Neville Brody? ¿Podrías hablar más de 5 minutos sobre quién fue Saul Bass? La mayoría de nosotros conocemos una parte ínfima de estos grandes profesionales, pero desconocemos cuándo empezaron, dónde, si tuvieron hijos o se casaron 3 veces, qué influencias tuvieron… incluso de la mayoría no sabemos qué fue aquello que les convirtió en referente mundial o nacional. Un regalo que es una apuesta segura para no fallar en San Valentín y que además ahora tiene un descuento especial.

calendario emocional

Sí, lo sabemos. ¿Por qué regalar a un diseñador gráfico por San Valentín un calendario cuando estamos a mediados de febrero? Pues aquí dos buenas razones. 1. Este diseño es completamente atemporal y perpetuo. Por tanto, da igual si es enero, febrero, agosto u octubre. Su cuidado diseño rompe la estructura típica de calendario y está pensado para ser utilizado independientemente del año. 2. Más allá de la estética, el calendario emocional sirve como herramienta para marcarnos objetivos y metas como usuarios. Además, este regalo siempre lo puedes completar con el pack que incluye el libro + el cartel (y en el que puedes elegir la galaxia amor)

silla ergonómica

La comodidad es una de las facetas más importantes para trabajar bien y en el caso de los diseñadores esto resulta especialmente importante. Si aún tienes dudas sobre qué regalar a un diseñador gráfico por San Valentín, ten por seguro que una sillar ergonómica será valor seguro. En el mercado existen muchos diseños, pero nosotros te recomendamos la Herman Miller Executive tamaño B lumbar apoyo Aeron, una apuesta sencilla que te ayudará a mejorar tu calidad laboral.

libro vivir del diseño

¿Quieres regalar un libro a un diseñador gráfico sin arriesgar? Pues regala Vivir del diseño. Instrucciones para gestionar tu negocio creativo (si quieres). Escrito por Ana Gea, cofundadora de PalauGea y editora de Gràffica, en este libro se detallan todas las claves que te permitirán convertir en un negocio tu profesión creativa. A lo largo de 350 páginas se abordan cuestiones prácticas como la búsqueda de empleo, cómo ser freelance, cómo gestionar un estudio de diseño, cómo buscar clientes, promocionarse, posicionarse, dirigir equipos de trabajo, calcular presupuestos o hacer un contrato entre otras materias. En el caso de que quieras otro libro visita la tienda Gràffica, donde encontrarás muchas más propuestas.

smartphone

Otro gadget para triunfar en San Valentín es sin duda un teléfono móvil. Si tenemos dudas a la hora de elegir, uno de los factores determinantes en su elección es la cámara fotográfica (aquí puedes encontrar los móviles con mejor cámara fotográfica de 2022). Y ahí habría tres parámetros básicos a tener en cuenta antes de decidirnos y que determinan las calidad: la óptica, el sensor y el postprocesado. En ese caso, entre nuestros preferidos están el iPhone 13 Pro Max y el Huawei Mate 40 Pro. Pero si lo que queremos es una máquina que además sea 100% funcional, que tenga una buena usabilidad y además sea bonita, el teléfono que nos ha enamorado es el Google Pixel 6 PRO.

cámara fotográfica zink (sin tinta)

Vivimos en el mundo de la imagen. Y puestos a regalar por San Valentín, ¿qué mejor que una cámara fotográfica? Nuestra favorita es la Kodak Smile Instant Print. En estos momentos es la que produce las mejores imágenes de todas las cámaras Zink. Su diseño simple y compacto, imita más el formato smartphone que el de una cámara clásica, de forma que es más fácil llevarla contigo. El diseño deslizante incluye un mecanismo de encendido y apagado que evita tomar imágenes accidentalmente desde nuestro bolsillo o nuestro bolso.

ipad pro

Si quieres sorprender a un diseñador/a con dispositivo que para combine el tiempo productivo con el tiempo de ocio, la respuesta es clara: iPad Pro. Nos permite bocetar, dibujar, escribir y tomar notas, ver vídeo, leer y estar conectado con el mundo que te rodea. Y sin llegar a ser un ordenador, la tableta de Apple se ha convertido en una estación de trabajo supletoria muy resolutiva para determinadas ocasiones. Una máquina potente y perfecta para acompañarnos allá donde vayamos. Está disponible en diferentes versiones (11 pulgadas y 12,9 pulgadas en sus últimos modelos, con diferentes rangos de precios).

color book

Si queremos hacer un regalo práctico para San Valentín, el nuevo Color Book de Gràffica es una muy buena opción. Se trata de una guía esencial, llena de gamas de color en CMYK y Pantone. 96 gamas de color CMYK acompañadas de 36 colores Pantone© y un muestrario de papeles especiales de color (Gmund, ArjoWiggins, Guarro, G.F Smith). Concebido como una herramienta de trabajo, el Color Book de Gràffica representa más de 300 colores impresos en cuatricromía y tinta plana donde encontrarás una referencia de cómo se reproduce el color sobre el soporte papel.

gadgets

Ni tazas con corazones ni mensajes empalagosos. No hace falta caer en los tópicos para hacer un regalo original y creativo. Si no quieres fallar en este San Valentín puedes regalar un gadget que facilite a cualquier diseñador o diseñadora llevar a cabo su trabajo. Las posibilidades son muy variadas y dependerán de las necesidades del creativo en cuestión.

ordenador para edición de vídeo

Aquí nuestro corazón queda dividido entre dos opciones. El HP Pavilion o el Apple Mac Pro, uno de los mejores ordenadores para edición de vídeo en este momento. Las dos máquinas son súper potentes. Eso sí, el precio puede ser un hándicap si nuestro presupuesto para San Valentín es limitado.