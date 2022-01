Cada año, el equipo de Adobe Stock examina los datos y el uso de Adobe por parte de los usuarios, así como también a los influencers, los buscadores, los informes de investigación, las noticias de todo el mundo, los nuevos proyectos artísticos y las pasarelas de moda. De este modo, recopilan los aspectos más importantes que permiten saber dónde se encontrará el mundo creativo en el 2022.

Créditos: Adobe Stock / Roman Bratschi/AvantForm.

Es oficial: hemos dejado de vivir bajo la sombra de una pandemia mundial. Sin embargo, el 2021 nos ha enseñado que aún no nos vamos a despedir del COVID-19. Las semanas se convirtieron en meses y nos encontramos en el inicio de un nuevo año con una vida y un mundo irremediablemente cambiados por la experiencia.

Mientras que, hace uno o dos años, las marcas reaccionaron a la pandemia y al distanciamiento social, a los requisitos de llevar mascarilla y a otros cambios de hábitos con mensajes cautelosos y discretos, las cosas han evolucionado. Temas clave como la comodidad, la conexión y el autocuidado siguen estando presentes frente a los crecientes desafíos globales.

Por otra parte, también hay una creciente confianza y aceptación de nuestra «nueva normalidad», con empresas en casi todos los sectores que están adoptando el trabajo remoto o híbrido y la transformación digital que se acelera cada vez más.

Teniendo en cuenta estas transformaciones, Adobe ha trazado las tendencias visuales y de diseño de un año que no dejará de ser importante para la cultura visual.

tendencias visuales

El poder de la diversión

Resulta abrumadora la cantidad de marcas y campañas publicitarias que proponen temas relacionados con el optimismo y la diversión. ‘Powerfully Playful’ es una galería que deleita con colores brillantes y atrevidos, juegos y bailes, elementos animados y una buena pizca de nostalgia.

Para los consumidores cansados de sectores como la moda y la belleza, la alimentación y las bebidas, así como otros grandes segmentos de productos, esta tendencia se centra en la sensación de alegría, entusiasmo y esperanza.

Más allá de la simpatía, el núcleo de esta tendencia es la valentía: la determinación de seguir adelante y seguir sonriendo ante los crecientes desafíos, por muy complejos que sean.

Créditos: Izquierda: Adobe Stock / MiriamDraws, Derecha: Adobe Stock / Gerardo.



Cuidarse a uno mismo

Con los efectos de la pandemia del coronavirus aún presentes en todo el mundo y el regreso desigual a la vida pública, que ha provocado nuevas tensiones, todos estamos luchando con un cierto grado de agotamiento e inseguridad.

En momentos de incertidumbre y desafío, las personas estamos recurriendo colectivamente al valor de priorizar y mantener nuestra salud mental. Incluso atletas de élite de renombre mundial, como Naomi Osaka y Simone Biles, se protegen a sí mismos renunciando a competir en eventos deportivos de alto nivel, poniendo cada vez más de manifiesto el derecho que todos tenemos a poner límites firmes al servicio de nuestro bienestar mental.

Créditos: Adobe Stock / Hayden Williams/Stocksy.

Priorizar nuestro planeta

La preocupación de las personas por el medio ambiente y el cambio climático ha alcanzado su máximo nivel. El 2021 trajo una catástrofe natural tras otra, desde inundaciones hasta incendios, llevando continuamente la realidad del cambio climático a los titulares.

Sin embargo, la tendencia visual que hemos bautizado como “Priorizar nuestro planeta” es algo más que la continuación de la tendencia hacia una mayor sostenibilidad; capta una acelerada necesidad de regenerar y revertir nuestro rumbo hacia la devastación medioambiental.

A medida que los consumidores adquieren una mayor conciencia y sofisticación en torno a los temas vinculados al medio ambiente, las grandes marcas siguen trabajando en enfatizar su alineación con esos valores.

En movimiento

Las campañas publicitarias actuales están repletas de movimiento dinámico. Incluso en los anuncios estáticos, los visuales que muestran el movimiento de la ropa y el pelo, o elegantes cuerpos bailando, están teniendo gran presencia.

El movimiento como tema central en las campañas de las marcas no sólo es bonito y visualmente inspirador, sino que también es una forma de experimentar la corporeidad de los elementos sin necesidad de tocarlos.

Aunque estemos solos, trabajemos a distancia o nos encontremos socialmente distanciados, estos elementos visuales nos permiten mantenernos conectados sensorialmente, al menos en nuestra mente.

Créditos desde arriba en el sentido de las agujas del reloj: Adobe Stock / Rennie Solis, Adobe Stock / master1305, Adobe Stock / Sergey Filimonov/Stocksy.

tendencias de diseño

Soft Pop

El Soft Pop es una tendencia definida por formas divertidas y flexibles. Estos elementos visuales se caracterizan en gran medida por los dibujos animados en 3D, la narrativa de los personajes y las figuras achuchables.

Relacionada con la tendencia visual “El poder de la diversión”, el diseño Soft Pop irradia un optimismo lúdico y colores dulces. Entre los recursos habituales de esta tendencia se encuentran los emojis, los dibujos animados y los símbolos cargados de personalidad; formas suaves, redondeadas, curvadas o exageradas.

La tipografía es una parte importante de esta tendencia, con fuentes voluminosas, en forma de burbuja o de otro tipo, que aparecen en la publicidad, los rótulos, la identidad y el diseño de personajes.

Créditos: Izquierda: Adobe Stock / 3DJustincase, Derecha: Adobe Stock / Aleksey.

Nuevo naturalismo

La estética del nuevo naturalismo se define por su modernismo impoluto y su elevación casi clínica de lo orgánico. Estos elementos visuales se inspiran en el arte procesual, el postminimalismo y la vida limpia.

El nuevo naturalismo aparece sobre todo en diseños frescos y contemporáneos que resaltan los elementos de la composición para hacer una declaración, viendo cómo surge en muchas industrias, sobre todo en la moda, la belleza y el diseño de interiores.

Las paletas de colores negro, blanco y terracota se mezclan con los tonos de la tierra, como los verdes intensos, lo que hace que esta tendencia regrese a la tierra.

Créditos: Adobe Stock / rawpixel.

Patrimonio artesanal

Celebrando la artesanía creativa y el patrimonio con elementos de ilustración y diseño hechos a mano, el patrimonio artesanal hace estallar un maximalismo estratificado y alegre de todas las partes del mundo examinando el arte popular local, los patrones, la ilustración y el diseño.

Esta tendencia presenta diferentes elementos artísticos y de diseño hiperlocales y regionales, mezclando lo colorido, lo dibujado a mano y lo caótico con formas orgánicas y geométricas. Además, más allá de la geometría, vemos una abundancia de figuras y temas relacionados con la naturaleza, así como tipografías decorativas con serifa o dibujadas a mano.

Este fenómeno es especialmente fuerte en el diseño textil y de patrones, de envases e identidades, en la ilustración, en la papelería de temporada y en la maquetación.

Créditos: Izquierda: Adobe Stock / Happy Dragon, Derecha: Adobe Stock / Wiji Lacsamana.

Visiones de otro mundo

Esta tendencia parte de una realidad alternativa ligeramente cínica pero imaginativa y progresista. Combinando influencias y elementos del afrofuturismo, el solarpunk y la estética vaporwave, estos diseños pueden incluir degradados de color suavizados, ilustraciones etéreas, ilusiones ópticas y combinaciones de diseño salvajes que exploran contrastes de ensueño.

Muy sofisticada e intelectualmente fundamentada, esta tendencia hereda elementos de alta tecnología de la estética ciberpunk y de ciencia ficción, llevándolos a un lugar totalmente nuevo con exuberantes degradados surrealistas, superficies y texturas en 3D y una moda y una escenografía fuera de lo común, dentro y fuera de la pantalla.

Créditos: Arriba: Adobe Stock / Pixelbuddha, Abajo: Adobe Stock/ orangeberry. Tendencias creativas Adobe 2022

tendencias de motion

La expansión del metaverso

¿Qué es el metaverso? Para resumir lo indescriptible, consiste en un mundo de espacios virtuales con los que los usuarios pueden interactuar, conectar y explorar en línea.

Cada vez son más las marcas que entran en este juego, que ahora se está extendiendo fuera de Internet y hacia nuestra realidad física con un aluvión de elementos visuales que incorporan efectos digitales, cuadrículas y gráficos para mejorar las campañas.

A medida que el metaverso se convierte en un concepto y un destino generalizado, su estética fundacional evoluciona, creando un puente entre el mundo digital y físico.

Créditos: Adobe Stock / Iryna. Tendencias creativas Adobe 2022.

Actívate

Esta tendencia de movimiento acompaña a nuestra tendencia visual In the Groove y sigue la enorme popularidad del movimiento, el baile y el ritmo en los ámbitos más destacados en la actualidad. Desde marcas como Apple o Adidas, pasando por Toyota o Bud Light, todo el mundo parece no solo querer, sino necesitar moverse.

Crédito: Adobe Stock / DMegias . Tendencias creativas Adobe 2022

Delicias dimensionales

El hiperrealismo se une a un sentido de dulzura y fantasía, utilizando tecnología avanzada de vanguardia para crear niveles surrealistas de diversión. Esta tendencia en movimiento está apareciendo en todas partes en Internet y especialmente en la publicidad exterior, con campañas visuales que juegan con la escala, las ilusiones ópticas y los efectos de dibujos animados para expresar una sensación de profundidad.

A medida que el software de efectos visuales y animación se hace más asequible y omnipresente, los artistas están creando nuevos estilos de animación en respuesta, tal como estamos viendo en toda nuestra colección de fondos, renders 3D y plantillas de gráficos en movimiento.

Créditos: Adobe Stock / RocknRoller Studios. Tendencias creativas Adobe 2022

Textos y pies de fotos

Texto, pies de foto, subtítulos… Sea como sea, los elementos de texto son imprescindibles para el contenido social en 2022. Dado que la gran mayoría de los vídeos en redes sociales se consumen sin sonido (ya sea por elección del usuario o porque los vídeos en estas plataformas se reproducen en silencio por defecto), añadir superposiciones de texto se ha convertido en una parte esencial de la creación de campañas de vídeo de éxito para canales como Instagram, TikTok y Facebook.

Además, la accesibilidad para las personas sordas se ha convertido en una gran prioridad, ya que tanto las marcas como los consumidores han sofisticado su forma de crear contenido inclusivo. Sin pretensiones, estos pies de foto no son especialmente artísticos o “diseñados”, sino que pretenden comunicar de forma clara e inmediata.