El departamento de letterpress de la Universidad de Plymouth desarrolla PlymouthPress, una verdadera exquisitez tipográfica que une la impresión tradicional con tipos de madera con lo último en tecnología digital tipográfica. Además, la puedes descargar gratuitamente.

La impresión con tipos de madera se desarrolló durante el siglo XIX a raíz de la expansión comercial, y por tanto publicitaria, que trajo consigo la era industrial, sobre todo en Estados Unidos. Se trataba de nuevas formas de comunicación que encontraron su medio natural en páginas de periódicos y en cartelería. La competencia crecía frenéticamente y había que llamar la atención con letras que alcanzaran gran impacto. Las tipos de madera resultaron ideales para esta función.

cruce de caminos

Más de un siglo después, siguen resultando atractivas, quizá por su textura especial, su poderío visual, sus imperfecciones que las dotan de una irresistible vibración, de una estética poderosa y salvaje. Hoy en día, en la era de internet, la perfección formal que se puede alcanzar con medios digitales ha provocado un redescubrimiento de las artes gráficas tradicionales. Centenares de jóvenes —y no tan jóvenes— vuelven la mirada hacía las viejas imprentas atraídos quizá por cierto halo de romanticismo, el atractivo de un tipo de tecnología mecánica que se aleja de la asepsia de lo digital, que en cierto modo ofrece una vía de escape de la omnipresencia de las pantallas a través de actividades artesanales que ofrecen el placer de mancharse las manos.

En cualquier caso, la convivencia entre los digital y lo analógico puede resultar de lo más fructífera. Internet está sirviendo de altavoz para iniciativas que revitalizan las tradicionales formas de impresión, lo que atrae a más personas hacia estos venerables oficios.

precisión técnica

En este cruce de caminos entre lo nuevo y lo viejo se encuentra PlymouthPress, un proyecto del taller de letterpress de la Universidad de Plymouthm, en Inglaterra.

PlymouthPress es una fuente que profundiza en el modo de trasladar a digital una fuente tipográfica física de la manera más fiable y exacta posible. El formato OpenType SVG, usado en el proyecto, busca la mayor fiabilidad posible a la hora de reproducir detalladamente la riqueza de texturas y los matices de la impresión con tipos de madera, sobre todo en las imperfecciones, esas áreas de transición de grises tan delicadas y atractivas. Además, para hacer todavía más fiable su reproducción cada letra se ha digitalizado como imagen en mapa de bits, en lugar de vectores. Por ello, la web del proyecto incluye un breve tutorial para su uso en Photoshop, para, por ejemplo, cambiar las fuentes de color, ya que, al estar digitalizada como imagen, ha de hacerse usando, por ejemplo, con una capa de ajuste «color uniforme» y modo de fusión «color» en lugar del habitual selector de color.

Otra característica llamativa es que al combinar distintas alternativas de una misma letra (aunque no todas las letras disponen del mismo número de alternativas) se originan juegos de estilos en una misma palabra, lo que da lugar a interesantes construcciones tipográficas, una opción estética muy extendida actualmente. Un aspecto a resaltar es que echamos en falta, máxime al tratarse de un proyecto universitario, alguna mención a la procedencia de las fuentes de madera, si son reproducciones, o bien, originales del siglo XIX o de qué fundición proceden, por ejemplo.

PlymouthPress no es una fuente extensa, tan solo el alfabeto latino básico en mayúsculas y los signos ortográficos más comunes, y no contiene números. Pero por su tipología es suficiente, ya que estas letras de madera se crearon exclusivamente para titulares, no para cuerpo de texto. Bien usada, puede dar unos resultados realmente atractivos. Y como se trata de un proyecto universitario, PlymouthPress es gratuita.

→ PlymouthPress