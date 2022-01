La calidad de las cámaras de foto de los smartphones no deja de mejorar año a año. Como para el sector creativo es fundamental conocer las mejores herramientas del momento, te presentamos una selección de los teléfonos móviles con mejor cámara para este 2022.

La calidad de la cámara se ha convertido en una de las condiciones que marcan la diferencian a la hora de elegir smartphone. En los últimos años la tecnología ha avanzado a pasos agigantados y ahora no es necesario tener una cámara de fotos en la mano para hacer buenas fotografías. Para que puedas inmortalizar momentos siempre que quieras, te presentamos una selección de los móviles con mejor cámara de fotos en este 2022.

iphone 13 pro max: un sistema de cámaras revolucionario

¿Ha llegado Apple a la cumbre de la fotografía? Este nuevo iPhone cuenta con un sistema de cámaras Pro y con un hardware de última generación capaz de captar detalles increíbles. Por otro lado, dispone de un software inteligente que te ofrece nuevas técnicas de imagen y vídeo y un chip llamativamente rápido.

Además, este nuevo iPhone cuenta con tecnología de cámara macro. Gracias a su lente rediseñada y su potente sistema de autoenfoque, el nuevo ultra gran angular tiene un ojo asombroso para todos los detalles que permitirá a los usuarios enfocar a una distancia de solo 2cm.

samsung galaxy s21 ultra 5g: vídeos en 8k

La cámara del Samsung Galaxy S21 Ultra 5G cuenta con muchos detalles pero, quizás, el más destacable es que con él los usuarios podrán realizar los vídeos de mayor resolución disponibles en un smartphone, lo que equivale a cuatro veces más píxeles que la resolución 4K.

Asimismo, tiene una cámara de 108 megapíxeles que captura detalles que los usuarios podrán ampliar y revelar más imágenes en su interior. La calidad de esta cámara expresa datos de color para obtener detalles y tonalidades más realistas.

oppo reno 10x zoom: una nueva perspectiva

Este modelo de Oppo también se encuentra entre teléfonos móviles con mejor cámara para 2022. Combinando tres objetivos sobre diferentes distancias focales, la cámara de este smartphone consigue un ancho de banda completo de 16-160 mm y una distancia focal efectiva 10 veces mayor que la de un objetivo gran angular. También hay que destacar la configuración de tres cámaras complementada con un doble OIS para garantizar la estabilidad incluso cuando se hace un zoom completo en la operación manual.

Con una gran apertura, este modelo hace sin esfuerzo fotos de retratos profesionales, con 5 elegantes ajustes tipo bokeh para elegir. Por su parte, el modo belleza IA funciona incluso en situaciones de contraluz.

huawei mate 40 pro: cuatro grandes funciones

Este modelo de Huawei cuenta tres objetivos con cuatro funciones: sensor láser, cámara de ultra visión, cámara de cine ultra ancha y cámara de teleobjetivo.

Gracias al modo de vídeo HDR de XD Fusion que renderiza cada fotograma con un detalle, color, contraste y brillo fielmente optimizados, mediante imágenes multiexposición personalizadas, se podrán llevar a cabo grabaciones de mucha calidad.

oneplus 9 pro 5g: fusión con hasselblad para competir

En los últimos años OnePlus se estaba quedando un paso por detrás del resto en lo que respecta a la cámara de sus smartphones. Para poner remedio a este problema en este modelo la cámara ha sido diseñado por Hasselblad, una de las empresas referentes en el diseño de cámaras analógicas.

El resultado parece satisfactorio ya que cuenta con 48 megapíxeles y el disparo por defecto es de 12 megapíxeles. Otra de las consecuencias más evidentes que ha tenido esta fusión con Hasselblad ha sido en la interpretación del color para tonos naturales.

google pixel 6 pro: un software que se actualiza

Si bien es cierto que la cámara del Google Pixel 6 Pro no ha cumplido con las expectativas, no podemos dejarla de lado. A pesar de que todavía está un paso por detrás de las grandes marcas, la calidad de su imagen y sus funciones como de borrador mágico no dejan a nadie indiferente y es una opción interesante desde el punto vista económico.

Otro factor diferencial es que su cámara no es solamente un hardware, sino que es un software que puede recibir actualizaciones de forma progresiva. Muchos expertos creen que esta capacidad de actualización será una de las claves para mejorar algunas cuestiones.

xiaomi mi 11i 5g: una pantalla de gran calidad

Entre los teléfonos móviles con mejor cámara para 2022 también podemos destacar al Xiaomi MI 11i 5G. Cámara principal, cámara telemacro y cámara ultra gran angular son los tres objetivos que ofrecen una gran variedad de posibilidades y una destacable calidad de imagen.

La cámara es de ultra alta resolución de 108 megapixeles y es perfecta para idónea para grabar. Además, otro de sus puntos fuertes es que cuenta con una pantalla de una gran calidad en términos de brillo, precisión del color, resolución y otras especificaciones.

sony xperia 10 iii: triple objetivo

El Sony Xperia 10 III cuenta con una cámara de triple objetivo, que cuenta con ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo, que está diseñada para permitir capturar una gran variedad de fotografías, desde infinitos paisajes hasta expresivos retratos.

Cada uno de los objetivos tiene una función concreta que se debe utilizar en función de las circunstancias. Además, gracias a la optimización de la imagen de vídeo de Sony, la pantalla OLED ofrece colores increíblemente intensos y naturales, así como negros más profundos.

