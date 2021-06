Con motivo del centenario de la entidad, el Club Atlético Osasuna ha estrenado su nueva tipografía realizada por el estudio pamplonés Ashler Design.

Osasuna ha estrenado su nueva tipografía exclusiva (diseño de letras y números) realizada por el estudio pamplonés Ashler Design. Se trata de una tipografía diseñada exclusivamente para el club rojillo y que se ha bautizado como Osasuna Font. El cambio de tipografía no afectará al escudo del club, que seguirá siendo el mismo que hasta el momento.

La nueva tipografía se utilizará a partir de ahora en el logotipo de la entidad, así como en la línea gráfica de la temporada 2021-2022 que también se ha estrenado para redes sociales. Al mismo tiempo, estará presente en diferentes campañas de comunicación que realice el club y tendrá una versión propia para utilizarla en las camisetas oficiales de la próxima temporada cuando la normativa lo permita (amistosos o Copa del Rey, por ejemplo).

💯 Identidad y tradición. Letras que nos hablan de la tierra, Navarra, y de sus gentes, trazos que recogen cien años de historia. Nace la letra Osasuna. 🎬#LetraOsasuna pic.twitter.com/1Ff8iXJCCH — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) June 3, 2021

😍 Una tipografía vinculada a una tierra, a un escudo, a unos valores. #LetraOsasuna pic.twitter.com/iaB678MT0w — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) June 3, 2021

Por otro lado, en los partidos de LaLiga no se podrá utilizar. Asimismo, toda la señalética del reformado estadio de El Sadar ya se ha realizado incluyendo las nuevas letras y números diseñados para Osasuna por Ashler Design. «Es la primera vez en su centenaria historia —indican desde el club— que contaremos con una tipografía propia después de haber utilizado en los últimos años diferentes tipos de letras comerciales al alcance de cualquier usuario».

La entidad rojilla pretende actualizar su imagen y hacerlo con coherencia y respeto a sus orígenes, remarcando su identidad propia.

referencias

«Uno de los grandes retos del proyecto —cuenta Octavio Pardo de Ashler— es la falta de referencias históricas claras o literales de las que partir. Osasuna no ha tenido hasta ahora una cultura tipográfica particular y Navarra hasta donde sabemos, tampoco tiene referentes históricos muy claros o conocidos. Ese detalle no es baladí porque Osasuna es más que otra empresa de la zona. Por un lado tiene una ligazón con Pamplona y con Navarra muy profunda; por otro se trata seguramente de uno de los grandes embajadores de Pamplona y Navarra en el mundo sino el que más. Yo siempre cuento la anécdota que cuando viajo por ahí muchas veces cuando me preguntan de donde soy, no conocen Pamplona pero sí conocen Osasuna».

«Por tanto —continua Pardo—, se trataba de afrontar un proyecto de representación representación identitaria donde había que buscar las referencias en otros medios. El estudio de carteles históricos de los San Fermines y de la feria del toro fue infructuoso, y las conclusiones no fueron tampoco muy claras: estéticamente hablando responden a la tendencia del momento de cuando fueron creados, y en todos estos años de historia no ha habido un elemento formal claro que haya servido de articulador de la línea gráfica. Esto no es en sí mismo un problema sino simplemente constato el hecho. Sí que es cierto que aunque en las primeras propuestas que hice opté por ignorarlos, en la última y definitiva sí que hay algún carácter que se ha inspirado en los carteles, especialmente en los del primer cuarto de siglo».





el euskera

«Otro de los puntos más delicados era el tema del euskera. Como tipógrafo a mí me gusta e interesa mucho la grafía vasca, y creía que esta podía ser una gran oportunidad para implementarla en un proyecto corporativo. También creía que estratégicamente era muy interesante para Osasuna apropiarse de ese espacio gráfico antes que el Athletic de Bilbao, la Real Sociedad o el Alavés —los tres clubes utilizan sans serifs genéricas—. Sin embargo, había varias cosas que no podían obviarse. Por un lado y muy importante, Osasuna no es un equipo vasco, es un equipo navarro».

«Aunque en Navarra el euskera es idioma oficial, no es ni de lejos mayoritario. Al mismo tiempo, Osasuna es el único equipo de la Liga de Fútbol Profesional que tiene un nombre en euskera. Ante esta realidad, opté por una solución que hace referencia lejana a esta grafía. De tal modo, si alguien quiere encontrar la referencia la encontrará. Sin embargo, si analizas la gran mayoría de los caracteres individualmente no tienen nada que ver con la grafía vasca, así que el que no la quiera encontrar no la encontrará. Creo que este equilibrio y este juego de referencias sutiles es uno de los grandes éxitos del proyecto».

Nueva tipografía de Osasuna

Nueva tipografía de Osasuna

«Quería una suave referencia al espíritu de los mejores Osasunas: agresivos, incómodos y aguerridos.» Octavio Pardo, Ashler

solución con personalidad

«El resultado es una fuente que hace una vaga referencia a las fuentes incisas talladas en piedra. Pamplona tiene una relación muy intima con las murallas y la piedra. En el centro de la ciudad se encuentra el recinto amurallado de la ciudadela; el palacio de congresos se llama el Baluarte, y también hay unas murallas de piedra por el centro que son monumento nacional. La referencia a las incisas me permitió además afilar las letras. Quería una suave referencia al espíritu de los mejores Osasunas: agresivos, incómodos y aguerridos. No es una grotesca corporativa clásica porque creo que el proyecto no pedía eso, sino una solución más atrevida y con más personalidad.»

letras y números

Octavio Pardo ha explicado a Gràffica algunas de las particularidades de las letras y los números que forman la familia. «A la A le dediqué muchísimas horas. Aparte de que la A es mi carácter favorito y siempre es al que le dedico más horas, en este caso era un elemento clave, ya que en Osasuna hay dos. El flequillo es uno de los elementos más característicos del proyecto. También curvé ligeramente las patas para que se relacionaran morfológicamente mejor con el escudo del club. Esos elementos junto a otros como las diagonales de M, N o V, harán la fuente inconfundible en cualquier comunicación que haga el club.

«Las fuentes corporativas siempre tienen que tener algo que resalte, para que justifiquen su valor comunicativo.» Octavio Pardo, Ashler

«Por últimos los números. El proyecto tiene dos sets de números —de momento— porque ademas de la fuente corporativa también hemos hecho en el estudio el diseño de la señalización del estadio. El club quería que usáramos la fuente pero nos dimos cuenta de que el peso y la anchura de la fuente corporativa producía unos números demasiado contundentes para la señalización de espacios. Por tanto diseñé un set nuevo más condensado, un poquito más ligero y menos redondeado».

«El proyecto aún está incompleto, puesto que falta otro set de caracteres para las camisetas de la temporada que viene en copa del rey y del año siguiente en Super Liga, porque la jugaremos», añade Pardo para finalizar.

sobre ashler studio

Ashler es un estudio de diseño especializado en proyectos de branding, diseño y desarrollo digital y tipografía. Fundado por Elena Ramírez y Octavio Pardo, trabajan desde Pamplona para clientes de todo tipo de perfiles en todos los rincones del mundo, incluyendo grandes empresas como Google, Porcelanosa o Philip Morris, o clientes locales como Panes L’Atelier. El vínculo entre todos ellos es la pasión por los detalles y el buen diseño. Su trabajo ha sido reconocido por el Type Directors Club de Nueva York, los premios Laus o la revista Communication Arts.

Octavio Pardo, el encargado del proyecto, se encuentra en la actualidad terminando un doctorado en legibilidad y tipografía para la Academia Real de las Artes de Copenhague. Ha sido asesor de Google fonts, y ha impartido cursos de tipografía en Media Lab del MIT, La Salle School of Design en Singapur, o en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, entre otros.

→ Ashler