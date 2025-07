Seguro que te ha pasado más de una vez: te cruzas con una tipografía que te encanta —en un cartel, una web, un libro o un packaging— y te preguntas: ¿cómo puedo identificar esta tipografía? Y a partir de ahí comienza la búsqueda. A veces es un reto sencillo, pero otras se convierte en una auténtica misión imposible.

Existen varias formas de intentar identificar una tipografía. La primera —y probablemente la más divertida— es tirar de agenda y escribirle a ese colega tipópata que siempre responde algo como: «¡Sí, hombre!… si no es una de Maximiliem Gromenauer, es de Bodoni». La segunda opción es la más común: desistir por pura pereza o desesperación. Y la tercera, mucho más eficaz, es recurrir a herramientas online capaces de identificar tipografías a partir de imágenes.

What Font Is: identificar tipografía con solo una imagen

Entre las opciones disponibles, una de las más conocidas es What Font Is. Esta herramienta permite subir una imagen —ya sea desde tu ordenador o mediante una URL— para identificar la tipografía que aparece en ella. Es tan sencillo como asegurarse de que la imagen no pese más de 1,8 MB, pulsar el botón de “continue” y esperar unos segundos para ver los resultados.

Además, la plataforma permite afinar la búsqueda: puedes indicar si el fondo de la imagen es claro u oscuro, o si prefieres ver únicamente tipografías gratuitas o también incluir las de pago. Una vez completado el proceso, te devuelve una lista de fuentes que se parecen a la que has subido, con enlaces para conocer más detalles, descargarla o adquirirla.

Las limitaciones (y los avances)

Eso sí, como cualquier herramienta automática, tiene sus limitaciones. Identificar tipografía no siempre es tan simple si la imagen es de baja calidad, las letras están demasiado juntas, distorsionadas o superpuestas. En esos casos, el sistema puede fallar o ofrecer resultados poco precisos.

Pero lo cierto es que el panorama ha cambiado mucho en los últimos años. Hoy identificar tipografía no depende únicamente de buscadores como What Font Is o WhatTheFont, la popular herramienta de MyFonts. Ahora muchas plataformas que usamos a diario han integrado sistemas de reconocimiento tipográfico. Es el caso de Google Lens, que permite identificar textos y fuentes desde cualquier imagen con la cámara del móvil. O herramientas como Figma, Canva o Photoshop, que incorporan funciones para identificar tipografías dentro de sus flujos de trabajo.

Y la inteligencia artificial también ha entrado con fuerza en este terreno. Algunos modelos de IA no solo identifican tipografía, sino que son capaces de sugerir alternativas, recrear estilos o incluso generar familias completas a partir de una muestra. Herramientas como Font Matcherator de Fontspring o proyectos experimentales basados en IA están llevando este proceso mucho más allá.

¿Sigue siendo útil What Font Is?

A pesar de la proliferación de alternativas, What Font Is sigue siendo una de las bases de datos más grandes del mundo para este propósito, con más de 800.000 fuentes indexadas, tanto comerciales como gratuitas. Y, a diferencia de otros sistemas, permite hacer búsquedas por similitud visual, lo que sigue siendo muy útil cuando te enfrentas a una imagen estática.

Si quieres profundizar aún más y explorar otras herramientas que te ayuden a identificar tipografía, te recomendamos echar un vistazo a nuestro artículo Siete herramientas para identificar una tipografía, donde recopilamos las mejores soluciones para resolver este enigma que tanto nos obsesiona a quienes amamos las letras.

Porque, aunque la tecnología cambia, esa curiosidad tipográfica que surge al cruzarte con una fuente desconocida sigue siendo la misma. Y por suerte, siempre nos quedará la opción de preguntarle a ese amigo que responde, con toda seguridad: «¡Sí hombre… si no es de Maximilian Gromenauer, es de Bodoni!».

Actualizado 09/07/2025