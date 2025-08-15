En muchos países, especialmente en contextos donde el diseño gráfico se aplica a espacios públicos —señalización, mapas, sistemas de transporte o interfaces digitales—, existen pautas que promueven lo que se conoce como un diseño universal del color.



Estas directrices buscan garantizar que la información visual no dependa exclusivamente del uso del color, y que pueda ser comprendida también por personas con trastornos en la percepción cromática, como el daltonismo. La intención es clara: que cualquier usuario, independientemente de su capacidad para distinguir ciertos tonos, pueda acceder al contenido gráfico de forma clara, intuitiva y eficaz. Porque diseñar bien no es solo una cuestión de estilo, sino también de inclusión.

–

Con el fin de poder diseñar aplicando un diseño universal de colores, tanto en Photoshop como en Illustrator existe una opción que te permite visualizar el diseño con el que estás trabajando para comprobar si la información visual que contiene sería perceptible para las personas daltónicas.

Las opciones disponibles en Photoshop y en Illustrator contemplan la posibilidad de previsualizar el diseño de dos maneras diferentes, según el tipo de daltonismo del que se trate. Entre los tipos de daltonismo que existen, los más comunes son la protanopía que afecta a aquellas personas con sensibilidad reducida al rojo y la deuteranopía que la padecen aquellas personas que sufren ceguera al color al verde.

Para comprobar si un proyecto cumple con un diseño universal de colores, primero tienes que pasar la imagen a RGB, ya que es el modo de color más preciso para obtener una prueba de pantalla para daltonismo. Luego, solo tienes que seleccionar Ver > Ajuste de prueba > Daltonismo y seleccionar el tipo de daltonismo: Protanopia o Deuteranopia. Los colores de la imagen cambian mostrando el diseño en pantalla tal como lo vería una persona con daltonismo. De esta manera puedes saber qué parámetros de tono o brillo tienes que modificar para que un daltónico pueda distinguir y percibir los objetos con mayor facilidad.

En la página help.adobe.com, ofrecen unos consejos que pueden ayudarte a la hora de modificar estos parámetros:

1. Cambio de tono o brillo de los colores:

– El rojo puro tiende a aparecer oscuro y turbio; el rojo anaranjado, en cambio, es más fácil de reconocer.

– El verde azulado resulta menos confuso que el verde amarillento.

– El gris se puede confundir con el magenta, el rosa pálido, el verde pálido o el verde esmeralda.

– Siempre que sea posible, evitar estas combinaciones: rojo con verde, amarillo con verde brillante, azul claro con rosa y azul oscuro con violeta.

– Evitar los elementos rojos sobre fondos de colores oscuros, o los elementos blancos sobre fondos de color amarillo o rojo anaranjado.

2. Aplicar motivos o formas variados.

3. Añadir bordes blancos, negros o de colores oscuros a los límites de los colores.

4. Usar estilos o familias de fuentes diferentes.

Estas pruebas en pantalla pueden resultar una guía excelente y una herramienta muy útil si te enfrentas a un proyecto que tenga que ser visualmente accesible.

_____

+info: help.adobe.com